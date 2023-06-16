Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Beklenen Rapor Yayınlandı! Ethereum 457 Milyon Doları Görürken Bu Altcoin Uçtu! Yüzde 484 Arttı!

Beklenen Rapor Yayınlandı! Ethereum 457 Milyon Doları Görürken Bu Altcoin Uçtu! Yüzde 484 Arttı!

Özet

  • Messari'nin 2023 birinci çeyrek raporuna göre, Ethereum ağı gelir üretme bakımından açık ara lider.
  • Raporda dikkat çeken detay ise Hedera Hashgraph ağının Konsensüs Hizmeti'nin desteğiyle kayda değer bir gelir artışı yaşaması oldu.
  • Hedera Hashgraph, çeyrekten çeyreğe yüzde 489 oranında bir gelir artışı kaydetti.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:07
16 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para araştırma şirketi Messari‘nin yayınladığı 2023 yılı birinci çeyrek raporu, Layer 1 Blockchain’leri arasında gelir üretme bakımından Ethereum (ETH) ağının hakimiyetinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Çeyreklik raporda dikkat çeken ağ detayı ise Hedera Hashgraph (HBAR). Rapora göre Hedera Hashgraph, Konsensüs Hizmeti’nin de desteği ile kayda değer bir gelir artışı yaptı.

Ethereum Ağı Gelir Üretme Bakımından Açık Ara Lider

Ethereum ağı, yılın ilk çeyreğinde Layer 1 Blockchainleri arasında gelir yaratma konusunda açık ara lider olarak üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Ethereum ağı, yaygın benimsenme ve yüksek gas ücretleri sayesinde yılın ilk çeyreğinde 457 milyon dolar gibi son derece etkileyici bir gelir üretti. Bu rakam, öne çıkan diğer tüm Layer 1 Blockchain’lerinin ürettiği toplam gelirden yaklaşık 2.8 kat daha yüksek.

Ethereum ağı, piyasa değeri, üretilken gelir, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) TVL’si ve hacmi, NFT hacmi ve tam zamanlı geliştiriciler dahil olmak üzere çoğu önemli finansal ve ekosistem ölçütünde liderliğini korumaya devam ediyor. Ağ, DeFi çeşitliliğinde 22 puan alırken onu sırasıyla 19 puanla Polygon (MATIC), 18 puanla Solana (SOL) ve 16 puanla BNB Chain takip etti.

Çeyreklik Üretilen Gelirde “Hedera Hashgraph” Detayı

Ethereum ağı, ürettiği toplam gelir ile her ne kadar baskın ağ olmaya devam etse de Hedera Hashgraph ağı yılın birinci çeyreğinde yaptığı sürpriz çıkışla dikkat çekiyor. Rapora göre Hedera Hashgraph, çeyrekten çeyreğe (QoQ) gelir artışında yüzde 489 oranında olağanüstü bir çıkış yaptı. Bu önemli artış, Hedera Hashgraph’in Konsensüs Hizmeti’nin benimsenmesine ve kullanılmasıyla ilişkilendiriliyor.

Hedera Hashgraph’in Konsensüs Hizmeti, dağıtık konsensüse benzersiz bir yaklaşım sunarak güvenli ve ölçeklenebilir işlemler sağlıyor. Bu hizmet, güçlü ve verimli bir Blockchain çözümü arayan işletmeler ve geliştiriciler arasında da ilgi görüyor.

Öne çıkan kripto para ağlarında tam zamanlı çalışan geliştiricileri sayısı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 azaldı. Ethereum ağı bin 976 olan tam zamanlı geliştirici sayısı ile neredeyse diğer tüm kripto para ağlarının toplamına karşılık gelen bir noktada yer alıyor. Hedera Hashgraph’in tam zamanlı geliştirici sayısı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 28 artışla 64’e çıkarak öne çıkan ağlar arasında en fazla artış yapan ağ oldu.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
Depeg Nedir?
Depeg Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Memecoin Nedir?
Memecoin Nedir?
Token Nedir?
Token Nedir?
NFT Nedir?
NFT Nedir?
İlgili Yazılar
Mike Novogratz: Kripto Paralar İçin Olabilecek En İyi Şey Oldu! Boğa İçin 7 Neden!
Mike Novogratz: Kripto Paralar İçin Olabilecek En İyi Şey Oldu! Boğa İçin 7 Neden!
Ki Young Ju: Bu Daha Hiçbir Şey! Kripto Paralarda Neler Oluyor?
Ki Young Ju: Bu Daha Hiçbir Şey! Kripto Paralarda Neler Oluyor?
Bu Böyle Bitmeyecek! Efsane Analist Altcoinler İçin Şimdiye Kadarki En Ciddi Uyarıyı Yaptı!
Bu Böyle Bitmeyecek! Efsane Analist Altcoinler İçin Şimdiye Kadarki En Ciddi Uyarıyı Yaptı!
Boğanın Kralı O Olacak! Yarım Milyar Dolarlık Altcoin Dolaşımdan Çıktı!
Boğanın Kralı O Olacak! Yarım Milyar Dolarlık Altcoin Dolaşımdan Çıktı!
Sevinmek İçin Erken! Kripto İçin Kritik Seviye Burası!
Sevinmek İçin Erken! Kripto İçin Kritik Seviye Burası!
Makro Gurusu: Uyanın Altın Çağ Geliyor! Kripto Paraların Geleceği!
Makro Gurusu: Uyanın Altın Çağ Geliyor! Kripto Paraların Geleceği!
Yatırımcılarını Milyoner Eden Altcoin CoinMarketCap’te Yeniden Zirvede! Peki Bu Ne Kadar Gerçekçi?
Yatırımcılarını Milyoner Eden Altcoin CoinMarketCap’te Yeniden Zirvede! Peki Bu Ne Kadar Gerçekçi?
Ünlü Ekip Son Sözünü Söyledi: Terra Classic (LUNC) 14 Gün İçerisinde Yüzde 50 Yükselecek!
Ünlü Ekip Son Sözünü Söyledi: Terra Classic (LUNC) 14 Gün İçerisinde Yüzde 50 Yükselecek!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023