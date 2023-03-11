Silicon Valley Bank'ın (SVB) batması sonrası yatırımcıların aklında tek bir soru var; Bitcoin yükselir mi. Hadi gelin BTC için sırada ne var daha yakından bakalım.

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Silicon Valley Bank‘ın (SVB) batmasından kaynaklanan potansiyel bulaşma risklerinin kripto para piyasasında baş göstermesiyle 10 Mart’ta ağır kayıplar veren Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) son 24 saatte yüzde 1’in üzerinde yükselerek toparlanma kaydetti. Bu tür bankacılık sektörü felaketlerinin ortasında, kripto para topluluğu Bitcoin’i destekleyen temel ilkeleri ve 2008 yılında Lehman Brothers’ın çöküşünü takip eden haftalarda ilk kez tanıtılmasının nedenlerini hatırlatmaya başlamış olsa da yatırımcıların aklında tek bir soru var; Bitcoin yükselir mi düşer mi? Hadi gelin BTC için sırada ne var daha yakından bakalım.

Bitcoin Fiyatı 20 Bin Dolarda Tutundu

Kripto para piyasası, en büyük stablecoin’lerden birisi olan USD Coin’in (USDC) ihraççısı Circle’ın rezervinden 3.3 milyar doların SVB’de kaldığını açıklamasından dolayı ve düzenleyicilerin piyasa üzerindeki yoğun bakısı altında sarsılırken Bitcoin fiyatının cesur bir şekilde 20 bin doların üzerinde tutunduğu görülüyor. Bazı piyasa uzmanları en büyük kripto paradaki bu düşüşün 25 bin dolardaki psikolojik engelin geçilmeye çalışması ve geçilememesinin ardından gelen sağlıklı bir fiyat düzeltmesi olduğunu savunuyor.

Yine de USDC, DAI, GUSD gibi birçok stablecoin’in dolar sabitini kaybettiğine ilişkin yoğun haber akışının ardından kripto para piyasasının toplam değeri 2022’nin Kasım ayından bu yana ilk kez 920 milyar doların altına düştü ve yalnızca geride bırakılan son 24 saatte vadeli işlemler piyasalarında 200 milyon doların üzerinde tasfiye yaşandı. Söz konusu rakamda aslan payı Bitcoin vadeli işlemlerindeki tasfiyelere ait ve 60 milyon doların üzerindeki Bitcoin vadeli işlem pozisyonu tasfiye edilmiş durumda. Ancak bu bile Satoshi Nakamoto’nun değerli eserini sarsmak için yeterli olmadı ve fiyat grafiği göre BTC şu anda daha da büyük bir toparlanmanın hazırlığını yapıyor.

Bitcoin Yeni Bir Boğa Koşusuna mı Hazırlanıyor?

Önde gelen kripto para analistlerinden birisi olan CryptoCon, BTC fiyatının güçlü bir boğa koşusuna başlamasından hemen önce, 2015 ve 2020’de gözlemlenenlerle karşılaştırılabilir benzer fiyat kalıplarını yansıttığına iddia etti.

Analist, tamamen verisel bir perspektiften bakıldığında mevcut duruma benzer bir durumun 2015’te yaklaşık altı kez ve 2020’de ise iki kez yaşandığına dikkat çekti. Buna ek olarak, Bitcoin‘in 2015’teki yavaş ve metodik yaklaşımına benzer bir eğilim gösterdiğini, bunun kademeli bir şekilde neredeyse kesin olarak tekrar edeceğini de vurguladı.