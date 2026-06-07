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BITCOIN (BTC)

Michael Saylor paylaşımı sonrası Strategy’nin 843.706 BTC varlığına yeni alım beklentisi güçlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Michael Saylor'ın 7 Haziran paylaşımı, Strategy için yeni Bitcoin alımı beklentisini güçlendirdi.
  • 📊 Strategy'nin elindeki 843.706 BTC, yıl içinde yaklaşık 171.000 BTC artış gösterdi.
  • 💬 Piyasa, “daha fazla nokta eklemek” mesajını $BTC için olası birikim sinyali olarak izliyor.
  • 🏢 Şirket, Bitcoin'i ana rezerv varlık olarak tutarken yeni alımlar için sermaye piyasalarına dayanıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, 7 Haziran’da şirketin Bitcoin varlıklarını gösteren grafiği X hesabında paylaşarak yeni bir alım sinyali verdi. Saylor, paylaşımında “Daha fazla nokta eklemek için iyi bir zaman” ifadesini kullandı. Piyasa katılımcıları, bu mesajı şirketin yakında yeniden Bitcoin alabileceğine işaret eden bir gelişme olarak değerlendirdi.

İçindekiler
1 Paylaşım piyasada yeni alım beklentisi doğurdu
2 Şirketin Bitcoin birikimi yıl içinde büyüdü
3 Bitcoin odaklı hazine modeli şirketin merkezinde kalıyor

Paylaşım piyasada yeni alım beklentisi doğurdu

Saylor’ın benzer paylaşımlarının daha önce de resmi alım açıklamalarından hemen önce gelmiş olması, son mesajın etkisini artırdı. Geçmişte yapılan benzer grafik paylaşımlarının ardından Strategy’nin ek Bitcoin alımlarını duyurduğu biliniyor. Bu nedenle son paylaşım, özellikle kurumsal yatırımcılar ve kripto piyasasını yakından izleyen çevrelerde dikkat çekti.

Michael Saylor, şirketin Bitcoin grafiğini paylaşırken “Daha fazla nokta eklemek için iyi bir zaman” ifadesini kullandı; piyasa bunu olası yeni alım hazırlığının işareti olarak gördü.

Bu sinyal, Strategy’nin 1 Haziran’da 32 Bitcoin sattığına ilişkin haberlerin ardından geldi. Söz konusu satış, şirketin elindeki toplam varlıkla kıyaslandığında sınırlı kalsa da, piyasalarda şaşkınlık yaratmıştı. Gelişme, dijital varlık piyasasında daha geniş çaplı düzeltmenin yaşandığı bir döneme denk geldi.

Strategy, halen dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri konumunda bulunuyor. Şirket, Bitcoin’i bilançosunda temel rezerv varlık olarak tutmayı sürdürüyor.

Şirketin Bitcoin birikimi yıl içinde büyüdü

Paylaşılan verilere göre Strategy’nin toplam Bitcoin varlığı 843.706 BTC seviyesine ulaştı. Şirket yıl başından bu yana yaklaşık 171.000 Bitcoin ekledi. Bu artış, toplam varlıkta yaklaşık %25 büyümeye işaret etti.

GöstergeVeri
Toplam Bitcoin varlığı843.706 BTC
Yıl içindeki ek alımYaklaşık 171.000 BTC
Ortalama alım maliyeti75.702 dolar
Toplam maliyet tabanı63,8 milyar dolar
Piyasa net aktif değer oranı0,66

Grafik, 2026’nın ilk aylarında Bitcoin fiyatında dalgalanma görülmesine rağmen şirketin varlıklarını artırmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Verilere göre Strategy’nin ortalama Bitcoin alım maliyeti 75.702 dolar, toplam maliyet tabanı ise yaklaşık 63,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Mini sözlük: Net aktif değer oranı, bir şirketin piyasa değerinin elindeki varlıkların toplam değerine göre nasıl fiyatlandığını gösteren ölçüdür. Oranın 1’in altında kalması, piyasanın şirketi varlıklarının toplam değerinin altında fiyatladığına işaret edebilir.

Piyasa net aktif değer oranının 0,66 düzeyinde olması, şirketin piyasa değerinin elindeki Bitcoin varlığının değerinin altında işlem gördüğüne işaret etti. Buna karşın yatırımcılar tarafında uygulama riski, borçla büyüme, kaldıraçlı yapı ve devam eden sermaye artırımları gibi başlıklar nedeniyle temkinli yaklaşımın sürdüğü aktarıldı.

Bitcoin odaklı hazine modeli şirketin merkezinde kalıyor

Strategy’nin kurumsal yapısı son yıllarda büyük ölçüde Bitcoin biriktirme politikası etrafında şekillendi. Şirket, ilave alımları finanse etmek için borç ve özkaynak piyasalarından kaynak sağlamayı sürdürüyor. Bu model, zaman içinde hisse başına düşen Bitcoin miktarını artırmayı hedefliyor.

Şirketin yaklaşımı, kısa vadeli fiyat hareketlerinden bağımsız biçimde Bitcoin toplamayı sürdürmesine dayanıyor; ancak bu yapının devamı sermaye piyasalarına erişimin korunmasına bağlı görünüyor.

Her yeni alım, piyasadaki dolaşımdaki arzın bir bölümünü şirket kasasına çekiyor. Bu nedenle Strategy’nin işlemleri yalnızca kendi bilançosu açısından değil, daha geniş piyasa dengeleri bakımından da yakından izleniyor. Bitcoin fiyatında uzun süreli zayıflık görülmesi halinde, gelecekteki alımların finansmanı daha zorlu hale gelebilir.

Buna rağmen Saylor, Bitcoin’i şirketin temel kurumsal varlığı olarak desteklemeyi sürdürüyor. Son paylaşım da bu yaklaşımın korunduğunu gösterirken, yeni bir alım açıklamasının gelip gelmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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