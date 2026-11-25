Coinbase CEO’su Brian Armstrong, büyük halka arz dönemlerinde bazı Bitcoin yatırımcılarının geçici olarak BTC satıp hisse alımına yöneldiğini, bu sürecin tamamlanmasının ardından yeniden kripto piyasasına döndüğünü söyledi. Armstrong’un değerlendirmesi, yapay zeka şirketi Anthropic’in 93,5 milyar dolarlık halka arzının ardından geldi. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak kurumsal ve bireysel yatırımcılara alım satım hizmeti sunuyor.

Halka arz etkisi ve yatırımcı davranışı

Armstrong, X üzerinden yaptığı paylaşımda, tarihsel olarak yatırımcıların büyük halka arzlardan yararlanmak için Bitcoin pozisyonlarının bir bölümünü sattığını, ancak bu fırsat penceresi kapandıktan sonra yeniden BTC’ye döndüğünü belirtti.

Brian Armstrong, yatırımcıların büyük halka arzlar sırasında Bitcoin’den çıkıp bu fırsatı değerlendirdiğini, ardından yeniden piyasaya döndüğünü aktardı.

Bu yaklaşımın temelinde, halka arz fiyatından hisse alabilmek için çok sınırlı bir zaman aralığı bulunması yer alıyor. Yatırımcılar yalnızca belirli bir süre içinde pay tahsisi talep edebiliyor. Bu aşama tamamlandıktan sonra hisse fiyatı doğrudan piyasa koşullarına göre şekilleniyor.

Anthropic halka arzında öne çıkan rakamlar

Anthropic, 19 Kasım’da Nasdaq’ta halka açıldı. Şirketin hisseleri, iki gün önce işaret edilen 70 ila 78 dolar aralığının üzerine çıkarak 83 dolardan fiyatlandı. ANT koduyla işlem gören hisseler ilk işlem gününde 111.50 dolardan açıldı. Buna göre açılış fiyatından alım yapan bir yatırımcı, halka arz tahsisi alan yatırımcıya kıyasla hisse başına yaklaşık %34 daha fazla ödeme yaptı.

Gösterge Değer Açıklama Halka arz fiyatı 83 dolar Şirketin satış fiyatı Açılış fiyatı 111.50 dolar İlk işlem fiyatı Toplam halka arz geliri 93.5 milyar dolar Brüt gelir

20 Kasım’da tamamlanan satışta, aracı kurumların ek alım hakkı kapsamında aldığı 147 milyon hisse dahil olmak üzere toplam 1.127 milyar hisse satıldı. 93,5 milyar dolarlık brüt gelirin yaklaşık 91,6 milyar doları doğrudan Anthropic’e giderken, kalan bölüm mevcut hissedarlara aktarıldı.

Buna ek olarak Microsoft, Nvidia ve Google gibi yatırımcıların yer aldığı 26 milyar dolarlık ayrı bir özel yerleştirme işlemi de yapıldı. Böylece bağlantılı işlemlerin toplam büyüklüğü 119,5 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin için uzun vadeli gerekçe

Armstrong’un değerlendirmesi yalnızca kısa vadeli sermaye geçişiyle sınırlı kalmadı. Ona göre Bitcoin’i elde tutma gerekçesi, yatırımcıların paralarının gelecekteki satın alma gücüne dair beklentileriyle bağlantılı olmaya devam ediyor.

Armstrong, gelecekte enflasyonun ve para arzındaki genişlemenin süreceğini düşünenler için Bitcoin’in önemini koruduğunu vurguladı.

Bu görüşün merkezinde Bitcoin’in 21 milyon adetlik arz sınırı bulunuyor. Devletlerin para arzını artırmaya devam edeceğini düşünen yatırımcılar, büyük bir halka arza katılmak için geçici olarak BTC satabilir. Buna karşın yeni hisselerin işlem görmeye başlamasından sonra, Bitcoin’e yönelmelerine neden olan temel gerekçelerin ortadan kalkmayabileceği ifade ediliyor.