JPMorgan CEO’su Jamie Dimon bankacılık yasalarında eşitlik talep etti

  • 🔥 JPMorgan CEO’su Jamie Dimon ilk kez Clarity Act konusunda doğrudan yasa ile mücadele edeceklerini duyurdu.
  • ⚡ Dimon, tüm kripto platformlarının tıpkı bankalar gibi yasal düzenlemelere uyması gerektiğini savundu ve yasa dışı finans riskine dikkat çekti.
  • 💡 ABD finans devi, $JPM üzerinden sektördeki eşitlik ve koruma taleplerini öne çıkardı.
  • ⚔️ Kritik virajda bankacılık sektörü, Kongre’de büyük bir lobi savaşı başlatacak.
Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan Chase’in başkanı ve CEO’su Jamie Dimon, geleneksel bankacılık sektörünün kripto paralara yönelik yeni çerçeve yasalar karşısında sessiz kalmayacağını vurguladı. Fox Business kanalına konuşan Dimon, ABD Kongresi’nde gündemde olan Clarity Act başta olmak üzere yeni düzenlemelerin sektör için ciddi bir mücadeleye döneceğini dile getirdi.

Bankalar eşit şartlar talep ediyor

Jamie Dimon, bankacılık sektörünün endişeli olmadığını; asıl amaçlarının sektörde adil rekabet ortamının sağlanması olduğunu belirtti. Dimon, dijital varlık hizmeti sunan platformların, mevduat toplamak gibi bankalara özgü işlevlerde bulunmaları halinde, bankaların uymak zorunda olduğu tüm düzenlemelere tabii olması gerektiğine dikkat çekti.

“Biz endişeli değiliz, sadece herkes için adil olanı istiyoruz. Eğer bir platform mevduat topluyorsa, bankalara uygulanan bütün kurallar bu kurumlar için de geçerli olmalı.”

Dimon ayrıca, geleneksel bankaların sahip olduğu raporlama, likidite ve sermaye yükümlülüklerinin, merkeziyetsiz platformlar için de uygulanmasının gerekliliğini savundu. Bugün bankaların, ABD’de 84 farklı regülatör tarafından denetlendiğini vurgulayan yönetici, herkesin eşit koşullarda yarışması gerektiğini söyledi.

Ulusal güvenlik riski ve kriminal endişeler

Jamie Dimon, dijital varlıkların regülasyondan uzak olması durumunda yasa dışı örgütler için bir fırsat yaratacağından da endişe ediyor. Paranın merkeziyetsiz şekilde hareket etmesinin ulusal güvenlik açısından risk teşkil ettiğini, yalnızca bankalara uygulanan standartların bu tür platformlara da getirilmesiyle risklerin önüne geçilebileceğini ifade etti.

Dimon bu konuda net bir yaklaşımda bulunarak, yeni yasa tasarısı Clarity Act’in hem büyük hem küçük finans kurumları için yeterli koruma sağlamadığını, mevduatlara dayalı stabilcoin ödemelerini herhangi bir güvence olmadan gerçekleştirme yolunu açtığını söyledi.

Mini sözlük: Clarity Act, ABD’de kripto para sektörüne yönelik yasal düzenlemelerin çerçevesini belirlemeyi amaçlayan ve geleneksel finans ile dijital varlık hizmet sağlayıcıları için ortak kurallar koymayı hedefleyen bir yasa tasarısıdır.

Lobi çalışmaları ve son kritik viraj

Yaklaşan Senato oylaması öncesinde Jamie Dimon, JPMorgan ve diğer büyük finans kuruluşlarının, Clarity Act’in mevcut haliyle geçmemesi için tüm imkanlarını seferber edeceğini dile getirdi. Hem büyük hem de küçük ölçekli bankalar ile kredi birliklerinin bu mücadelede birlik olduğunu belirten Dimon, gerekirse Kongre’de tam anlamıyla bir lobi savaşı verileceğinin altını çizdi.

Dimon, yasanın mevcut halinde kalması durumunda hem büyük hem küçük bankaların yasal olarak korumasız kalacağını; bunun da rekabeti bozan ve piyasada dengesizlik oluşturan sonuçlar doğuracağını açıkladı.

“Bunu kaybedersek kaybederiz; fakat sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bankacılık sektörü, yalnızca bu yükümlülüklerin altında ezilen taraf olmamalı.”

ABD finans sektöründe güç dengeleri değişiyor

Yasa tasarısına yönelik eleştiriler sadece büyük bankalardan gelmedi. ABD’deki küçük bankalar, kredi birlikleri ve Amerikan Bankacılar Birliği de düzenlemelerde tüm finans kurumlarının aynı şartlara sahip olmasını talep ediyor. Başta JPMorgan olmak üzere geleneksel finans devleri, merkeziyetsiz platformlara bankaların sahip olduğu yükümlülüklerin getirilmediği bir ortamın haksız rekabete yol açacağı görüşünü savunuyor.

Geleneksel BankalarMerkeziyetsiz Platformlar
Mevduat güvencesi (FDIC)Güvence yok
84 regülatör tarafından denetleniyorSınırlı veya denetimsiz
Sermaye ve likidite zorunluluğuBöyle bir zorunluluk yok
Kapsamlı raporlama gereksinimiSınırlı raporlama

Kripto sektörü ile geleneksel finans arasındaki bu düzenleme tartışmaları, ABD merkezli dev finans kurumlarının uzun vadeli stratejileri açısından da belirleyici olacak gibi görünüyor. Kongre’de yapılacak oylamanın sonucunun piyasalarda önemli bir etki yaratabileceği yorumları öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

