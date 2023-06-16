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Binance ve Coinbase kripto para borsalarına açılan menkul kıymet davalarında birçok kripto paranın adı da menkul kıymet olarak geçmişti. Bu durum özellikle adı geçen popüler kripto paralar için sıkıntı yarattı ve görünüşe göre yaratmaya da devam ediyor. ABD’nin önde gelen kripto para şirketlerinden olan Bakkt da bu kapsamda kritik bir adım attı.

ADA, MATIC ve SOL, Adaya Veda Etti

New York merkezli kripto para şirketi Bakkt, en büyük kripto paralar arasında gösterilen Solana (SOL) Polygon (MATIC) ve Cardano (ADA) için sert bir adım attı ve delist kararı aldı. Bakkt Hukuk Müşaviri Marc D’Annunzio tarafından Fortune’a yapılan açıklamada, şirketin proaktif bir tutum benimsediği belirtildi. Bakkt’ın üst düzey yetkilisi, bunlarla ilgili düzenleyici kesinlik gelene kadar durumun böyle kalacağını ifade etti.

SEC tarafından Binance’e açılan davada, SOL, MATIC ve SOL’un net menkul kıymet olduğu vurgulanmıştı. SEC daha sonra Coinbase’e açtığı davadaki metin ile olası menkul kıymet listesini genişletti ve yeni kripto paralar eklendi. Robinhood da kısa süre önce SOL, ADA ve MATIC‘i delist ettiğini açıklamıştı. Bakkt da yerel ve uluslararası düzenleyiciler tarafından denetlenmesinden dolayı böyle bir adım atmış gibi gözüküyor. 2018 yılında sektöre giriş yaptığından beri farklı iş modelleri deneyen Bakkt, daha önce de benzer delist kararlarına imza attı.

Bakkt, Delist Fırtınasına Devam Ediyor

Bakkt tarafından delist edilen tüm kripto paralara ve zaman çizelgesine bakıldığında aslında bir şekilde olası tehlikenin çok önceden sezildiği görülüyor. Özellikle. Mayıs tarihinde alınan delist kararı, SEC tarafından iddia edildiği şekliyle birçok menkul kıymeti barındırıyor.

Bakkt bu kapsamda sadece Mayıs ayında, mevcut 36 tokenın 25 tanesini delist etmeyi tercih etmişti. Yeni alınan karar ile ise çok sınırlı sayıda kripto paranın desteklendiği görülüyor. Bakkt şu an 8 kripto parayı destekliyor ve bunlar Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), USDC, Shiba Inu (SHIB) ve Bitcoin (BTC) ile Ether (ETH).