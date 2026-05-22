Kayıt Banner
STABILCOIN

Hkdap Ethereum testini geçti resmi çıkış için geri sayım başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 HKDAP, Ethereum ana ağında yapılan transfer testini tamamlayarak resmi çıkışa bir adım daha yaklaştı.
  • 💼 Tüm token’lar rezerv varlıklarla tam olarak desteklendi ve test tamamlanınca geri alındı.
  • 🔎 OSL Group ve PantherTrade’in yer aldığı projede, aşamalı çıkış 2026 ikinci çeyrek bitmeden başlayacak.
  • ⚡ Kritik durum: Bu adım Hong Kong’u dijital varlık ve stablecoin ekosisteminde öne çıkarmaya aday. $HKDAP ’in düzenleyici güvenceyle piyasaya girişi yakından takip edilecek.
COINTURK
COINTURK

Hong Kong’un ilk resmi stablecoin’i olarak lisanslanan HKDAP, Ethereum ana ağında yapılan başarılı transfer testiyle önemli bir eşiği aştı. Anchorpoint Financial, OSL Group ve Futu Holdings’in sahibi olduğu PantherTrade’in koordinasyonunda gerçekleştirilen bu testte, Hong Kong doları mevduatları karşılığında yeni HKDAP token’ları üretildi ve ardından tamamı başarılı şekilde geri alındı.

İçindekiler
1 Test süreci ve kurumsal destek
2 Sistemli geçiş ve yeni dönem hazırlıkları
3 HKDAP’in bölgesel etkileri

Test süreci ve kurumsal destek

Stablecoin’in testine öncülük eden Anchorpoint Financial, kısa süre önce Hong Kong Para Otoritesi’nden stablecoin ihraç lisansı aldı. Şirketin ortakları arasında Standard Chartered Hong Kong, Hong Kong Telecom ve Animoca Brands da bulunuyor. Böylece hem geleneksel finans hem de yeni nesil blockchain teknolojisi HKDAP projesinde bir araya geliyor.

Test sürecinde Standard Chartered’ın altyapı ve güven hizmetleri kullanıldı. Her yeni basılan ve transfer edilen HKDAP token’ının varlıklarla tam olarak desteklendiği belirtildi. Bu yapı, kullanıcı güvenini artırırken, düzenlemeye tabi olmayan projelerden önemli bir fark ortaya koymuş oldu.

OSL Group, hem transfer testinde hem de sonraki ihraç süreçlerinde aktif rol oynuyor. OSL Group CEO’su Kevin Cui, “OSL olarak kapsamlı bir stablecoin ticaret altyapısı oluşturduk. StableHub ile döviz ve stablecoin işlemleri kolaylaştırılırken, BizPay ile kurumlararası sınır ötesi ödemeler de destekleniyor. Banxa ise stablecoin yatırma ve çekme kanalı olarak hizmet veriyor,” dedi.

Bu ürün ailesinin, OSL’nin müşteri ve iş ortaklarına daha güçlü hizmetler sunarak stablecoin ekosistemi açısından sürdürülebilir bir altyapı sağladığı belirtiyor.

Testte yer alan bir diğer şirket PantherTrade. Futu Holdings’in tamamen sahip olduğu PantherTrade’in Dijital Varlıklar Başkanı Zhu Guyi, uyumlu dijital varlıkların kurumsal yatırımcılar için önemini vurguladı ve iş birliğinin Futu’nun geniş yatırımcı ağına istikrarlı, verimli Hong Kong doları bazlı stablecoin çözümleri sunacağını belirtti.

Mini sözlük: Anchorpoint Financial, Hong Kong merkezli kripto varlık altyapısı ve stablecoin ürünleri geliştiren bir finansal teknoloji girişimidir; şirket geleneksel finans kurumlarıyla kurduğu ortaklıklarla bilinir.

Kevin Cui, “Kapsamlı stablecoin altyapısı ve ödeme kanallarımız sayesinde müşterilerimize niş ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz; sektörde regülasyonun artmasıyla birlikte ekosistem daha sağlam hale gelecek,” diye konuştu.

