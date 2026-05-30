SEC başkanı Paul Atkins, Clarity Act’in Kongre’den geçeceğini açıkladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Paul Atkins, kripto varlık piyasalarında uzun süredir beklenen mevzuat netliği için önemli bir gelişme yaşandığını belirtti. Atkins, Clarity Act isimli yasa teklifinin Kongre’den geçeceğine ve Başkan Donald Trump tarafından onaylanacağına inandığını söyledi.

Clarity Act ile düzenleyici netlik hedefleniyor

Son haftalarda Washington’da hız kazanan kripto para piyasasıyla ilgili yasal düzenleme girişimleri, ABD’nin dijital varlıklar üzerindeki resmi çerçevesini sağlamlaştırma yolunda önemli bir aşamaya geldi. Clarity Act’in yasalaşması halinde, dijital varlıkların hangi durumda menkul kıymet, hangi durumda emtia sayılacağı açık ve net şekilde tanımlanacak.

Paul Atkins, yaptığı açıklamalarında düzenleyici netlik eksikliğinin sektörde önemli belirsizliklere yol açtığını vurguladı. Şirketlerin uyması gereken mevzuatı ancak yoruma açık dokümanlardan öğrenebildiğini belirten Atkins, bu durumun hem gereksiz maliyetlere hem de yazılım geliştiren ekiplerin ABD dışında faaliyet yürütmesine sebep olduğunu dile getirdi.

Paul Atkins, Clarity Act ile ilgili olarak, “Belirsizlik yüzünden birçok yenilikçi ekip, faaliyetlerini yurt dışında yürütmek zorunda kaldı. Eğer net bir düzenleyici çerçeve oluşturulursa, yatırımcıların da sektöre güveni artacaktır,” ifadelerini kullandı.

Senato’nun Bankacılık Komitesi, düzenlemenin tüm Senato oylamasına taşınmasını sağlayacak onayı geçtiğimiz günlerde verdi. Böylece yasanın kabul edilme olasılığı yükseldi. Bu gelişmenin, son yıllarda ABD kripto piyasası adına atılmış en kritik adımlardan biri olduğu düşünülüyor.

Mini sözlük: Clarity Act, ABD’de kripto para piyasasını düzenlemeye yönelik olarak hazırlanan ve dijital varlıkların hangi durumda emtia veya menkul kıymet olarak kabul edileceğini net şekilde tanımlayan yasa teklifine verilen ad.

Dijital varlık düzenlemelerinde yeni dönem

Clarity Act’in temel amaçlarından biri de, emtia ve menkul kıymet tanımlarında yetki çakışmasını ortadan kaldırmak. Teklif, SEC ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasındaki sınırları netleştirerek piyasa katılımcılarının hangi kuruma tabi olacağını belirgin hale getiriyor.

Tasarıya Hazine Bakanı Scott Bessent de destek veriyor. Savunucular, yasayla birlikte ABD’li regülatörlerin farklı ve kimi zaman çelişkili yorumlarının önüne geçileceğini, sektördeki yeniliğin ise ülke içinde kalmasının sağlanacağını ifade ediyor.

Düzenleyici Kurum Yetki Alanı (Mevcut) Clarity Act İle SEC Dijital varlıklar menkul kıymet statüsündeyse düzenleme yetkisi Açık kriterlerle yetki alanı belirleniyor CFTC Dijital varlıklar emtia statüsündeyse düzenleme yetkisi Tanımlanan varlıklara özel yetki belirleniyor

Paul Atkins’in açıklamalarına göre, Amerika’nın küresel kripto sektöründeki liderliğini koruyabilmesi açık ve öngörülebilir kurallara bağlı. Mevcut belirsizlik, yeniliği başka ülkelere taşıyıp, yerli girişimlerin gelişimini sınırlandırmıştı.

Clarity Act’in Başkan Trump tarafından imzalanma olasılığı, ABD’nin kripto paralar açısından daha öngörülebilir ve yatırımcı dostu bir piyasa ortamı sunmasını sağlayabilir. Yasanın geçmesi durumunda, yeni teknoloji girişimlerinin ABD’de kalmasını teşvik edeceği düşünülüyor.

Diğer yandan, sürecin tamamlanabilmesi için yasada bazı ek düzenlemelerin yapılması gerekebileceği aktarılıyor. Senato oylaması, kriptoyla ilgili en dikkatle takip edilen mevzuat gündemlerinden biri olarak öne çıkıyor.