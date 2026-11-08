Balina çıkışları sürerken SHIB’de satış baskısı güçleniyor

Shiba Inu piyasasında son 24 saatte borsa cüzdanlarından yapılan büyük çıkışlar öne çıktı. CryptoQuant verilerine göre en büyük 10 cüzdan, bu süre içinde 2 milyardan fazla SHIB hareket ettirdi. Aynı dönemde büyük yatırımcıların toplam 2,281 milyar SHIB yatırdığı, buna karşılık borsalardan 3,4772 milyar SHIB çekildiği görüldü.

Borsa akışlarında çift yönlü hareket

Veriler, ilk bakışta çelişkili görünen bir tablo ortaya koydu. Büyük cüzdanlar borsalara token gönderirken, toplam borsa akışlarında daha yüksek tutarlı çıkışlar kaydedildi. Tüm büyük platformlarda SHIB için 24 saatlik net akış eksi 20,0745 milyar token olarak hesaplandı. Bu durum, piyasadan genel anlamda token çekilişinin yatırmalardan daha yüksek kaldığına işaret etti.

CryptoQuant, zincir üstü veri ve borsa akışlarını izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor. Platformun paylaştığı rakamlara göre Shiba Inu’nun toplam borsa rezervi 86,1617 trilyon SHIB seviyesinde bulunuyor. Bu rezervlerin toplam değeri ise 384,28 milyon dolar olarak kaydedildi.

Büyük yatırımcıların fonlarını toplu biçimde borsalara taşıması, kısa vadede satış baskısının artabileceğine işaret edebiliyor.

Rezervlerde gerileme sürdü

Shiba Inu borsa rezervleri son 24 saatte yüzde 0,02 geriledi. Dolar bazındaki rezerv değeri ise yüzde 0,47 düştü. Fiyattaki zayıflama nedeniyle rezervlerdeki değer kaybı, token miktarındaki düşüşten daha belirgin gerçekleşti.

Kasım ayının ilk bölümündeki sert geri çekilme de piyasadaki baskının arka planında yer aldı. Kısa süreli toparlanmanın ardından SHIB yeniden yönünü aşağı çevirdi ve son günlerde yerel dip bölgesine yakın seyretti.

Fiyatta kritik eşikler izleniyor

TradingView verilerine göre SHIB kısa süre önce 0,00000480 dolar seviyesinin altına indi. Fiyatın bu eşiğin altında kalması halinde 0,00000410 dolar bölgesi bir sonraki geri çekilme alanı olarak izlenebilir. SHIB, haber anında 0,00000447 dolardan işlem gördü.

Kısa vadede yerel taban bölgesi 0,00000440 ile 0,00000442 dolar aralığında bulunuyor. Bu alanın korunması durumunda fiyatın yatay görünümünü sürdürmesi mümkün olabilir. Buna karşılık 0,00000480 dolar seviyesinin yeniden aşılması, ekim ayında test edilen 0,00000540 ile 0,00000550 dolar bandına doğru bir toparlanma ihtimalini gündeme getirebilir.

Son 24 saatte tüm büyük borsalarda SHIB için net akışın eksi 20,0745 milyar token seviyesine inmesi, çıkışların girişleri aştığını gösterdi.