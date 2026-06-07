XRP 13 yılda dördüncü kez aşırı satım bölgesine girerken fiyat $1,12 seviyesinde kaldı

XRP fiyatı 1,12 dolar civarında işlem görürken teknik göstergeler piyasada baskının sürdüğüne işaret etti. Buna karşılık bazı analistler, tarihsel olarak nadir görülen aşırı satım sinyallerinin yeniden ortaya çıktığını ve bunun orta vadeli görünüm açısından yakından izlendiğini belirtti. Mevcut tablo, bir yandan zayıf trend yapısını korurken diğer yandan olası denge arayışını gündeme taşıdı.

Uzun vadeli yapı ve öne çıkan seviyeler

Kripto para analisti EGRAG Crypto, XRP için daha önce paylaştığı uzun vadeli senaryoya bağlı kaldığını açıkladı. Analiste göre bu çerçeve, piyasa yapısı, likidite davranışı, fiyat yönü ve daha geniş makro koşullarla uyumlu bir görünüm sunuyor. Değerlendirmede kısa vadeli dalgalanmalardan çok ana yapının izlenmesi gerektiği vurgulandı.

EGRAG Crypto, XRP için izlediği uzun vadeli yapının korunduğunu, kısa vadeli oynaklıktan çok destek ve direnç bölgelerinin belirleyici olacağını aktardı.

Analistin paylaştığı grafikte 0,7770 dolar, 1,1600 dolar ve 1,6500 dolar seviyeleri öne çıktı. Bu bölgeler, son düzeltmenin zayıflayıp zayıflamadığını anlamak isteyen piyasa katılımcıları için temel referans noktaları arasında gösterildi.

200 haftalık ortalamanın altına iniş dikkat çekti

Son haftalarda en çok izlenen gelişmelerden biri, XRP’nin 200 haftalık basit hareketli ortalamasının altına gerilemesi oldu. Bu seviye, uzun vadeli trend analizinde geçmişte de kritik bir eşik olarak öne çıkmıştı. Tarihsel veriler, bu tür kırılmaların genelde kısa sürede telafi edilmediğini gösteriyor.

Mini sözlük: VWAP, yani hacim ağırlıklı ortalama fiyat, belirli bir dönemde fiyat ile işlem hacmini birlikte hesaplayan teknik bir göstergedir. Yatırımcılar bu veriyi, fiyatın ortalama maliyet bölgesine göre güçlü mü zayıf mı kaldığını görmek için kullanır.

Önceki örneklerde XRP, bu ortalamanın altında uzun süre yatay seyir izledikten sonra yeniden yukarı çıkabildi. En güncel örneğin 2022’de başladığı ve 2024 sonlarında kırılmayla sonuçlandığı aktarıldı. Bu nedenle bazı analistler düşüşün derinliğinden çok, toparlanmanın ne kadar zaman alacağına odaklanıyor.

Destek bölgeleri arasında Ocak 2023 diplerine karşılık gelen 0,97 dolar, Haziran 2022 diplerine dayanan 0,83 dolar ve Mart 2020 tabanına bağlı 0,69 dolar seviyeleri öne çıktı. Ayrıca bazı teknik analistler, Fibonacci uzatma hedefi olarak 0,77 dolar çevresini de izliyor.

Aylık RSI sinyali yeniden görüldü

Piyasada öne çıkan bir başka başlık ise aylık RSI göstergesindeki nadir sinyal oldu. Gözlemcilere göre XRP’nin aylık RSI verisi, son 13 yılda yalnızca dört kez görülen derin aşırı satım sıfırlanma bölgesine yeniden girdi. Önceki örnekler 2017 yükselişi öncesinde, 2020’deki sıfırlanma döneminde, 2022’deki baskı sürecinde ve şimdi 2026’da kaydedildi.

Piyasa gözlemcileri, aylık RSI’daki bu görünümün tek başına hızlı bir yükseliş anlamına gelmediğini, ancak tarihsel olarak piyasa yorgunluğuna yakın dönemlerde ortaya çıktığını belirtti.

Analistler, bu sinyalin otomatik olarak ani bir toparlanma başlatmadığını, ancak uzun vadeli yatırımcıların destek bölgeleri ve piyasa yapısına daha yakından bakmasına neden olabileceğini ifade etti. Daha olumlu bir senaryo için XRP’nin ana destek alanlarını koruması ve üst direnç bölgelerini yeniden kazanması gerekiyor.

Göstergeler karışık sinyal veriyor

TradingView verilerine göre XRP yaklaşık 1,1218 dolarda bulunurken günlük artış oranı yüzde 2,65 oldu. Buna rağmen genel teknik görünüm netleşmiş değil. Bileşik özet bölümünde 14 satış, 7 nötr ve 5 alım sinyali yer aldı; genel değerlendirme ise nötr kaldı.

Osilatörler tarafında satıcıların gücünde yavaşlama işaretleri görüldü. RSI 25,42, CCI eksi 137,62 ve Stochastic RSI Fast 9,04 seviyesinde ölçüldü. Buna karşılık MACD eksi 0,07004 ile sıfırın altında kalmaya devam etti ve düşüş baskısının tamamen sona ermediğine işaret etti.

Gösterge Seviye Yorum RSI 14 25,42 Aşırı satım bölgesi CCI 20 -137,62 Aşırı satım sinyali MACD 12,26 -0,07004 Düşüş baskısı sürüyor

Hareketli ortalamalar ise daha zorlayıcı bir tablo çizdi. XRP, kısa ve uzun vadeli ortalamaların büyük bölümünün altında kalmayı sürdürdü. 10 günlük EMA 1,194 dolar, 10 günlük SMA 1,218 dolar, 20 günlük EMA 1,257 dolar ve 50 günlük SMA 1,362 dolar seviyesinde bulunuyor. Daha uzun vadede 200 günlük EMA 1,622 dolar, 200 günlük SMA ise 1,610 dolar civarında yer alıyor. Destek alanları 1,10 ile 1,21 dolar bandında, ardından 1,097 ve 0,811 dolarda izlenirken direnç seviyeleri 1,499, 1,667 ve 1,952 dolar olarak sıralanıyor.