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  •   USDT Krizi Devam Ederken Ünlü Yöneticiden İddialı Açıklama: BTC Satacaksanız Yerine Bu Alın!

USDT Krizi Devam Ederken Ünlü Yöneticiden İddialı Açıklama: BTC Satacaksanız Yerine Bu Alın!

Özet

  • Tether'in üst düzey yöneticisi Paolo Ardoino, BTC satan yatırımcılara seslendi.
  • Ünlü isim, BTC'nin enflasyonist ortamda en iyi yatırımlardan olduğunu aktardı.
  • Buna rağmen illa BTC satmak isteyenlere cevap veren Ardoino, dolar yerine altın vurgusu yaptı.
  • Piyasaya etkisi: nötr
18:41
15 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Toplam piyasa değerine göre dünyanın en büyük stabil coini olan USDT, bugün dolar sabitinde oynamalar yaşadı. 1 ABD dolarına eşit olması gereken USDT‘nin fiyatı yer yer bunun altı çekildi ancak şu an ciddi bir kayıp yaşandığı söylenemez. Buna rağmen kripto para sektörü anında duruma odaklandı. Tether’ın üst düzey yöneticilerinden Paolo Ardoino ise konu hakkında yaptığı açıklamalardan sonra şimdi de bu düşüş ortamının yarattığı panik ile Bitcoin (BTC) satanlara seslendi.

Bitcoin Fiyatı Düşüyor

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saat içerisinde %4 düşüş yaşadı ve bunun tek sebebi USDT olmayabilir. Tether CTO’su ve sektörün ileri gelenlerinden Ardoino ise BTC satışı yapanlara seslendi. Ardoino, CNBC International yayınında yaptığı açıklamada, BTC satışının hata olduğunu ima etti. Ünlü isim aslında buna dayanak olarak merkez bankalarının adımlarını gösterdi.

“Merkez bankaları, sirkülasyondaki tüm USD miktarının %30’unu, üç yılda bastı. Enflasyon yükselirken ve ulusal para birimleri değer kaybederken, portföyünüzde gerçekten kalıcı yere sahip olacak tek varlık altın olacaktır. “

Altın, birçok yönüyle lider kripto para birimi Bitcoin’e benziyor ve aslında BTC de bu kapsamda “dijital altın” olarak anılıyor. Altın ve Bitcoin, belirli bir arz limitine sahip olmalarından dolayı enflasyona karşı dirençli varlıklar olarak gösteriliyorlar. Bu sebeple Ardoino aslında şöyle bir açıklamada bulundu:

“Merkez bankalarının rezerv varlık olarak altın kullanma tarihçesi bulunsa da Bitcoin şu an daha az anlaşılır bir konumda ve daha avantajlı. Bu kapsamda yatırımcıların portföylerinde BTC sattıktan sonra tutabilecekleri en uygun varlık altın olacaktır.”

Altın ve Bitcoin: Tercih Bitcoin

Ardoino buna ek olarak Tether tarafından piyasaya sürülen altın fiyatına endeksli Tether Gold’a da atıfta bulundu ve bunun da aslında güvenli olduğunu vurguladı. Ünlü yönetici kişisel olarak ise Bitcoin’in altından çok daha iyi olduğunu ifade etti.

“Eğer BTC’lerinizi bir şey için satacaksanız benim tercihim bunu altın için satmak, dolar için satmaktan daha iyi olacağı yönündedir.”

BTC’nin 5 yıllık performansına bakıldığında da aslında altın karşısındaki başarısı net olarak görülüyor.

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