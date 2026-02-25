Bitcoin’de 6 Ay Boyunca Kimse Para Kazanamayacak mı? Korkunç Tahmin!

Bitcoin dünyasında sular durulmuyor ve piyasanın sarsılmaz kalesi olarak bilinen uzun vadeli yatırımcılar (LTH) için tehlike çanları çalmaya başladı. Kripto para analiz platformları CryptoQuant ve Glassnode tarafından bu hafta paylaşılan verilere göre en büyük kripto para fiyat istikrarını sağlayamadığı için “acı noktası” olarak tanımlanan kritik eşiğe doğru hızla sürükleniyor. Yatırımcıların kâr marjları erirken, tarihsel döngüler piyasanın gerçek bir toparlanma öncesi son bir teslimiyet evresine ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor.

Maliyet Eşiğine Doğru Tehlikeli Yolculuk

Piyasanın omurgasını oluşturan ve kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmemesiyle tanınan uzun vadeli yatırımcı grubu, şu an ortalama %74 oranında bir kârın üzerinde oturuyor. Ancak bu pembe tablo, Bitcoin fiyatının gerilemesiyle birlikte hızla griye dönüyor. Analist Darkfost, mevcut verilerin ışığında yatırımcıların maliyet tabanının 38.900 dolar civarında hesaplandığını vurgularken, fiyatın bu seviyeye yaklaşmasının piyasadaki psikolojik direnci kırabileceğine dikkat çekiyor.

Geçmişteki ayı piyasası döngüleri incelendiğinde, gerçek bir dipten dönüşün yaşanabilmesi için fiyatın mutlaka bu maliyet temelinin altına sarkması gerekiyor. Tarihsel tekerrürler, nihai bir teslimiyet aşamasının yaşanması gerektiğini ve bu sürecin genellikle %20 civarında gerçekleşmiş zararlarla mühürlendiğini kanıtlıyor. Ancak bu sancılı evre tamamlandığında ve zayıf eller piyasadan tamamen temizlendiğinde, boğa evresi için gerekli olan sağlıklı zemin inşa edilebiliyor.

Likidite Krizi ve Kırmızı Mumların Gölgesi

Glassnode cephesinden gelen son raporlar ise piyasanın “aşırı zarar gerçekleştirme” rejimine tam geçiş yaptığını tescilledi. 90 günlük hareketli ortalamaya dayanan Gerçekleşen Kâr/Zarar Oranı’nın 1 seviyesinin altına inmesi, piyasadaki negatif duyarlılığın derinleştiğini kanıtlıyor. Uzmanlar, likiditenin piyasalara geri dönmesi ve alıcı iştahının yeniden kabarması için bu karamsar koşulların en az 6 ay daha devam edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Analist James Check, Bitcoin’in döngü içindeki en büyük volatilite sıçramasının ardından üst üste beşinci aylık kırmızı mumu kapatmaya yakın olduğunu belirtiyor. Bu istatistik, piyasadaki satış baskısının ne denli ısrarcı olduğunu ve yatırımcı güveninin ciddi şekilde zedelendiğini ortaya koyuyor. Mevcut göstergeler, yatırımcıların bir süre daha sabır testinden geçeceğini ve piyasada gerçek bir canlanma belirtisi görülene dek temkinli kalmanın hayati önem taşıdığını işaret ediyor.