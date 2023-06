Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük stablecoin olan Tether bugün yeniden gündemdeydi. Evet, yine korku ve paniğe neden oldu. Ancak biraz önce yapılan açıklamalara göre şirket FUD’ı dağıtacak büyük bir adım attı. Zamanlaması manidar ancak belgeler piyasayı bir nebze rahatlatabilir.

Tether, 2021 anlaşmasının şartları uyarınca New York Başsavcılığı’na raporlama yükümlülüklerini tamamladı. Bu anlaşma, iki yıl boyunca her çeyrekte Tether‘in rezervleri hakkında raporlama yapılmasını gerektiriyordu. Tether bu yükümlülüğünü yerine getirdiğini açıkladı.

“Tether bu yükümlülüğünü tamamen yerine getirdi ve açıklamaların eksik olduğuna veya rezervlerin yetersiz olduğuna dair herhangi bir öneri gelmedi. Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimizi tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün Tether, tarihteki en büyük piyasa değeri ile her zamankinden daha güçlü. 2021’deki uzlaşmadan kısa bir süre sonra CoinDesk, New York’un Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası uyarınca, Tether’in ilk üç aylık raporlarına ilişkin materyallerin kamuya açıklanmasını istedi. Bu sabah, New York Başsavcılığı CoinDesk’e yanıt veren belgeler sağladı.”