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Piyasa değerine göre en büyük stablecoin olan Tether bugün yeniden gündemdeydi. Evet, yine korku ve paniğe neden oldu. Ancak biraz önce yapılan açıklamalara göre şirket FUD’ı dağıtacak büyük bir adım attı. Zamanlaması manidar ancak belgeler piyasayı bir nebze rahatlatabilir.

Tether Son Dakika

Tether, 2021 anlaşmasının şartları uyarınca New York Başsavcılığı’na raporlama yükümlülüklerini tamamladı. Bu anlaşma, iki yıl boyunca her çeyrekte Tether‘in rezervleri hakkında raporlama yapılmasını gerektiriyordu. Tether bu yükümlülüğünü yerine getirdiğini açıkladı.

“Tether bu yükümlülüğünü tamamen yerine getirdi ve açıklamaların eksik olduğuna veya rezervlerin yetersiz olduğuna dair herhangi bir öneri gelmedi. Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimizi tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün Tether, tarihteki en büyük piyasa değeri ile her zamankinden daha güçlü. 2021’deki uzlaşmadan kısa bir süre sonra CoinDesk, New York’un Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası uyarınca, Tether’in ilk üç aylık raporlarına ilişkin materyallerin kamuya açıklanmasını istedi. Bu sabah, New York Başsavcılığı CoinDesk’e yanıt veren belgeler sağladı.”

Tether bugüne kadar gizli müşteri verilerinin kamuya açıklanmasını önlemek ve kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebilecek hassas ticari bilgilerin kullanılmasını engellemek için belgeleri yayınlamadığını açıkladı.

“Bununla birlikte, şeffaflığa olan süregelen ve kanıtlanabilir bağlılığımız, topluluğumuzun karşı karşıya olduğu gerçek sorunlardan uzaklaşan, zaman alıcı ve verimsiz Amerikan davaları yerine açıklığa öncelik vermemiz gerektiği anlamına gelmektedir.”

Tether FUD Bitti Mi?

Bugün yapılan duyuruya göre rezervlerde herhangi bir sorun yok ve savcılıkta herhangi bir eksikle ilgili dönüş yapmadı. Yani FUD şimdilik büyümeden çözülmüş gibi görünüyor. Tek sorun gelecek stablecoin yasalarına şirketin uyum gösterip gösteremeyeceğiz. Eğer BDO tasdiklerinin söylediği için %103 oranında rezerv varsa sonraki süreçte korku için pek neden kalmayacak.

Tether şunları yazdı;

“Açıklanan belgeler arasında, Tether’in bankalarından gelen ve kamuya açıklanmış, bağımsız, üçüncü taraf güvence tasdiklerimizle gösterildiği üzere rezervlerimizin tam varlığını gösteren beyanlar da yer almaktadır. Ayrıca, beyanlar Tether’in sınıfının en iyisi varlık yönetimi kavramlarını nasıl uyguladığını göstermektedir: kısa vadeli yatırımlar ve çeşitlendirme, çeşitli banka beyanlarında listelenen yatırımlardan açıkça görülebilir. En büyük aleyhtarlarımız tarafından Tether’in desteğinin sağlamlığı ve doğruluğu hakkında çok şey yapıldı. Dolayısıyla, bu materyaller tüm bu asılsız FUD‘u çürütmelidir. