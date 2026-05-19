Cardano ADA 0,244 dolar desteğine geriledi, 0,16-0,10 dolar hedefleri yeniden gündemde

Cardano’nun kripto para birimi ADA, son dönemdeki fiyat hareketiyle 0,244 dolar seviyesindeki önemli Fibonacci desteğine yaklaştı. Piyasada yaşanan durgunluk ile birlikte bu seviyenin altına olası bir geçiş, analistlerin yeni dip hedeflerini gündeme getirmesine yol açtı.

Destek Bölgeleri Test Ediliyor

ADA uzun süredir 0,25 dolar civarındaki fiyat bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Ancak alıcıların zayıf kalması fiyatı kademeli olarak daha düşük Fibonacci noktalarına itiyor. Özellikle 88,7% düzeltme seviyesi olan 0,244 dolar kritik eşik olarak öne çıkıyor. Analist More Crypto Online, paylaştığı dört saatlik ADA/USD grafiğinde, fiyatın önceki yükseliş hareketinin neredeyse tamamını geri aldığını, ancak henüz güçlü bir taban oluşumu gözlenmediğini vurguladı.

ADA, daha önceki yükselişin yüzde 88,7 oranındaki Fibonacci düzeltmesine yaklaşırken, 0,244 dolar civarındaki destek önemini koruyor. Fiyat hâlâ 0,25 doların üzerinde tutunsa da, yeni bir dip oluştuğuna dair kesin bir işaret henüz yok.

Grafikte öne çıkan Elliott Dalga formasyonuna göre, yukarı yönlü beş dalgalı hareket 0,29-0,30 dolar aralığında sona erdi. Bunu takip eden düzeltme ise hem 78,6% (0,233 dolar) hem de 88,7% (0,244 dolar) seviyelerini aktif hale getirdi.

Son Savunma Hattı ve Potansiyel Senaryolar

Mevcut teknik analizde 0,227 – 0,233 dolar aralığı, fiyatın aşağı yönlü hareketinde son güçlü savunma bölgesi olarak değerlendiriliyor. Bu seviyelere doğru bir geri çekilme yaşanırsa ve net bir dönüş sinyali gelmezse, düzeltme kısa vadede destek kaybından düşüş senaryosuna kayabilir.

Analist, bu bölgede kısa süreli bir tepki yükselişi ihtimalinden söz etse de, bunun güçlü bir alım fırsatı sunduğu sonucuna varmak için henüz erken olduğunun altını çiziyor. Yukarı yönlü toparlanmalarda ilk dirençler sırasıyla 0,288 ve 0,30 dolar olarak izleniyor. Ancak ADA’nın yeniden 0,30 dolara çıkması için yüzde 20’ye yakın bir değer kazanması gerekiyor.

Yapısal Riskler ve Dikkat Çekici Seviyeler

Fibonacci uzatma seviyelerine bakıldığında, fiyat kalıcı biçimde toparlansa bile 0,317 ve 0,329 dolar civarındaki dirençler önemli engeller oluşturabilir. Ancak mevcut zayıf yapı nedeniyle bu seviyeler kısa vadede gündeme gelmeyebilir.

Son fiyat sıkışması ilk olarak nisan ayında öne çıktı. O dönemde RSI 40’ta yer alırken MACD göstergesinin ivmesi azalmıştı. Altı hafta sonra fiyatın daha düşük seviyelere inmesiyle tablo daha da zayıfladı.

Geniş Piyasa ve ADA’ya Etkisi

ADA’daki düşüş, Bitcoin’in de son seansta yüzde 2,2 oranında gerilemesiyle paralel ilerliyor. Bitcoin düşüş eğilimindeyken altcoin piyasasının da zemin kaybetme eğilimi sürdü.

ADA grafiğinde artan satış hacmi, satış baskısının yakın dönemde öne çıktığını gösteriyor. Alıcılar ise henüz net bir ivme sağlayabilmiş değil.

Yakından izlenmesi gereken başlıca destek seviyeleri: 0,25, 0,244, 0,233 ve 0,227 dolar. Özellikle dört saatlik kapanışlarda 0,244 doların altı daha derin düşüş ihtimalini gündeme getirebilir. Yukarıda ise 0,288 ve 0,30 dolar direnç noktası olarak dikkat çekiyor.

Analize göre, 0,244 dolar altındaki kapanışlarda yeni hedefler olarak 0,16 ve 0,10 dolar seviyeleri ön plana çıkıyor. Bu seviyeler hemen yakın değil; ancak mevcut yapı aşağı kırılırsa gündeme gelebilir.