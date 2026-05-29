Coinbase Premium endeksi üç ayın ortalamasından -1,083 puan saptı, Bitcoin’de 73.000 dolar desteği kırıldı

Kripto para piyasalarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın arka planında, ABD merkezli büyük borsalardan Coinbase’de belirgin bir fiyat indirimi öne çıkıyor. Zincir üstü veri platformu CryptoQuant’ın analizlerine göre, Coinbase Premium Endeksi üç aylık ortalamasından yüzde -1,083 oranında saparak dikkat çekici bir seviyeye indi. Bu gelişme, Bitcoin’in 73.000 dolar desteğini kırdığı günlerde yaşandı.

ABD’li Kurumsal Satışlar ve Binance’e Yönelik Büyük Akış

Coinbase’te oluşan bu ciddi indirim, genellikle yalnızca kar realizasyonu anlamına gelmiyor. CryptoQuant araştırmacıları, bu tür hareketlerin tarihsel olarak büyük transfer ve dağıtım evrelerine denk geldiğine işaret ediyor. Bu boyuttaki fiyat farkının temelinde ise ABD’de regüle edilen sermaye sahiplerinin, yani kurumsal yatırımcıların satışlarının etkili olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, “ABD merkezli büyük borsalarda gözlenen fiyat indirimi, organize satışların ve kurumsal fonların piyasadan çekiliş sinyali olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Satış baskısı, esas olarak Binance’e kaydı. Binance’in net Bitcoin girişi son yedi günde günlük ortalama 1.496 BTC’ye ulaşarak üç aylık ortalamasının yüzde 528 üzerine çıktı. Yani Amerikan piyasalarından çıkan arz, özellikle küresel bireysel yatırımcı ve piyasa yapıcıların işlem yaptığı Binance’e aktı.

Mini sözlük: Coinbase Premium Endeksi, Coinbase borsasındaki Bitcoin ile küresel ortalama arasındaki fiyat farkını gösterir. ABD merkezli yatırımcıların risk algısı ve likidite hareketleri için önemli bir göstergedir.

Borsa Son 7 Günlük BTC Net Akışı 3 Aylık Ortalamaya Göre Değişim Binance +1.496 BTC/gün +%528 Coinbase Azalan talep, fiyat indirimi -1.083% premium

Kaldıraçlı Pozisyonlarda Yanlış Beklentiler

Binance’teki fonlama oranları çöküş öncesinde üç aylık ortalamanın %781 üzerine çıktı ve piyasa katılımcılarının yoğun şekilde yükselişe oynadığını gösterdi. Fakat spot talebinde eşzamanlı bir zayıflama vardı. CryptoQuant, 73.000 dolar seviyesine yaklaşılmasıyla birlikte yüksek kaldıraçla alınan alım pozisyonlarının hızla tasfiye olduğuna ve bu sürecin Bitcoin’deki düşüşü hızlandırdığına dikkat çekiyor.

Bitcoin, 73.000 ile 75.000 dolar bandını birkaç kez test etmişti. Ancak bu seviyenin altına düşülmesiyle, teknik analistler “güçlü bir kırılma” yaşandığına ve bu hareketin, piyasada önemli bir dönüm noktasına işaret ettiğine vurgu yaptı.

Zincir Üstü Verilerden Erken Uyarı Geldi

Düşüşün yaşandığı günden üç hafta önce, birçok zincir üstü gösterge, spot piyasada zayıflamanın ve türevlerde ise kalabalık pozisyonların oluştuğunu ortaya koyuyordu. Analistler, bu ayrışmanın dipten alım değil, geniş ölçekli dağıtım evresine işaret ettiğini aktarıyor. Geriye dönüp bakıldığında, Coinbase Premium Endeksi, Binance net akışı ve fonlama oranlarındaki sapma, toplu bir alarm olayı olarak değerlendirilebilir.

Bitcoin’in 75.000 dolar üzerindeki kapanışları başaramaması da aşağı yönlü riskleri artırdı. Özellikle Fibonacci seviyelerinde tutunamayan fiyat, yatırımcılara ek uyarı verdi.

73.000 Dolar Altında Yeni Destek Arayışı

CryptoQuant, kısa vadede Bitcoin’in 73.000 dolarda denge bulup bulamayacağını veya daha güçlü bir destek alanı olan 70.000 ile 72.000 dolar arasına inip inmeyeceğini vurguluyor. Bu aralık, zincir üstü verilerle destekleniyor. Ayrıca, Bitcoin ETF’lerinde beş gün üst üste net çıkış yaşandı. Coinbase, 2026’nın ilk çeyreğinde 394 milyon dolar zarar açıkladı; bunun da işleme hacmindeki azalmadan ve fiyat sarkmasından kaynaklandığı öne sürülüyor.

Piyasa verileri, Bitcoin’in arzının şu anda Binance gibi küresel borsalara kaydığını ve talep tarafında hâlâ belirsizliklerin sürdüğünü gösteriyor.