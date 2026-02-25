Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN Haberleri

Bitcoin’de 6 Ay Boyunca Kimse Para Kazanamayacak mı? Korkunç Tahmin!

Özet

  • Bitcoin, uzun vadeli yatırımcıların 38.900 dolarlık maliyet sınırına yaklaşarak kritik bir risk bölgesine girdi.
  • Piyasa verileri, gerçek bir yükselişten önce %20’lik bir zarar ve teslimiyet aşamasının yaşanabileceğini gösteriyor.
  • Analistler, likidite dönüşü ve toparlanma için en az 6 aylık zorlu bir sürecin beklendiğini vurguluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin dünyasında sular durulmuyor ve piyasanın sarsılmaz kalesi olarak bilinen uzun vadeli yatırımcılar (LTH) için tehlike çanları çalmaya başladı. Kripto para analiz platformları CryptoQuant ve Glassnode tarafından bu hafta paylaşılan verilere göre en büyük kripto para fiyat istikrarını sağlayamadığı için “acı noktası” olarak tanımlanan kritik eşiğe doğru hızla sürükleniyor. Yatırımcıların kâr marjları erirken, tarihsel döngüler piyasanın gerçek bir toparlanma öncesi son bir teslimiyet evresine ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Maliyet Eşiğine Doğru Tehlikeli Yolculuk
2 Likidite Krizi ve Kırmızı Mumların Gölgesi

Maliyet Eşiğine Doğru Tehlikeli Yolculuk

Piyasanın omurgasını oluşturan ve kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmemesiyle tanınan uzun vadeli yatırımcı grubu, şu an ortalama %74 oranında bir kârın üzerinde oturuyor. Ancak bu pembe tablo, Bitcoin fiyatının gerilemesiyle birlikte hızla griye dönüyor. Analist Darkfost, mevcut verilerin ışığında yatırımcıların maliyet tabanının 38.900 dolar civarında hesaplandığını vurgularken, fiyatın bu seviyeye yaklaşmasının piyasadaki psikolojik direnci kırabileceğine dikkat çekiyor.

Geçmişteki ayı piyasası döngüleri incelendiğinde, gerçek bir dipten dönüşün yaşanabilmesi için fiyatın mutlaka bu maliyet temelinin altına sarkması gerekiyor. Tarihsel tekerrürler, nihai bir teslimiyet aşamasının yaşanması gerektiğini ve bu sürecin genellikle %20 civarında gerçekleşmiş zararlarla mühürlendiğini kanıtlıyor. Ancak bu sancılı evre tamamlandığında ve zayıf eller piyasadan tamamen temizlendiğinde, boğa evresi için gerekli olan sağlıklı zemin inşa edilebiliyor.

Likidite Krizi ve Kırmızı Mumların Gölgesi

Glassnode cephesinden gelen son raporlar ise piyasanın “aşırı zarar gerçekleştirme” rejimine tam geçiş yaptığını tescilledi. 90 günlük hareketli ortalamaya dayanan Gerçekleşen Kâr/Zarar Oranı’nın 1 seviyesinin altına inmesi, piyasadaki negatif duyarlılığın derinleştiğini kanıtlıyor. Uzmanlar, likiditenin piyasalara geri dönmesi ve alıcı iştahının yeniden kabarması için bu karamsar koşulların en az 6 ay daha devam edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Analist James Check, Bitcoin’in döngü içindeki en büyük volatilite sıçramasının ardından üst üste beşinci aylık kırmızı mumu kapatmaya yakın olduğunu belirtiyor. Bu istatistik, piyasadaki satış baskısının ne denli ısrarcı olduğunu ve yatırımcı güveninin ciddi şekilde zedelendiğini ortaya koyuyor. Mevcut göstergeler, yatırımcıların bir süre daha sabır testinden geçeceğini ve piyasada gerçek bir canlanma belirtisi görülene dek temkinli kalmanın hayati önem taşıdığını işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Coinbase’den Bitcoin İçin Korkutan Senaryo: O Seviye Kırılırsa Satışlar Durdurulamaz!

Milyon Dolarlık Tahmin: TD Cowen’den Bitcoin İçin Dudak Uçuklatan Rakam!

Bitcoin Saniyeler İçinde Yok Olabilir! FTX’i ve Diğer Krizleri Unutun, Asıl Kıyamet Kuantumla Kopacak!

Borsa Uygulamaları Arasında Kaybolmayın: İşte Her Şeyi Tek Ekrana Toplayan Çözüm

Kripto Paralarda Düşüş Kalıcı Mı? Analistler Nasıl Yorumluyor?

Kripto Paralarda Gündem Baş Döndürüyor ve Grafik Acı Verici

Bitcoin’de Korkutan Senaryo: Tarih Tekerrür mü Ediyor?

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitcoin, Trump’ın Ekonomik Mesajlarıyla 66.000 Doların Üzerini Gördü
Bir Sonraki Yazı Meta, Stabilcoin Sektörüne Üçüncü Partilerle Dönüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum’da Büyük Yatırımcılar Satarken ve Alırken Fiyat Yükseldi
Ethereum (ETH)
Coinbase’den Bitcoin İçin Korkutan Senaryo: O Seviye Kırılırsa Satışlar Durdurulamaz!
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Madencilerinin Rezervlerinde Daralma: Satışlar ve Maliyet Baskısı Sektörü Yeniden Şekillendiriyor
Madencilik
FG Nexus, Büyük ETH Satışıyla Portföy Büyüklüğünü Azalttı
Ethereum (ETH)
Meta, Stabilcoin Sektörüne Üçüncü Partilerle Dönüyor
STABILCOIN
Lost your password?