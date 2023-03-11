Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren iki analist Bitcoin (BTC) için kilit seviyelere dikkat çekti! Fiyatta bu seviyeler kritik!

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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) üst üste gelen düşüşlerin ardından 20.000 dolar seviyesinin altına gerilemişti. Son toparlanmalar ile bu seviyenin üzerine yeniden çıkan Bitcoin’de önümüzdeki günlerde nasıl bir hareket bekleniyor?

Kripto paralarda Düşüş

Bitcoin’de 20.000 doların altına düşüş kısa sürdü ve Amerika Birleşik Devletleri banka istikrarına ilişkin ilk paniğin yatışmasıyla fiyat hareketli daha istikrarlı görünüyor. Silvergate’te yaşanan problemlerin ardından Silicon Valley Bank’ın (SVB) çöküşü kripto para piyasalarını oldukça etkilemişti. Oluşan gerginliğin merkezinde, USD Coin için yedek fonların bir kısmına sahip olduğunu ortaya çıkaran ödeme teknolojisi şirketi Circle vardı. Paylaşılan bir tweet’te Circle, USDC nakit rezervlerini yönetmek için beş banka ortağı daha olduğunu belirtmişti.

Ortalama fonlama oranları, Kasım 2022 tarihinde kripto para borsası FTX’in iflasını bildirmesinin sonrasındaki en olumsuz seviyesindeydi. Bu durum daha fazla kaybın Bitcoin’i hâlâ etkileyebileceğine dair güçlü bir duyguyu gösterebilir. Bununla birlikte sonuçları analiz eden kripto para yorumcusu Tedtalksmacro, keskin düşüş eğiliminin BTC/USD paritesinde olası etkileri hakkında yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Piyasada mevcut konum itibariyle hala çok fazla short işlem mevcut. Bu durum BTC’nin kısa vadede en az 21.400 dolar seviyesini test yapması için olanak sağlayabilir.

Bitcoin Yorumları!

Uzman isim Tedtalksmacro, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in 20.000 dolar seviyesinin altındaki birkaç haftalık düşük seviyelerinden sıçramasına bağlı olarak, oluşan sıkışmanın daha iyi bir ortam oluşturduğunu belirtti. Diğer popüler piyasa yatırımcılarından biri olan Crypto Tony ise daha kısa vadede aşağı yönlü bir geri dönüşten yana olduğunu öne sürerek Bitcoin adına 19.200 doları işaret etti. Crypto Tony açıklamalarında şunları söyledi: