Kayıt Banner
Cardano (ADA)

Cardano fiyatı 0.25 dolar desteğinde tutundu 0.31 dolar aşılması kritik

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 $ADA 0.25 dolar desteğinde tutundu yukarı yön için 0.31 dolar kritik eşik oldu.
  • Boğalar 0.27–0.28 dolar bölgesini aşmaya odaklandı 0.25 dolar altı risk oluşturuyor.
  • Kısa vadeli toparlanma için 0.26 dolar üstünde tutunmak şart, 0.30 dolar üstü daha güçlü hareketin kapısını aralayabilir.
  • 📈 Kritik durum: Şu aşamada $ADA üzerinde net bir yükseliş başlaması için güçlü dirençler geçilmek zorunda.
COINTURK
COINTURK

Cardano (ADA), son dönemde kripto para piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenerek düşük seviyelere gerilese de, temel destek noktası olan 0.25 dolar seviyesini korumayı sürdürüyor. Son 24 saatlik süreçte ADA fiyatı 0.25 ile 0.26 dolar aralığında hareket etti ve yaklaşık yüzde 1’e yakın yükseliş kaydetti. CryptoAppsy verilerine göre, ADA şu anda 0.26 dolardan işlem görüyor. Bu hareket, yatırımcıların kısa vadeli satış baskısına rağmen 0.25 dolar desteğini savunma eğiliminde olduklarını gösterdi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik direnç noktaları
2 Kısa vadede onay beklentisi sürüyor
3 Kısa vadeli riskler ve uzun vadeli tablo
4 Mayıs ayı kapanışı ve genel görünüm

Teknik görünümde kritik direnç noktaları

Piyasanın önde gelen analiz hesaplarından biri olan Saltwayer, ADA’nın halen aşağı yönlü bir trend çizgisinin altında fiyatlandığını ve son piyasa satışlarının bu baskıyı artırdığını belirtti. Yine de, 0.25 dolar seviyesinde görülen destek, kısa vadeli toparlanma şansının sürdüğüne işaret ediyor.

Bu aralık, aşağı yönlü kırılırsa fiyatın 0.24 ve hatta 0.22 dolara kadar geri çekilebileceği vurgulanıyor. Şimdilik bu seviyedeki alıcıların piyasaya tepki verdiği ve daha derin bir düşüşü önlemeye çalıştığı öne çıkıyor.

Saltwayer değerlendirmesinde, Cardano’nun 0.25 dolara yakın desteği koruduğunu, ancak trend çizgisinin kırılmadığı sürece yukarı yönde net bir ivmeden söz edilemeyeceğini aktardı.

Yukarıda ise 0.27–0.28 dolar arası ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Fiyatın bu noktayı aşması halinde fiyat hareketinin boğalar lehine döneceği düşünülüyor. Ancak bu seviyelerin altında kalındığı sürece mevcut yapı, destekten alınan tepkilere rağmen net bir yükseliş trendine dönüşmüyor.

Kısa vadede onay beklentisi sürüyor

Popüler kripto analistlerinden Mr. CryptoCeek’in paylaştığı grafikte ADA fiyatının hareketli ortalamalarda karar aşamasında olduğu görülüyor. 20 günlük üssel ortalamanın 0.26 dolarda bulunması, kısa vadeli güç göstergesi olarak öne çıkıyor.

0.26 dolar üzerindeki tutunma, toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor. Ancak fiyat bu ortalamanın altına düşerse Cardano’nun yeniden yatay ve durgun bir görüntüye geçebileceği belirtiliyor. Yükseliş ivmesinin pekişmesi için, hareketli ortalamaların üzerinde net bir kapanışa ihtiyaç olduğu görüşü paylaşılıyor.

Ana direnç noktası olarak 0.31 dolar seviyesi öne çıkarken, buranın aşılması halinde 0.36 ve 0.40 dolar seviyeleri orta vadeli hedeflere dönüşebilir. Özellikle RSI göstergesinin toparlaması da fiyatın güç kazanması açısından önem taşıyor ancak henüz bunu doğrulayan bir hareket gerçekleşmiş değil.

Kısa vadeli riskler ve uzun vadeli tablo

Diğer taraftan, Creed isimli teknik analiz uzmanının verileri kısa vadeli risklere işaret ediyor. ADA fiyatı, yüksek hacimli satış emirlerinin bulunduğu bölgede güçlü bir ret gördü ve bu alan 0.27–0.28 dolar aralığını piyasanın tekrar kazanması gereken seviye olarak belirledi.

Creed, son fiyat hareketinin yukarıdaki direnç bölgesinde satıcılarla karşılaşıldığını, ADA’nın tam anlamıyla yeni bir yükseliş dalgası başlatması için bu seviyelerin aşılması gerektiğini aktardı.

Uzun vadeli makro grafiklerde ise Cardano’nun genelde geniş bir yapı içinde alt bantlarda işlem gördüğü ortaya kondu. Capt. Parabolic Toblerone’un analizine göre, kısa vadeli sıkışıklık çözülür ve ADA, 0.30–0.31 doların üzerine çıkarsa yukarı yönlü büyük bir dönüşümün başlaması muhtemel. Ancak bu seviyelere ulaşılmadan önce, güçlü desteklerin savunulması şart.

Mayıs ayı kapanışı ve genel görünüm

ADA’nın Mayıs ayını pozitif kapatabilmesi için 0.25 dolar desteğini kaybetmemesi ve mümkünse 0.26 doların üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Yükselişin devamı için ilk ciddi sinyal, fiyatın 0.27–0.28 dolar aralığını geçmesiyle gelecek. En önemli yapı ise, 0.30–0.31 dolar bölgesinin aşılması olarak öne çıkıyor.

Aksi halde, 0.25 dolar altına yeniden iniş toparlanma ihtimalini zayıflatabilir ve fiyatı kısa süre içinde 0.24 dolara itebilir. Şu an için Cardano’da herhangi bir yükseliş trendinden söz etmek için erken olsa da, 0.25 dolar bölgesi korunduğu sürece Mayıs sonu için olumlu bir tablo mümkün gözüküyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ADA fiyatı haftalık %11 düşüşle 0,25 dolar seviyesini koruyor

Hoskinson yeniden ETHgate suçlamalarına hedef oldu Cardano Ripple gerilimi büyüyor

Cardano ekosisteminde kuantum güvenliği için 2026 vizyonu açıklandı

Cardano fiyatı $0.27 seviyesinde kalmaya devam ediyor teknik göstergeler $0.31 kırılımını işaret ediyor

Cardano ağındaki Van Rossem hard fork’u için katılımcılara v11.0.1’e geçiş uyarısı yapıldı

Cardano fiyatı 0,30 dolar direncine yaklaşırken yatırımcılar kırılma bekliyor

Zcash piyasa değeriyle Cardano’yu geride bırakarak ilk 11’e yükseldi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Aptos 50 milyon dolarlık fonla kurumsal ticaret ve yapay zeka odaklı blockchain geliştirmelerine hız verdi
Bir Sonraki Yazı Ethereum desteği $2.100’de, gözler $2.680 ve üstü potansiyelinde
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum desteği $2.100’de, gözler $2.680 ve üstü potansiyelinde
Ethereum (ETH)
Aptos 50 milyon dolarlık fonla kurumsal ticaret ve yapay zeka odaklı blockchain geliştirmelerine hız verdi
Aptos (APT)
Strategy haftalık Bitcoin alımlarını esnetmeye hazırlanıyor şirket modelini dijital krediye taşıyor
BITCOIN (BTC)
Cross River Bank X Money Visa Debit kartlarının arkasındaki kurum oldu Ripple geçmişi XRP beklentisini artırdı
RIPPLE (XRP)
Ethereum kritik 2.100 dolar desteğinde tutunma mücadelesi veriyor
Ethereum (ETH)
Lost your password?