XRP, son günlerde güçlenen bazı piyasa göstergelerine karşın ana günlük ortalamaların altında işlem görmeye devam ediyor. Perşembe günü yaklaşık 0,95 dolar seviyesinde bulunan varlıkta daha kalıcı bir yükseliş için spot piyasada alım ilgisinin artması ve 1,13 dolar seviyesinin üzerine çıkılması gerekiyor.

XRPL’de agentic ödeme trafiği büyüdü

XRP Ledger ekibinin 24 Kasım tarihli vaka çalışmasına göre, son 12 ayda XRPL üzerinde 15 milyondan fazla agentic ödeme gerçekleşti. Yedi günlük ortalama günlük işlem sayısı 134.618 olarak ölçüldü ve bu rakamın hafta bazında artış gösterdiği aktarıldı.

Bu ödemeler, otonom yapay zeka ajanlarının veri ve bilgi işlem gibi hizmetler için yaptığı işlemleri kapsıyor. Ödemeler XRP veya Ripple’ın dolar sabitli dijital varlığı RLUSD ile yapılabiliyor. İşlem ücretleri ise XRP ile tahsil ediliyor. Vaka çalışmasına göre agentic ödemelerin %99,37’sinde asgari ücret olan 10 drops ödendi.

XRPL ekibi, son 12 ayda 15 milyondan fazla agentic ödemenin ağ üzerinde sonuçlandığını ve yedi günlük günlük ortalamanın 134.618’e ulaştığını bildirdi.

Altyapı tarafında bu işlemleri t54’ün geliştirdiği x402 sistemi destekliyor. Yapay zeka hizmetleri sunan Heurist de agentic ödemelerde XRPL kullanıyor. 1.000 agentic çağrının maliyeti yaklaşık 0,014 dolar düzeyinde bulunuyor.

Mini sözlük: Agentic ödeme, insan onayı beklemeden çalışan yapay zeka ajanlarının yazılım üzerinden mal veya hizmet için otomatik ödeme yapmasıdır. RLUSD ise Ripple ekosisteminde kullanılan dolar sabitli dijital varlıktır.

Piyasa etkisi konusunda temkinli görünüm korunuyor

Buna karşın agentic ekonomideki büyümenin XRP talebine ne ölçüde doğrudan katkı vereceği netleşmiş değil. Çünkü ödemelerin RLUSD ile de yapılabilmesi ve işlem ücretlerinin oldukça düşük kalması, bu kullanım alanının XRP için temel düzeyde ne kadar güçlü alım desteği üreteceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Teknik görünümde eşik 1,13 dolar

Günlük grafikte XRP, 50 günlük 1,13 dolar, 100 günlük 1,21 dolar ve 200 günlük 1,29 dolar üssel hareketli ortalamaların altında bulunuyor. Buna rağmen bazı göstergelerde sınırlı iyileşme görülüyor. Göreceli Güç Endeksi orta 30’lu seviyelere doğru toparlanırken, MACD göstergesi pozitif bölgeye geçiş sinyali veriyor.

XRP’de daha kalıcı bir iyileşme için spot piyasada alım baskısının güçlenmesi ve fiyatın 1,13 doların üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Fiyatın 1,13 doların üzerine çıkması halinde 1,21 dolar ve 1,29 dolar seviyeleri sonraki bölgeler olarak öne çıkıyor. Ters senaryoda ise alım iştahının zayıflaması durumunda yakın vadede destek sağlayabilecek günlük ortalamaların bulunmaması kırılganlığı artırabilir.

ETF girişleri ve vadeli ilgi arttı

Kurumsal tarafta da sınırlı bir iyileşme görüldü. Spot XRP borsa yatırım fonları çarşamba günü 4 milyon dolar giriş kaydetti. Aynı dönemde sürekli vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 1,8 milyar XRP’den 1,85 milyar XRP’ye yükseldi.

Bu veriler kısa vadede görünümü desteklese de, piyasada başlayan hareketin kalıcı bir yükseliş trendine dönüşüp dönüşmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.