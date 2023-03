Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) var olan tek kripto para olduğu kripto para sektörünün ilk günlerinden bu yana sektör her türden on binlerce kripto para ile büyük bir patlama gördü. Ancak en azından şu an için tamamı eşit derecede yatırım yapmaya değer değil. Bu bağlamda sizin için Weiss Crypto Ratings gibi saygın platformlar tarafından verilen puanlar, geçmiş fiyat performansları ve son gelişmeler ışığında kripto para piyasasına ışık tutuyoruz. İşte yatırımcıların bir süreliğine için uzak durması gereken 3 altcoin.

v.systems (VSYS)

Veritabanı ve bulut hizmetlerine odaklanan bir Blockchain altyapı sağlayıcısı olan v.systems (VSYS), yüksek performanslı para basma, işlem gerçekleştirme ve akıllı sözleşme işlevlerini kolaylaştırmayı vaat ediyor, ancak teknolojisi ve benimsenmesi hala çok zayıf ve Weiss Crypto Ratings de projeye son derece düşük olan E- puan veriyor.

Yazım sırasında VSYS, gün içinde kaydettiği yüzde 3,69 yükselişle 0,002053 dolardan işlem görüyor. Toplam piyasa değeri ile en büyük 916’ncı kripto para olan VSYS’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) ise 29 Temmuz 2019 yılında 0,2975 dolarla kaydedildi. Altcoin o zamandan bu yana yeni ATH kaydedebilmiş değil.

Ultrain (UGAS)

Bir süre için uzak durulması önerilen bir diğer altcoin ise diğer Blockchain ağlarının ölçeklenebilirlik ve performans sorunlarını çözmek için kriptografideki yenilikleri kullanarak çeşitli endüstriyel uygulamalara imkan tanıyan sürdürülebilir bir ticari ekosistem inşa eden Ultrain ekosisteminin UGAS token’ı. Ne yazık ki, teknolojisi ve benimsenme derecesi hala çok düşük ve piyasa değeri, piyasadaki adil bir ivmeye rağmen bin 854’ncü sırada yer alıyor olması da bu durumu doğruluyor. Weiss Crypto Ratings de projeye son derece düşük olan E- puan veriyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada 0,00146 dolardan işlem gören UGAS‘da son ATH 30 Nisan 2019 tarihinde 2,13 dolarla kaydedildi.

Tokenomy (TEN)

Token borsası ve kitlesel fonlama platformu aracılığıyla finansal katılımı teşvik etmeyi ve yenilikçilere alternatif fonlama ağlarına erişim sağlamayı amaçlayan Tokenomy‘nin (TEN) iddialı hedefleri var, ancak şu ana kadar gördüğü yavaş benimsenme, aktif olarak işlem gören tüm kripto paralar arasında çok düşük bir puan almasını sağladı.

Yazım sırasında gün içinde kaydettiği yüzde 8,89 yükselişle 0,02283 dolardan işlem gören TEN, piyasa değeri ile 983’ncü sırada yer alıyor. TEN’de son ATH 10 Mart 2018 tarihinde 0,4279 dolarla kaydedildi ve altcoin o zamandan beri ATH yenileyemedi.