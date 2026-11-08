XRP Ledger tartışmasında işlem kapasitesi yeniden gündeme geldi

Büyük blokzincir ağlarının işlem kapasitesi, X platformunda başlayan tartışmayla yeniden öne çıktı. Minus Wells adlı kullanıcı, saniyede 1.500 ya da 5.000 işlemin finansın geleceği için yeterli olmadığını savundu. Wells, bu seviyelerin Visa’nın olağan bir gündeki ortalama işlem hacmine yakın kaldığını söyledi.

TPS tartışması büyüdü

VisaNet’in teknik kapasitesinin saniyede 65.000 ile 83.000’in üzerinde işlem arasında olduğu, fiili ortalamanın ise yaklaşık 8.100 ile 8.500 TPS bandında seyrettiği biliniyor. Tartışma, standart donanım üzerinde yaklaşık 1.500 TPS sürdürebilen XRP Ledger topluluğunda da yankı buldu.

Minus Wells, saniyede 1.500 ya da 5.000 işlemin yeni finansal altyapı için yeterli görülmemesi gerektiğini, bu rakamların geleneksel ödeme ağlarının günlük ortalamasına yaklaştığını savundu.

Wells, eleştirisinin doğrudan XRP’yi hedef almadığını da vurguladı. XRP Ledger, Avalanche, Stellar, Tezos’un birinci katman yapısı, Cardano’nun Leios deneyleri ve OP Mainnet takas testlerinde yayımlanan sonuçların 5.000 TPS’nin altında kaldığını hatırlattı. Buna karşın bu testlerin birbiriyle birebir karşılaştırılamayacağını ve güncel üst sınırı kesin olarak yansıtmayabileceğini de ekledi.

Bu başlık altında piyasa katılımcıları için asıl izlenecek alan, ağların yalnızca bugünkü hız verileri değil, talep arttığında nasıl performans göstereceği olacak. Bu tür gelişmeleri anlık grafikler ve coin’e özel haber akışıyla takip etmek isteyenler için CryptoAppsy, özellikle XRP Ledger çevresindeki teknik güncellemeleri ve fiyat tepkilerini tek ekranda izlemeyi kolaylaştırıyor.

XRP Ledger cephesinden yanıt geldi

XRP Ledger Foundation topluluk direktörü Hussein Zangana, birinci katman blokzincirlerin ölçeklenmesi konusunda sürecin kademeli ilerlediğini söyledi. Zangana’ya göre merkeziyetsiz ağlarda daha düşük TPS değerleri tek başına yetersizlik anlamına gelmiyor; çünkü her işlemin saniyeler içinde kesinleşmesi gerekmeyebilir.

Hussein Zangana, kitlesel ve özellikle mikro ödemelerde ödeme kanalları ile Dassie gibi üst katman çözümlerinin daha uygun bir yapı sunduğunu, kurumsal tarafta ise toplu mutabakatın şimdiden anlamlı fayda sağlayabildiğini kaydetti.

Zangana, Mastercard’ın Swell etkinliğinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından yapay zeka desteğiyle XRP Ledger üzerinde daha fazla hackathon düzenlemeyi değerlendirdiğini de aktardı. Bu ifade, ağın yalnızca temel katman performansıyla değil, uygulama ve kurumsal kullanım alanlarıyla da büyütülmek istendiğine işaret ediyor.

Toplu işlem ve yapay zeka vurgusu

XRP Ledger ana ağında Ekim 2026’da devreye alınan batch özelliği de bu çerçevede öne çıktı. Söz konusu yapı, birden fazla işlemin tek paket halinde işlenmesine imkan veriyor. Bu yaklaşımın, özellikle kurumsal mutabakat süreçlerinde verimlilik sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Zangana, yalnızca XRP Ledger için değil, genel olarak birinci katman ağları için daha güçlü ölçeklenme potansiyeli bulunduğunu belirtiyor. Yapay zekanın geliştirme süreçlerini hızlandırabileceğini söyleyen Zangana, işlem kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ve mevcut seviyelerin üzerine çıkılabileceğini ifade etti.