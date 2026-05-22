Hkdap Ethereum testini geçti resmi çıkış için geri sayım başladı

Hong Kong’un ilk resmi stablecoin’i olarak lisanslanan HKDAP, Ethereum ana ağında yapılan başarılı transfer testiyle önemli bir eşiği aştı. Anchorpoint Financial, OSL Group ve Futu Holdings’in sahibi olduğu PantherTrade’in koordinasyonunda gerçekleştirilen bu testte, Hong Kong doları mevduatları karşılığında yeni HKDAP token’ları üretildi ve ardından tamamı başarılı şekilde geri alındı.

Test süreci ve kurumsal destek

Stablecoin’in testine öncülük eden Anchorpoint Financial, kısa süre önce Hong Kong Para Otoritesi’nden stablecoin ihraç lisansı aldı. Şirketin ortakları arasında Standard Chartered Hong Kong, Hong Kong Telecom ve Animoca Brands da bulunuyor. Böylece hem geleneksel finans hem de yeni nesil blockchain teknolojisi HKDAP projesinde bir araya geliyor.

Test sürecinde Standard Chartered’ın altyapı ve güven hizmetleri kullanıldı. Her yeni basılan ve transfer edilen HKDAP token’ının varlıklarla tam olarak desteklendiği belirtildi. Bu yapı, kullanıcı güvenini artırırken, düzenlemeye tabi olmayan projelerden önemli bir fark ortaya koymuş oldu.

OSL Group, hem transfer testinde hem de sonraki ihraç süreçlerinde aktif rol oynuyor. OSL Group CEO’su Kevin Cui, “OSL olarak kapsamlı bir stablecoin ticaret altyapısı oluşturduk. StableHub ile döviz ve stablecoin işlemleri kolaylaştırılırken, BizPay ile kurumlararası sınır ötesi ödemeler de destekleniyor. Banxa ise stablecoin yatırma ve çekme kanalı olarak hizmet veriyor,” dedi.

Bu ürün ailesinin, OSL’nin müşteri ve iş ortaklarına daha güçlü hizmetler sunarak stablecoin ekosistemi açısından sürdürülebilir bir altyapı sağladığı belirtiyor.

Testte yer alan bir diğer şirket PantherTrade. Futu Holdings’in tamamen sahip olduğu PantherTrade’in Dijital Varlıklar Başkanı Zhu Guyi, uyumlu dijital varlıkların kurumsal yatırımcılar için önemini vurguladı ve iş birliğinin Futu’nun geniş yatırımcı ağına istikrarlı, verimli Hong Kong doları bazlı stablecoin çözümleri sunacağını belirtti.

Mini sözlük: Anchorpoint Financial, Hong Kong merkezli kripto varlık altyapısı ve stablecoin ürünleri geliştiren bir finansal teknoloji girişimidir; şirket geleneksel finans kurumlarıyla kurduğu ortaklıklarla bilinir.

Kevin Cui, “Kapsamlı stablecoin altyapısı ve ödeme kanallarımız sayesinde müşterilerimize niş ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz; sektörde regülasyonun artmasıyla birlikte ekosistem daha sağlam hale gelecek,” diye konuştu.

Sistemli geçiş ve yeni dönem hazırlıkları

Anchorpoint Financial CEO’su Dominic Maffei, “HKDAP’in OSL ile birlikte basım ve transfer testini tamamlamış olmamız bizim için önemli bir ilk adım” ifadelerini kullandı. Maffei, HKDAP stablecoin’in 2026 yılı ikinci çeyreği bitmeden aşamalı şekilde piyasaya sürüleceğini ve bu adımın hem ödemeler hem de sınır ötesi sermaye akışlarını destekleyeceğini söyledi.

Maffei, tokenizasyonun hem güvenli, hem kolay, hem de düzenlenmiş bir dijital para çözümü sunduğunu, bu yaklaşımın Hong Kong’un küresel dijital varlık merkezi olma hedefine hizmet edeceğini vurguladı.

Düzenleyici netlik, güçlü kurumsal destek ve hızlı entegrasyon sayesinde Hong Kong’un stablecoin altyapısı işler hale geldi. OSL, Anchorpoint Financial ve diğer ekosistem aktörleriyle birlikte HKDAP’in piyasaya çıkış sürecine katkı sunmaya devam edecek.

Beklenen nihai hedef; kullanıcıya güvenli, itibari para ile dijital varlıklar arasında kolay geçiş imkanı sunmak, sınır ötesi ödemeleri hızlandırmak ve token ekosisteminin benimsenmesini artırmak olacak.

HKDAP’in bölgesel etkileri

Ethereum ana ağında yapılan test, Hong Kong’daki stablecoin lisans çerçevesinin fiilen devreye girdiğini ortaya koydu. Başarıyla tamamlanan süreç, bölgedeki diğer düzenlenmiş stablecoin projeleri için de yol gösterici bir örnek oluşturabilir.

Şirket Rolü Destekleyici Kurumlar Anchorpoint Financial Stablecoin lisansı, ihraç ve yönetim Standard Chartered, Hong Kong Telecom, Animoca Brands OSL Group Altyapı, ticaret ve ödeme sistemleri — PantherTrade (Futu) Transfer testi katılımı, yatırımcı ağı Futu Holdings

Önümüzdeki süreçte, resmi ihraç başladığında HKDAP’in canlı ödeme ortamında nasıl performans göstereceği yakından izlenecek. Bu proje, Asya genelindeki regülasyonlu stablecoin hamlelerine de örnek teşkil edebilir.