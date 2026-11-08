Analist, XRP’de 1,30 dolara doğru kısa vadeli toparlanma bekliyor

Kripto para yorumcusu Zach Humphries, son düşüşün ardından XRP’nin 1,20 doların altına inmesini kısa vadeli bir işlem fırsatı olarak değerlendirdi. XRP haber hazırlanırken 1,17 dolar civarında işlem görürken Humphries, fiyatın 1,30 dolar bölgesine doğru toparlanabileceğini öngörüyor.

Kısa vadede 1,17 dolar bölgesi izleniyor

Humphries, son fiyat hareketlerinin ve geçmişte öne çıkan seviyelerin bu görüşte belirleyici olduğunu söyledi. Daha önce XRP’nin 1,20 dolar seviyesinin altına sarkabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlatan analist, bu senaryonun gerçekleşmesiyle fiyatın yaklaşık 1,17 dolara gerilediğini ifade etti.

Haftalık grafiğe bakıldığında mevcut tablonun, XRP’nin haziran ayında dengelenmeye başladığı dönemle benzerlik taşıdığını belirten Humphries, 1,16 ile 1,17 dolar aralığını olası toparlanma açısından önemli bir bölge olarak görüyor. XRP’nin yaklaşık beş haftadır aralıksız gerilemesi de onun değerlendirmesinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

XRP’deki son geri çekilmenin kısa vadeli bir fırsat yaratabileceğini söyleyen Zach Humphries, 1,17 ile 1,18 dolar çevresinde pozisyon açmayı değerlendirdiğini ve 1,30 dolar bölgesini olası hedef olarak izlediğini aktardı.

Humphries, mart ve eylül aylarında XRP’nin 1,30 doların hemen üzerindeki seviyelerde bir süre tutunabildiğini hatırlattı. Bu nedenle aynı bölgenin yeniden toparlanma hedefi olarak öne çıkabileceğini düşünüyor. Analiste göre XRP’nin son dönemde diğer büyük kripto paralara kıyasla zayıf kalması da, olası bir dönüş başlarsa ek bir fırsat oluşturabilir.

Kısa vadeli sinyaller zayıf kalmayı sürdürüyor

Bununla birlikte Humphries, beklenen tepkinin gerçekleşmesinde Bitcoin’in performansının belirleyici olabileceğini vurguladı. Değerlendirmesinin kısa vadeli bir işlem fikrine dayandığını, bunun XRP’nin doğrudan 5 dolara yükseleceği anlamına gelmediğini de ekledi.

Humphries, piyasa koşullarını takip etmek için kullandığı yapay zeka destekli Market Vitals panelindeki verileri de paylaştı. Market Vitals, kripto varlıklardaki yön ve ivmeyi farklı göstergelerle izleyen bir analiz paneli olarak kullanılıyor.

Mini sözlük: Market Vitals, farklı teknik göstergeleri tek ekranda birleştirerek piyasanın kısa ve uzun vadeli yönüne ilişkin özet sinyal üreten bir takip panelidir. MACD ise fiyat ivmesindeki değişimi izlemek için kullanılan yaygın bir teknik göstergedir.

Bu panele göre XRP için 6 Kasım’da satış sinyali oluştu ve işlem göstergesi kısa pozisyona döndü. Humphries, piyasa koşullarında daha güçlü bir iyileşmeden söz edebilmek için bu sinyalin yeniden nötr bölgeye dönmesini görmek istediğini belirtiyor. Buna karşın platformdaki beş trend kontrolünden beşinin korunmuş olması, uzun vadeli görünümün tamamen bozulmadığına işaret ediyor. Eksik kalan tek unsurun, XRP’nin genel piyasa endeksine karşı göreli güç göstergesindeki MACD sinyalinin henüz pozitife dönmemesi olduğu kaydedildi.

Humphries, kısa vadede zayıflığın sürdüğünü ancak daha geniş zaman diliminde kullanılan göstergelerin XRP için alım yönlü görünümü tamamen ortadan kaldırmadığını savunuyor.

Uzun vadeli hedef 8 ile 10 dolar aralığında korunuyor

Kısa vadeli işlem senaryosunun ötesinde Humphries, mevcut piyasa döngüsünde XRP’nin 8 ile 10 dolar aralığına ulaşabileceği görüşünü koruyor. Analist, 2025’te beklediği altcoin yükselişinin gerçekleşmediğini ve daha önce dile getirdiği 8 dolar tahmininin o dönemde karşılık bulmadığını kabul etti.

Buna rağmen kurumsal katılımın artmasının genel kripto para piyasasını destekleyebileceğini ve altcoinler için daha elverişli bir zemin oluşturabileceğini düşünüyor. Humphries, mevcut dönemi ilk kurumsal kripto boğa döngüsü olarak tanımlarken, bu çevrimde XRP için 20, 30 veya 40 dolar gibi seviyeleri gerçekçi bulmuyor.