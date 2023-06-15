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De-pegging kısaca depeg, peg’in diğer bir deyişle sabitin bozulması anlamına gelmektedir. Depeg, bir kripto paranın veya dijital varlığın sabitlendiği değerinden veya sabit döviz kuru değerinden kopması veya ayrılması sürecini ifade etmektedir. Bu yazımızda stablecoin nedir, depeg nedir, depeg nasıl ve neden olur başta olmak üzere depeg ile ilgili hemen hemen her konuyu ele alacağız.

Stablecoin Nedir?

Stabilcoin, sabit bir değere sahip olacak şekilde tasarlanmış, tipik olarak belirli bir varlığa veya varlık sepetine peg’lenmiş diğer bir deyişle sabitlenmiş bir kripto para türüdür. Bu tür kripto paralar genel olarak stablecoin’lerdir. Stablecoin’lerin temel amacı, istikrar sağlamak ve Bitcoin veya Ethereum gibi diğer kripto paralarla yaygın olarak ilişkili yüksek volatiliteyi azaltmaktır. Stablecoin’ler, genellikle fiyatlarını Türk lirası, ABD doları, Euro gibi bir fiat para birimine veya altın gibi başka bir varlığa sabitleyerek sabit bir değeri korumayı amaçlar.

Stablecoinler, fiyat istikrarı, sınır ötesi ödemer, merkeziyetsiz finans (DeFi), ticaret ve arbitraj, değer deposu ve para transferi de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar ve kullanım durumlarına sahiptir. fiat teminatlı stablecoin’ler, kripto teminatlı stablecoin’ler, algoritmik stablecoin’ler olmak üzere 3 tip stablecoin bulunmaktadır.

Fiat teminatlı stablecoin’ler, rezerv hesaplarında tutulan itibari para birimleri (Türk lirası, ABD doları, Euro gibi) ile desteklenirler. Çıkarılan her stabilcoin, temel fiat para biriminin bir birimini temsil eder ve destek sağlamak için rezervler düzenli olrak denetlenir.

Kripto teminatlı stablecoin’ler, teminat olarak tutulan diğer kripto paralar tarafından desteklenir. Akıllı sözleşmeler, stablecoin’in değerini korumak için teminatlandırma oranını yönetir.

Algoritmik stablecoin’ler ise sabitlenmiş değeri korumak için stablecoin’in arz ve talep dinamiklerini ayarlamak için algoritmalara ve akıllı sözleşmeleri kullanır. Doğrudan teminatlandırma gerektirmezler, bunun yerine fiyatı dengelemek için karmaşık mekanizmalar kullanırlar.

De-pegging Kısaca Depeg Nedir?

De-pegging’in kısaltması olan depeg, bir kripto paranın veya dijital varlığın peg’lendiği diğer bir deyişle sabitlendiği değerinden veya sabit döviz kuru değerinden kopması veya ayrılması sürecini ifade eder. Sabitleme, bir kripto paranın veya dijital varlığın değerini fiat para birimi veya emtia gibi belirli bir referans noktasına göre korumak için kullanılan bir mekanizmadır. Genellikle sabit bir değere sahip olmak üzere tasarlanmış kripto paralar olan stablecoin’lerde kullanılır.

Bir kripto paranın sabitlenmesi, değerinin tipik olarak fiat para birimi veya varlık sepeti gibi harici bir varlığa veya rezerve bağlı olmasıdır. Örneğin Tether’in ihraç ettiği stablecoin olan USDT’nin değeri ABD dolarına sabitlenmiştir. Bu sabitlenme sonucu 1 USDT’nin karşılığı 1 ABD dolarıdır. Sabitleme ile kripto paranın istikrarlı kalarak değerini koruması ve güvenilir bir değişim aracı ya da değer deposu olarak kullanıması durumu ortaya çıkar. Bununla birlikte, bir kripto paranın sabitinin bozulduğu/sabiti kaybettiği, yani depeg olduğu durumlar oluşabilir. Piyasa koşullarındaki değişiklikler, düzenleyici kaygılar, varlığın temel rezervlerine ilişkin şeffaflık eksikliği veya kripto paranın değerinde daha fazla esneklik ihtiyacı gibi çeşitli nedenlerle sabitlenmiş bir kripto para ki genelde stablecoin’ler depeg olarak yani sabiti bozularak sabitini kaybederler.

Bir kripto paranın sabitinin bozulması durumu, sabitlenmiş değere olan bağının kopması veya gevşemesidir ve kripto paranın değerinin piyasa dinamiklerine bağlı olarak daha serbest bir şekilde hareket etmesi mümkün hale gelir. Bu, o kripto paranın değerinin daha volatil hale gelmesine ve arz ve talep dinamiklerine tabi olmasına neden olur.

Sabitin bozulması ile zaman zaman kripto para projesinin arkasındaki topluluk ya da şirket tarafından alınan kasıtlı karar sonucunda da karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu tipteki sabit bozulmaları, temel protokolde yapılan değişiklikler, kripto parayı destekleyen rezerv veya teminatta yapılan ayarlamalar ya da değeri belirleyen yönetişim mekanizmalarında yapılan değişikliklerle ortaya çıkar. Bir kripto paranın sabitinin bozulması o kripto paranın yatırımcıları ve kullanıcıları için önemli sonuçlar doğurur. Sabitin bozulması sonrası değerindeki istikrarın kaybolması o kripto paranın öngörülebilirliği konusunda güven kaybına yol açarak gerçek dünya işlemlerinde benimsenmesini ve kullanılmasını etkiler.

Genel olarak sabitin bozulması, bir kripto paranın veya dijital varlığın sabit veya sabitlenmiş bir değerden daha esnek veya piyasa odaklı bir değere geçiş yaptığı bir süreçtir. Bu durum özel piyasa koşullarına veya hedeflere bağlı olarak yaşanan, hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğrulabilen bir süreçtir.

Depeg Nasıl ve Neden Olur?

Depeg, çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir ve bu süreç piyasa dinamiklerinin yanı sıra kripto paranın arkasındaki topluluk veya şirket tarafından kasıtlı bir şekilde gerçekleştirilen eylemlerin bir sonucu olabilir. Geçmişte yaşanan depeg’ler ışığında peg‘lenmiş bir kripto parayı sabitini kaybetme sürecine götüren faktörler şu şekilde sıralanabilir: