Kayıt Banner
Kripto Para

SEC başkanı Paul Atkins, Clarity Act’in Kongre’den geçeceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC başkanı Paul Atkins, Clarity Act’in yakında Kongre’den geçebileceğini açıkladı.
  • 📈 Teklif yasalaşırsa, ABD’de dijital varlıklar için açık ve net bir düzenleme devreye girecek.
  • 🇺🇸 ABD, dijital varlık piyasasında küresel liderliğini bu yasa ile pekiştirmeyi hedefliyor.
  • ⚡️ Senato oylaması yaklaşırken, Clarity Act kripto dünyasında büyük ilgi çekiyor ve $BTC ’de hareketliliğe neden olabilir.
COINTURK
COINTURK

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Paul Atkins, kripto varlık piyasalarında uzun süredir beklenen mevzuat netliği için önemli bir gelişme yaşandığını belirtti. Atkins, Clarity Act isimli yasa teklifinin Kongre’den geçeceğine ve Başkan Donald Trump tarafından onaylanacağına inandığını söyledi.

İçindekiler
1 Clarity Act ile düzenleyici netlik hedefleniyor
2 Dijital varlık düzenlemelerinde yeni dönem

Clarity Act ile düzenleyici netlik hedefleniyor

Son haftalarda Washington’da hız kazanan kripto para piyasasıyla ilgili yasal düzenleme girişimleri, ABD’nin dijital varlıklar üzerindeki resmi çerçevesini sağlamlaştırma yolunda önemli bir aşamaya geldi. Clarity Act’in yasalaşması halinde, dijital varlıkların hangi durumda menkul kıymet, hangi durumda emtia sayılacağı açık ve net şekilde tanımlanacak.

Paul Atkins, yaptığı açıklamalarında düzenleyici netlik eksikliğinin sektörde önemli belirsizliklere yol açtığını vurguladı. Şirketlerin uyması gereken mevzuatı ancak yoruma açık dokümanlardan öğrenebildiğini belirten Atkins, bu durumun hem gereksiz maliyetlere hem de yazılım geliştiren ekiplerin ABD dışında faaliyet yürütmesine sebep olduğunu dile getirdi.

Paul Atkins, Clarity Act ile ilgili olarak, “Belirsizlik yüzünden birçok yenilikçi ekip, faaliyetlerini yurt dışında yürütmek zorunda kaldı. Eğer net bir düzenleyici çerçeve oluşturulursa, yatırımcıların da sektöre güveni artacaktır,” ifadelerini kullandı.

Senato’nun Bankacılık Komitesi, düzenlemenin tüm Senato oylamasına taşınmasını sağlayacak onayı geçtiğimiz günlerde verdi. Böylece yasanın kabul edilme olasılığı yükseldi. Bu gelişmenin, son yıllarda ABD kripto piyasası adına atılmış en kritik adımlardan biri olduğu düşünülüyor.

Mini sözlük: Clarity Act, ABD’de kripto para piyasasını düzenlemeye yönelik olarak hazırlanan ve dijital varlıkların hangi durumda emtia veya menkul kıymet olarak kabul edileceğini net şekilde tanımlayan yasa teklifine verilen ad.

Dijital varlık düzenlemelerinde yeni dönem

Clarity Act’in temel amaçlarından biri de, emtia ve menkul kıymet tanımlarında yetki çakışmasını ortadan kaldırmak. Teklif, SEC ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasındaki sınırları netleştirerek piyasa katılımcılarının hangi kuruma tabi olacağını belirgin hale getiriyor.

Tasarıya Hazine Bakanı Scott Bessent de destek veriyor. Savunucular, yasayla birlikte ABD’li regülatörlerin farklı ve kimi zaman çelişkili yorumlarının önüne geçileceğini, sektördeki yeniliğin ise ülke içinde kalmasının sağlanacağını ifade ediyor.

Düzenleyici KurumYetki Alanı (Mevcut)Clarity Act İle
SECDijital varlıklar menkul kıymet statüsündeyse düzenleme yetkisiAçık kriterlerle yetki alanı belirleniyor
CFTCDijital varlıklar emtia statüsündeyse düzenleme yetkisiTanımlanan varlıklara özel yetki belirleniyor

Paul Atkins’in açıklamalarına göre, Amerika’nın küresel kripto sektöründeki liderliğini koruyabilmesi açık ve öngörülebilir kurallara bağlı. Mevcut belirsizlik, yeniliği başka ülkelere taşıyıp, yerli girişimlerin gelişimini sınırlandırmıştı.

Clarity Act’in Başkan Trump tarafından imzalanma olasılığı, ABD’nin kripto paralar açısından daha öngörülebilir ve yatırımcı dostu bir piyasa ortamı sunmasını sağlayabilir. Yasanın geçmesi durumunda, yeni teknoloji girişimlerinin ABD’de kalmasını teşvik edeceği düşünülüyor.

Diğer yandan, sürecin tamamlanabilmesi için yasada bazı ek düzenlemelerin yapılması gerekebileceği aktarılıyor. Senato oylaması, kriptoyla ilgili en dikkatle takip edilen mevzuat gündemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto paralarda artan gizlilik talebiyle P2P ve DeFi platformlarına ilgi hızla yükseldi

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon bankacılık yasalarında eşitlik talep etti

Aave Labs’in İngiltere’de iki yeni kripto lisansı resmen onaylandı

Otonom Yapay Zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla güvenlik riskleri katlandı

Yuga Labs ApeCoin yönetiminde 2026’ya kadar görev değişimi ve yeni yapı başlattı

Almanya’da kripto kullanıcılarına yıllık vergi bildirimi zorunluluğu getirildi

Fransa MiCA lisansı için son tarihi 30 Haziran olarak belirledi, yetkisiz kripto şirketleri faaliyet durduracak

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Stellar yüzde 50 yükselirken XRP’de yıl başından bu yana düşüş devam etti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Stellar yüzde 50 yükselirken XRP’de yıl başından bu yana düşüş devam etti
RIPPLE (XRP)
Aave V4’ün Arc ana ağına entegrasyonu için ilk adım atıldı
BLOCKCHAIN
Shiba Inu’da borsadan çıkan token miktarı son 24 saatte 164 milyarı aştı
SHIBA INU (SHIB)
Sui Network altı saatlik ağ kesintisiyle sarsıldı, SUI fiyatı yüzde 8 geriledi
SUI
Ethereum’da büyük yatırımcılar 17,41 milyon ETH biriktirerek toplam arzın yüzde 22’sine ulaştı
Ethereum (ETH)
Lost your password?