Cardano BTCFi için atağa kalktı rekabet hızlandı

Charles Hoskinson, Cardano’nun hızlı büyüyen Bitcoin tabanlı merkeziyetsiz finans (BTCFi) alanında öne çıkma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Kendi ifadesine göre, şu ana kadar hiçbir blok zinciri projesi BTCFi ekosisteminde mutlak üstünlük sağlayamadı. Bu durum, güvenli Bitcoin köprüleri, gelişmiş gizlilik ve ölçeklenebilirlik sunabilen platformlar için yeni fırsatlar yaratıyor.

BTCFi alanında yeni rekabet

Bitcoin’in merkeziyetsiz finans alanındaki kullanım oranı giderek artarken, Cardano da bu alanda daha büyük bir pay alma hedefini hızlandırdı. Hoskinson, Starknet üzerindeki strkBTC köprüsünün sunumunu inceledikten sonra şirketinin vizyonunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bitcoin DeFi alanında mutlak hakimiyet kuran bir blok zinciri henüz oluşmadı. Sektör, resmi olarak üstünlük mücadelesine girdi ve Cardano burada önemli bir fırsat yakalayabilir.

Starknet’in köprü sunumunda, Bitcoin’in merkezi platformlar olmadan merkeziyetsiz finans sistemlerine entegre edilmesinin önemine dikkat çekildi. BTCFi, sahip olduğu geniş sermaye ile kripto alanında halen büyük ölçüde değerlendirilmemiş bir pazar olarak görülüyor. Bitcoin’in toplam piyasa değeri yaklaşık 1,5 trilyon dolar seviyesinde. Ancak bu yüksek likiditenin sadece küçük bir kısmı merkeziyetsiz finans platformlarında kullanılıyor.

Hoskinson’a göre, Cardano bu açığı rakiplerinden önce kapatarak büyük sıçrama yapma şansına sahip. Karşısındaki başlıca rakipler Stacks, Rootstock, Bitlayer ve Citrea gibi ağlar.

Cardano’nun araştırma odaklı UTXO mimarisi, ölçeklenebilirliğe yönelik sürekli teknik güncellemeleri ve ortak zinciri Midnight ile büyüyen gizlilik altyapısı bu yarışta avantaj sağlıyor.

Mini sözlük: UTXO (Unspent Transaction Output) modeli, blok zinciri tabanlı işlemlerde harcanmamış çıktıların kayıt altına alındığı bir sistemdir. Bu yapı hem güvenlik hem de şeffaflık açısından işlemlerin doğrulanmasını kolaylaştırır.

Güvenli köprüler ve gizlilik ön planda

BTCFi ekosistemi, Bitcoin sahiplerine varlıklarını merkezi saklayıcılara ihtiyaç duymadan çeşitli finansal işlemlerde kullanma imkanı tanıyor. Geliştiriciler, güvenliği artırmak için sıfır bilgi ispatı, BitVM, korumalı (shielded) işlemler ve güvene en az bağımlı köprü sistemleri gibi teknolojileri faaliyete geçiriyor.

DeFi’da yaşanan en büyük risklerden biri olan köprü saldırılarını önlemek için çeşitli yeni çözümler devreye alınıyor. DefiLlama verileri, kripto köprü protokollerinde kilitli toplam değerin yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

Köprü Platformu Kilitli Varlık (milyar $) Başlıca Risk Stacks 2 Saldırı ve likidite kaybı Rootstock 1,5 Tekil hata noktası Cardano Yeni giriş Ölçeklendirme ve entegrasyon

Köprüler, zincirler arası likiditeyi toplayan büyük platformlar olduklarından, hacker’lar için cazip bir hedef oluşturuyor. Bu nedenle tek bir noktadan kaynaklanan riskleri en aza indiren ve merkezi aktörlere olan bağımlılığı azaltan sistemlere yönelme eğilimi hızlanıyor.

2023 itibariyle kurumlardan gelen gizlilik talebi de önemli ölçüde artmış durumda.

Cardano, Bitcoin entegrasyonunu hızlandırıyor

Cardano, Bitcoin’e odaklanan uzun vadeli planını yeni teknik adımlarla hayata geçirmeye başladı. Mart 2026’da FluidTokens’in ana ağda ilk yerel Bitcoin-Cardano atomik takas işlemini başarıyla tamamlaması önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Bu atomik takas yöntemi sayesinde, kullanıcılar BTC ile ADA arasında doğrudan ve merkezi kontrol olmadan, herhangi bir kapsül (wrapped) varlık kullanmadan işlem gerçekleştirebiliyor. Bu model, savunucularına göre hem güvenlik riskini azaltıyor hem de merkeziyetsizliği artırıyor.

Hoskinson, hem Cardano’ya hem de partner zinciri Midnight’a daha fazla Bitcoin likiditesi kazandırmanın hedeflendiğini belirtirken, özel borç piyasaları ve çapraz zincir finansal servislerin geliştirilmesinin de öncelikli amaç olduğunu vurguladı.

2026 yılı içinde Cardano’nun DeFi ekosistemine güç kazandıracak gelişmelerin platformun genel vizyonu ve BTCFi segmentindeki pozisyonunu belirleyeceği ifade edildi. Ağın geliştirici ekibi ise Leios yükseltmeleri ve node performansının artırılmasına dönük yeni projeler üstünde çalışıyor.

Tüm bu adımlara karşın, Cardano halen Bitcoin odaklı başka ağların sunduğu merkeziyetsiz uygulama ve likidite altyapısı ile yarış halinde bulunuyor.