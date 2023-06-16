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Kripto para araştırma şirketi Messari‘nin yayınladığı 2023 yılı birinci çeyrek raporu, Layer 1 Blockchain’leri arasında gelir üretme bakımından Ethereum (ETH) ağının hakimiyetinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Çeyreklik raporda dikkat çeken ağ detayı ise Hedera Hashgraph (HBAR). Rapora göre Hedera Hashgraph, Konsensüs Hizmeti’nin de desteği ile kayda değer bir gelir artışı yaptı.

Ethereum Ağı Gelir Üretme Bakımından Açık Ara Lider

Ethereum ağı, yılın ilk çeyreğinde Layer 1 Blockchainleri arasında gelir yaratma konusunda açık ara lider olarak üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Ethereum ağı, yaygın benimsenme ve yüksek gas ücretleri sayesinde yılın ilk çeyreğinde 457 milyon dolar gibi son derece etkileyici bir gelir üretti. Bu rakam, öne çıkan diğer tüm Layer 1 Blockchain’lerinin ürettiği toplam gelirden yaklaşık 2.8 kat daha yüksek.

Ethereum ağı, piyasa değeri, üretilken gelir, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) TVL’si ve hacmi, NFT hacmi ve tam zamanlı geliştiriciler dahil olmak üzere çoğu önemli finansal ve ekosistem ölçütünde liderliğini korumaya devam ediyor. Ağ, DeFi çeşitliliğinde 22 puan alırken onu sırasıyla 19 puanla Polygon (MATIC), 18 puanla Solana (SOL) ve 16 puanla BNB Chain takip etti.

Çeyreklik Üretilen Gelirde “Hedera Hashgraph” Detayı

Ethereum ağı, ürettiği toplam gelir ile her ne kadar baskın ağ olmaya devam etse de Hedera Hashgraph ağı yılın birinci çeyreğinde yaptığı sürpriz çıkışla dikkat çekiyor. Rapora göre Hedera Hashgraph, çeyrekten çeyreğe (QoQ) gelir artışında yüzde 489 oranında olağanüstü bir çıkış yaptı. Bu önemli artış, Hedera Hashgraph’in Konsensüs Hizmeti’nin benimsenmesine ve kullanılmasıyla ilişkilendiriliyor.

Hedera Hashgraph’in Konsensüs Hizmeti, dağıtık konsensüse benzersiz bir yaklaşım sunarak güvenli ve ölçeklenebilir işlemler sağlıyor. Bu hizmet, güçlü ve verimli bir Blockchain çözümü arayan işletmeler ve geliştiriciler arasında da ilgi görüyor.

Öne çıkan kripto para ağlarında tam zamanlı çalışan geliştiricileri sayısı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 azaldı. Ethereum ağı bin 976 olan tam zamanlı geliştirici sayısı ile neredeyse diğer tüm kripto para ağlarının toplamına karşılık gelen bir noktada yer alıyor. Hedera Hashgraph’in tam zamanlı geliştirici sayısı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 28 artışla 64’e çıkarak öne çıkan ağlar arasında en fazla artış yapan ağ oldu.