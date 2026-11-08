Analist, Bitcoin, Ethereum ve XRP için kritik eşikleri paylaştı

Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken analist Ali Martinez, Bitcoin, Ethereum ve XRP için izlediği kritik fiyat bölgelerini paylaştı. Martinez, beş bölümlük değerlendirmesinde üç varlığın grafik yapısına odaklandı ve satıcıların kontrolü koruması halinde öne çıkabilecek seviyeleri sıraladı. Ali Martinez, sosyal medyada teknik analiz paylaşımlarıyla tanınan bir piyasa analisti olarak biliniyor.

Bitcoin için 73 bin dolar öne çıkıyor

Martinez, Bitcoin’in üç günlük grafikte bir kanal içinde işlem gördüğünü ve 73.000 doların orta bant açısından kilit seviye olduğunu belirtiyor. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılması halinde kanalın alt sınırına karşılık gelen 60.000 doların bir sonraki izleme alanı olabileceğini aktarıyor.

Ali Martinez, Bitcoin’de 73.000 doların korunamaması durumunda kanalın alt sınırına yakın 60.000 dolar bölgesini izlediğini kaydediyor.

Grafikte fiyatın 75.808 doların hemen altında seyrettiği görülürken, 60.000 dolar bir sonraki güçlü bölge olarak işaretleniyor. Bu senaryo gerçekleşirse Bitcoin, temmuz ayından bu yana görülmeyen seviyelere geri çekilebilir.

Ethereum’da zayıflama işareti güçlendi

Ethereum tarafında Martinez, günlük grafikte aşağı yönlü kırılmanın belirginleştiğini söylüyor. Analiste göre ETH, dik açılı yükselen genişleyen formasyonun dışına sarktı ve 2.385 dolar seviyesi artık korunamayan bir destek bölgesine dönüştü.

Martinez, satışların sürmesi durumunda formasyonun 1.963 dolara doğru bir hareket ihtimaline işaret ettiğini belirtiyor. ETH fiyatı değerlendirme sırasında 2.227 dolar civarında bulunurken, 1.963 dolar seviyesi grafikte aşağıdaki bir sonraki bölge olarak yer aldı.

XRP’de gözler 0,99 dolar bölgesinde

Martinez, XRP’nin de bir kanal yapısı içinde hareket ettiğini ve son dönemde bu kanalın orta bölümündeki desteğin altına indiğini aktarıyor. Bu kırılmanın ardından analistin odağı, kanalın alt sınırına yakın 0,99 dolar seviyesine kaydı.

Martinez, 0,99 dolar seviyesini $XRP için bir sonraki olası destek bölgesi olarak tanımlıyor; ancak bunun kesin bir dip anlamına gelmediğini vurguluyor.

Üç günlük grafikte XRP’nin yaklaşık 1,10 dolar seviyesinde işlem gördüğü, 1,19 dolar civarındaki orta bölgenin ise üzerinde kalınamayan alan haline geldiği görülüyor. Başka bir analist olan ChartNerd da kısa süre önce XRP’nin 1 doların altına inebileceği uyarısında bulunmuştu.

Varlık Kritik seviye İzlenen sonraki bölge Bitcoin 73.000 dolar 60.000 dolar Ethereum 2.385 dolar 1.963 dolar XRP 1,19 dolar orta bölge 0,99 dolar

Analist kesin dip uyarısı yapmadı

Martinez, paylaştığı seviyelerin kesin dip noktaları olarak görülmemesi gerektiğini de ekliyor. Kripto para piyasasında yönün kısa sürede değişebildiğini vurgulayan analist, alıcıların bu bölgeleri savunup savunmayacağını görmeden daha net bir sonuca varmadığını ifade ediyor.

Bu çerçevede Bitcoin kilit eşiğini test etmeyi sürdürürken, Ethereum’da kırılma daha belirgin hale geldi. XRP’de ise orta bölgenin kaybedilmesi, 0,99 dolar seviyesini kısa vadede en yakından izlenen alanlardan biri haline getirdi.