Kurumsal satış baskısı artınca Coinbase primi mayıs ayında %0,1’in altına düştü

Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına ilgisini izleyen en önemli göstergelerden biri olan Coinbase primi, mayıs ayında daha da negatife kaydı. Bu gösterge, özellikle ABD merkezli büyük yatırımcıların Bitcoin’e olan talebini yansıttığı için piyasa eğilimlerini yakından gözlemleyenler açısından dikkatle takip ediliyor.

Coinbase priminde sert düşüş

Coinbase primi, Bitcoin fiyatının ABD’nin büyük borsası Coinbase ile küresel hacmi yüksek Binance arasındaki fiyat farkını ölçüyor. Genellikle ABD merkezli kurumsallar Coinbase’i, bireysel yatırımcılar ise Binance’ı tercih ediyor. 21 Mayıs’ta Coinbase primi -0,0983%’e gerileyerek bu ayın en düşük seviyesine indi. Kripto veri analiz şirketi CryptoQuant’ın analisti Darkfost, kurumsal satışların son dönemde daha da kuvvetlendiğini belirtti.

Kurumsal satış baskısı yakın dönemde yeniden hız kazandı ve gösterge negatif bölgede dip yaptı.

Benzer şekilde, aynı dönemde ABD spot piyasasında Bitcoin’e yönelik talebin zayıf kaldığı ve fiyat priminin negatif bölgede seyrettiği vurgulanıyor. Analist Axel Adler ise mevcut fiyat hareketlerinin, ABD kaynaklı spot talepten henüz bir onay gelmediğini gösterdiğini belirtti.

Mini sözlük: Coinbase primi, ABD merkezli Coinbase ile küresel borsa Binance arasındaki Bitcoin fiyat farkını ifade eder. Pozitif olması ABD talebine, negatif olması ise kurumsal satış baskısına işaret eder.

Makroekonomik belirsizlik ve yatırımcı davranışı

Kripto piyasasındaki baskıya paralel olarak, kurumların diğer değer saklama araçlarından da uzak durduğu görülüyor. Altın fiyatı son bir ayda yüzde 5,8 gerilerken, S&P500 ve Dow Jones gibi büyük ABD endeksleri nisan başından bu yana yükselişte. Yatırımcıların risk iştahının hisse senetlerine kaydığına dikkat çekiliyor. Analistler, mevcut küresel ekonomik belirsizliklerin de kripto varlıklarında riskten kaçış davranışlarını artırdığını dile getiriyor.

CryptoQuant analizine göre, kurumsal yatırımcıların yeni pozisyon almak yerine beklemeye geçtiği, piyasada ise kısa vadeli risklerden korunmak için hedge stratejilerinin öne çıktığı ifade ediliyor.

Bitcoin ETF çıkışları ve türev piyasa hareketi

Kurumsal satış baskısının bir diğer göstergesi de ABD piyasasındaki spot Bitcoin ETF’lerinden gerçekleşen fon çıkışları oldu. CoinGlass’ın paylaştığı verilere göre, 14 Mayıs’tan bu yana geçen dört işlem gününde spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 1,3 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu gelişme büyük portföylerin risk azaltmaya yöneldiğini ortaya koyuyor.

Diğer yandan, Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon miktarı da bu hafta 1,5 milyar dolar azaldı. Analistlere göre, Bitcoin’in hızlı yükselişi sırasında biriken kaldıraç büyük ölçüde ortadan kalktı. Bitfinex’in değerlendirmesine göre, satış yönlü pozisyonlar azaldı, alım yönlü pozisyonlar ise aşağı yönde revize edildi ve bundan sonraki fiyat hareketlerinde spot talebin belirleyici olması bekleniyor.

14 Mayıs öncesi 14-21 Mayıs dönemi Coinbase primi -0,05% civarı (ortalama) -0,0983% (aylık en düşük seviye) Spot Bitcoin ETF çıkışı Durgun 1,3 milyar dolar çıkış Vadeli işlemlerde açık pozisyon Yüksek kaldıraç 1,5 milyar dolar azaldı Bitcoin fiyatı 82.000 dolara yakın 76.000 dolar seviyesi test edildi

Bitcoin fiyatında son durum

Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in de fiyat hareketlerinde etkisini gösterdi. Son yedi günde BTC yüzde 4,5 gerilerken, 21 Mayıs’ta seans içinde 76.000 dolar civarına kadar düştü ve aylık en düşük seviyesini gördü. Yazının hazırlandığı anda ise Bitcoin 77.621 dolar seviyesinde yatay seyrediyordu. BTC, Ekim ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 38 değer kaybetmiş durumda.