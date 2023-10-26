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Ünlü Kripto Analisti: Bitcoin Fiyatı Kasım Ayında Büyük İhtimalle Söylediğim Seviyede Olacak

Özet

  • Bitcoin fiyatı 34.000 dolar üzerinde kalmaya devam ediyor.
  • Cryptocon_ isimli uzmana göre Kasım ayında fiyat 45.000 doları aşabilir.
  • Tarihsel olarak Kasım ayı BTC yükselişi için en iyi aylardan biri.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:30
26 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para birimi 34.400 dolar üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Altcoinler de onun izin takip ediyor. Bugün AVAX Coin dahil birçok kripto para gecikmiş rallilerine de başladı. Peki önümüzdeki ay için beklentiler ne yönde? Kasım ayı da kazanç yüzdesi anlamında tarihsel olarak son derece pozitif geçen bir ay. İşte hedefler.

Bitcoin Kasım Tahmini

Uptober eğer böyle giderse tam anlamıyla bekleneni vermiş olacak. Ekim ayı için yükseliş bekleyen yatırımcılar yanılmadı ve birçok kripto parada yüzde 100’ü aşan kazançların keyfini sürüyor. Temkinli davranan, daha fazla düşüş bekleyenler ise dışarıda kaldı. Tıpkı 2020 yılındaki dipten sonra gelen (inanılmayan) ralli başlangıcındaki gibi.

Popüler kripto para yorumcusu CryptoCon BTC fiyat döngüsünün bir parçası olarak önümüzdeki ay fiyatın 45.000 dolara ulaşmasını bekliyor. Bitcoin fiyat modeli geliştiricisi dünkü paylaşımında Fibonacci geri çekilme seviyelerine dayanan bir modele dikkat çekti.

Kasım Ayı Kripto Para Tahminleri

Peki BTC için 45.000 dolara ulaşılacağını söyleyen analist bunu nereden çıkarıyor? BTC’nin mevcut fiyat hareketinin önceki döngülerle karşılaştıran analist Fibonacci modelinin beş hedefinden en yükseğine genişleyerek bir orta döngü zirvesi bekliyor.

Dördüncü hedef 36.368 dolar ve mevcut fiyat bu seviyenin çok da uzağında değil. Bu zirveler arasında “evreler” olarak adlandırılan aşamalar var ve analistin tahminine göre 45.000 dolarlık beşinci hedefe ulaşılması için Kasım son tarih gibi görünüyor.

“Döngünün orta tepesine geçiş genellikle 2. aşamanın bitiminden yaklaşık 2 ay sonra gerçekleşir. Aşama 4’te ilk ayımız sona ermek üzere olduğundan, orta aşama Kasım ayı gibi tamamlanabilir. Yani Kasım ayında BTC 45.000 dolar olabilir”.

Eğer BTC fiyatı 45.000 dolara ulaşabilir ve bu noktada sağlam bir zemin oluşturursa altcoinlerde 2x olarak görülen kazançların bazı istisnalarda 20x’e dayandığını görebiliriz. Küresel ölçekte belirsizlik devam ederken BTC böylesine devasa bir pozitif ayrışma yaşarsa bu durum yeni talep patlamasıyla ATH bölgesine kapı aralayacaktır.

Elbette CryptoCon dahil hiçbir analist geleceği göremiyor ve önümüzdeki ay BTC’nin 45.000 dolar olmak gibi bir zorunluluğu yok. Spekülatif piyasalarda talep ve hissiyata bağlı olarak şekillenen fiyat sürprizlerle doludur.

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