Sistemli geçiş ve yeni dönem hazırlıkları

Anchorpoint Financial CEO’su Dominic Maffei, “HKDAP’in OSL ile birlikte basım ve transfer testini tamamlamış olmamız bizim için önemli bir ilk adım” ifadelerini kullandı. Maffei, HKDAP stablecoin’in 2026 yılı ikinci çeyreği bitmeden aşamalı şekilde piyasaya sürüleceğini ve bu adımın hem ödemeler hem de sınır ötesi sermaye akışlarını destekleyeceğini söyledi.

Maffei, tokenizasyonun hem güvenli, hem kolay, hem de düzenlenmiş bir dijital para çözümü sunduğunu, bu yaklaşımın Hong Kong’un küresel dijital varlık merkezi olma hedefine hizmet edeceğini vurguladı.

Düzenleyici netlik, güçlü kurumsal destek ve hızlı entegrasyon sayesinde Hong Kong’un stablecoin altyapısı işler hale geldi. OSL, Anchorpoint Financial ve diğer ekosistem aktörleriyle birlikte HKDAP’in piyasaya çıkış sürecine katkı sunmaya devam edecek.

Beklenen nihai hedef; kullanıcıya güvenli, itibari para ile dijital varlıklar arasında kolay geçiş imkanı sunmak, sınır ötesi ödemeleri hızlandırmak ve token ekosisteminin benimsenmesini artırmak olacak.

HKDAP’in bölgesel etkileri

Ethereum ana ağında yapılan test, Hong Kong’daki stablecoin lisans çerçevesinin fiilen devreye girdiğini ortaya koydu. Başarıyla tamamlanan süreç, bölgedeki diğer düzenlenmiş stablecoin projeleri için de yol gösterici bir örnek oluşturabilir.

ŞirketRolüDestekleyici Kurumlar
Anchorpoint FinancialStablecoin lisansı, ihraç ve yönetimStandard Chartered, Hong Kong Telecom, Animoca Brands
OSL GroupAltyapı, ticaret ve ödeme sistemleri
PantherTrade (Futu)Transfer testi katılımı, yatırımcı ağıFutu Holdings

Önümüzdeki süreçte, resmi ihraç başladığında HKDAP’in canlı ödeme ortamında nasıl performans göstereceği yakından izlenecek. Bu proje, Asya genelindeki regülasyonlu stablecoin hamlelerine de örnek teşkil edebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Güney Kore’de stablecoin ödemelerinde iki saniyelik onay dönemi başladı

JPMorgan tokenizasyon raporu: Tokenize para piyasası fonlarının payı %5’te kaldı

NHN KCP, Avalanche ile gerçek hayatta stablecoin ödeme testlerine başladı

A7A5, tokenleştirilen ruble ile günlük işlem hacminde zirve gördü

Jane Street, Terra çöküşü öncesi 192 milyon dolarlık UST satışıyla gündemde

Trump ikinci dönemi öncesi CBDC’ye karşı çıksa da ABD’de çalışmalar sessizce sürüyor

AllUnity haziran ayında İsveç kronuna endeksli stablecoin SEKAU’yu piyasaya sürecek

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin fiyatı üç ayda 84 bin BTC’lik eski cüzdan satışı ve ETF talebiyle sıkıştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin fiyatı üç ayda 84 bin BTC’lik eski cüzdan satışı ve ETF talebiyle sıkıştı
BITCOIN (BTC)
HYPE 60 dolara yaklaştı TON kısa sürede 3 doları gördü SHIB’de düşüş baskısı artıyor
HYPERLIQUID (HYPE)
Cardano BTCFi için atağa kalktı rekabet hızlandı
Cardano (ADA)
Harvard Ethereum ETF hisselerini bir çeyrek tuttuktan sonra tamamen sattı
Ethereum (ETH)
Strategy yıl sonuna kadar Bitcoin satabileceğini açıkladı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?