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Binance, Fransa’daki hesapları 31 Aralık 2026’da kapatacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, Fransa’daki kullanıcı hesaplarını 31 Aralık 2026’da kapatacak.
  • 📌 29 Kasım’dan sonra borsada varlık bırakan hesaplardan aylık ücret alınacak ve bu süreç $USDC üzerinden hesaplanacak.
  • 📖 Karar, Binance’in Avrupa Birliği’nde MiCA iznini 1 Temmuz son tarihine kadar alamamasının ardından geldi.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Binance, Fransa’daki faaliyetlerini sonlandırma süreci kapsamında ülkedeki kullanıcı hesaplarını kapatmaya hazırlanıyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre borsa, kasım ayının ilk günlerinde kullanıcılara e posta göndererek hesapların 31 Aralık 2026 tarihinde kapatılacağını bildirdi.

İçindekiler
1 Hesaplar için takvim netleşti
2 MiCA süreci kısıtlamaları hızlandırdı
3 İspanya ve Belçika iddiaları yanıtsız kaldı

Hesaplar için takvim netleşti

Gönderilen bildirimlerde, 29 Kasım’dan sonra borsada varlık bırakmaya devam eden hesaplara aylık saklama ücreti uygulanacağı belirtildi. Buna göre ücret, hesap bakiyesinin %0,025’i seviyesinde olacak. Asgari tutar ise ABD dolarına sabitli stabilcoin USDC cinsinden 10 olarak belirlendi.

Binance, bu masraftan kaçınmak isteyen kullanıcıların çekim işlemlerini 29 Kasım’a kadar tamamlamasını istedi. 31 Aralık 2026 itibarıyla hesapta kripto varlık bulunması halinde hesabın hareketsiz sayılabileceği, bunun da varlıkların dönüştürülmesi, aktarılması veya farklı bir işleme tabi tutulmasıyla sonuçlanabileceği ifade edildi.

Binance, kullanıcılara gönderdiği bildirime göre Fransa hesaplarının 31 Aralık 2026 itibarıyla kapanacağını, bu tarihe kadar çekilmeyen kripto varlıkların kullanım koşulları çerçevesinde hareketsiz hesap kapsamında değerlendirilebileceğini bildirdi.

MiCA süreci kısıtlamaları hızlandırdı

Gelişme, Binance’in Avrupa Birliği içindeki düzenleyici uyum sürecine ilişkin daha geniş çerçevenin bir parçası olarak öne çıktı. Borsa, bir üye devletten Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi olarak bilinen MiCA iznini 1 Temmuz son tarihinden önce alamamıştı. MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları için hazırladığı ortak lisans ve uyum çerçevesini oluşturuyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği genelinde kripto varlık hizmet sağlayıcılarına tek çerçevede lisans ve denetim kuralları getiren düzenlemedir. Bu yapı, şirketlerin farklı ülkelerde ayrı ayrı değil, ortak kurallarla faaliyet göstermesini amaçlar.

Binance sözcüsü, MiCA geçiş döneminin sona ermesinin ardından etkilenen kullanıcılar için bazı hizmetlerin kademeli olarak sınırlandığını söyledi. Sözcü, bu adımların daha önce kullanıcılara iletilen takvime uygun biçimde atıldığını kaydetti.

Binance sözcüsü, MiCA geçiş döneminin bitmesiyle birlikte etkilenen kullanıcılar için bazı hizmetlerin daha önce duyurulan takvime uygun olarak aşamalı biçimde sınırlandığını açıkladı.

İspanya ve Belçika iddiaları yanıtsız kaldı

Aynı tür e postaların İspanya ve Belçika’daki kullanıcılara da gönderildiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Ancak Binance sözcüsü, bu ülkelere dair sorulara doğrudan yanıt vermedi.

Binance, küresel ölçekte en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Medyada yer alan verilere göre şirketin dünya genelindeki kullanıcı sayısı 300 milyonu aşıyor. Uygulamanın geçen yıl Avrupa Birliği’nde 4 milyondan fazla indirildiği de aktarıldı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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