RIPPLE (XRP)

Reddit’teki iddia, XRP için aralık sonunda 500 dolar öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Reddit'teki iddia, $XRP’de aralık sonunda 500 dolar senaryosunu gündeme taşıdı.
  • 📌 Paylaşımda 9 Kasım'da piyasa dibi ve 13 Kasım'a kadar jeopolitik bir kırılma öne sürüldü.
  • 🧭 Topluluğun önemli bölümü, benzer tahminlerin geçmişte de ortaya atıldığını hatırlattı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

XRP topluluğunda, Reddit’te paylaşılan ve kısa vadede sert bir piyasa çöküşünün ardından XRP fiyatında olağanüstü bir sıçrama yaşanacağını öne süren iddia gündeme geldi. XRP Today hesabı, Reddit kullanıcısı Rich_Gas7886 tarafından paylaşılan gönderiyi öne çıkarırken, söz konusu paylaşımda piyasalarda ani bir kırılma, jeopolitik gerilim ve ardından XRP’de çok sert bir yükseliş senaryosu dile getirildi.

İçindekiler
1 Tartışma yaratan tahmin
2 Topluluktan gelen tepkiler
3 Eski tahminler yeniden gündemde
4 Piyasanın mevcut görünümü

Tartışma yaratan tahmin

Reddit kullanıcısı, paylaşımına okurların anlatacaklarına inanmak için bir nedeni olmadığını söyleyerek başladı. Buna rağmen gönderide, 9 Kasım Pazartesi günü piyasaların dip yapacağı, 13 Kasım’a kadar Orta Doğu bağlantılı büyük bir jeopolitik gelişmenin yaşanacağı ve bunun Trump yönetimiyle ilişkili olacağı iddia edildi.

Aynı paylaşımda deniz altı internet kablolarının kesileceği ve bunun XRP fiyatını doğrudan etkileyeceği de öne sürüldü. Kullanıcı, piyasanın gelecek hafta dip yapmasının ardından yatırımcıların alım yapması gerektiğini savunurken, XRP’nin aralık sonuna kadar 500 doların üzerine çıkacağını ileri sürdü. Gönderi, bilginin kaynağının sorulmaması çağrısıyla sona erdi.

Reddit’teki paylaşımda, piyasanın 9 Kasım’da dip yapacağı ve XRP’nin aralık sonunda 500 doların üzerine çıkacağı öne sürüldü.

Topluluktan gelen tepkiler

Topluluktaki yanıtlar büyük ölçüde kuşkulu bir çizgide şekillendi. Bazı kullanıcılar, benzer çöküş tahminlerinin daha önce de farklı hesaplar tarafından dile getirildiğini ve tarihler değişse de anlatının uzun süredir dolaşımda olduğunu belirtti.

Bazı yorumcular iddiaları açık biçimde reddederken, tahmini paylaşan kişinin güvenilir olmadığını savundu. Bir başka kullanıcı ise yorumlar gelmeye başladığında ilgili hesabın kapatılmış göründüğünü yazdı. Bu durum da iddiaların inandırıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Bazı topluluk üyeleri, benzer senaryoların yıllardır dolaştığını ve somut bir doğrulama bulunmadığını vurguladı.

Eski tahminler yeniden gündemde

Tartışmalar sırasında Jake Claver ismi de yeniden öne çıktı. Bazı kullanıcılar, bu tahmini paylaşan kişiyle Claver arasında bağ olup olmadığını sorguladı. Claver daha önce XRP için 2025 yılında 750 dolarlık hedef açıklamıştı. Bu seviye gerçekleşmedi. Daha sonra aynı hedefini 2026 için yineledi.

Jake Claver, kripto piyasasına ilişkin yüksek hedefli öngörüleriyle bilinen bir isim olarak anılıyor. Topluluktaki yorumlar, bu tür fiyat tahminlerinin XRP çevresinde yeni olmadığını, ancak çoğunun gerçekleşmediğini hatırlattı.

Piyasanın mevcut görünümü

Söz konusu tahminin en çok konuşulan yönü, belirli tarihler ve net fiyat hedefleri içermesi oldu. Paylaşımın 9 Kasım’dan yalnızca iki gün önce yayımlanması, iddianın kısa sürede geniş yankı bulmasına yol açtı.

XRP son günlerde zayıf bir görünüm sergiledi. Varlık, son ara seçimlerin ardından gerilemeye başladı ve henüz belirgin bir toparlanma sinyali vermedi. Daha geniş tabloda ise hem kripto para piyasasında hem de hisse senedi tarafında satış baskısı öne çıktı. Reddit’teki senaryo, genel piyasada daha derin bir düşüş yaşanırken XRP’nin bu eğilimden ayrışarak yön değiştireceğini savunuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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