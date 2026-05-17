Cardano fiyatı 0.25 dolar desteğinde tutundu 0.31 dolar aşılması kritik

Cardano (ADA), son dönemde kripto para piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenerek düşük seviyelere gerilese de, temel destek noktası olan 0.25 dolar seviyesini korumayı sürdürüyor. Son 24 saatlik süreçte ADA fiyatı 0.25 ile 0.26 dolar aralığında hareket etti ve yaklaşık yüzde 1’e yakın yükseliş kaydetti. CryptoAppsy verilerine göre, ADA şu anda 0.26 dolardan işlem görüyor. Bu hareket, yatırımcıların kısa vadeli satış baskısına rağmen 0.25 dolar desteğini savunma eğiliminde olduklarını gösterdi.

Teknik görünümde kritik direnç noktaları

Piyasanın önde gelen analiz hesaplarından biri olan Saltwayer, ADA’nın halen aşağı yönlü bir trend çizgisinin altında fiyatlandığını ve son piyasa satışlarının bu baskıyı artırdığını belirtti. Yine de, 0.25 dolar seviyesinde görülen destek, kısa vadeli toparlanma şansının sürdüğüne işaret ediyor.

Bu aralık, aşağı yönlü kırılırsa fiyatın 0.24 ve hatta 0.22 dolara kadar geri çekilebileceği vurgulanıyor. Şimdilik bu seviyedeki alıcıların piyasaya tepki verdiği ve daha derin bir düşüşü önlemeye çalıştığı öne çıkıyor.

Saltwayer değerlendirmesinde, Cardano’nun 0.25 dolara yakın desteği koruduğunu, ancak trend çizgisinin kırılmadığı sürece yukarı yönde net bir ivmeden söz edilemeyeceğini aktardı.

Yukarıda ise 0.27–0.28 dolar arası ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Fiyatın bu noktayı aşması halinde fiyat hareketinin boğalar lehine döneceği düşünülüyor. Ancak bu seviyelerin altında kalındığı sürece mevcut yapı, destekten alınan tepkilere rağmen net bir yükseliş trendine dönüşmüyor.

Kısa vadede onay beklentisi sürüyor

Popüler kripto analistlerinden Mr. CryptoCeek’in paylaştığı grafikte ADA fiyatının hareketli ortalamalarda karar aşamasında olduğu görülüyor. 20 günlük üssel ortalamanın 0.26 dolarda bulunması, kısa vadeli güç göstergesi olarak öne çıkıyor.

0.26 dolar üzerindeki tutunma, toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor. Ancak fiyat bu ortalamanın altına düşerse Cardano’nun yeniden yatay ve durgun bir görüntüye geçebileceği belirtiliyor. Yükseliş ivmesinin pekişmesi için, hareketli ortalamaların üzerinde net bir kapanışa ihtiyaç olduğu görüşü paylaşılıyor.

Ana direnç noktası olarak 0.31 dolar seviyesi öne çıkarken, buranın aşılması halinde 0.36 ve 0.40 dolar seviyeleri orta vadeli hedeflere dönüşebilir. Özellikle RSI göstergesinin toparlaması da fiyatın güç kazanması açısından önem taşıyor ancak henüz bunu doğrulayan bir hareket gerçekleşmiş değil.

Kısa vadeli riskler ve uzun vadeli tablo

Diğer taraftan, Creed isimli teknik analiz uzmanının verileri kısa vadeli risklere işaret ediyor. ADA fiyatı, yüksek hacimli satış emirlerinin bulunduğu bölgede güçlü bir ret gördü ve bu alan 0.27–0.28 dolar aralığını piyasanın tekrar kazanması gereken seviye olarak belirledi.

Creed, son fiyat hareketinin yukarıdaki direnç bölgesinde satıcılarla karşılaşıldığını, ADA’nın tam anlamıyla yeni bir yükseliş dalgası başlatması için bu seviyelerin aşılması gerektiğini aktardı.

Uzun vadeli makro grafiklerde ise Cardano’nun genelde geniş bir yapı içinde alt bantlarda işlem gördüğü ortaya kondu. Capt. Parabolic Toblerone’un analizine göre, kısa vadeli sıkışıklık çözülür ve ADA, 0.30–0.31 doların üzerine çıkarsa yukarı yönlü büyük bir dönüşümün başlaması muhtemel. Ancak bu seviyelere ulaşılmadan önce, güçlü desteklerin savunulması şart.

Mayıs ayı kapanışı ve genel görünüm

ADA’nın Mayıs ayını pozitif kapatabilmesi için 0.25 dolar desteğini kaybetmemesi ve mümkünse 0.26 doların üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Yükselişin devamı için ilk ciddi sinyal, fiyatın 0.27–0.28 dolar aralığını geçmesiyle gelecek. En önemli yapı ise, 0.30–0.31 dolar bölgesinin aşılması olarak öne çıkıyor.

Aksi halde, 0.25 dolar altına yeniden iniş toparlanma ihtimalini zayıflatabilir ve fiyatı kısa süre içinde 0.24 dolara itebilir. Şu an için Cardano’da herhangi bir yükseliş trendinden söz etmek için erken olsa da, 0.25 dolar bölgesi korunduğu sürece Mayıs sonu için olumlu bir tablo mümkün gözüküyor.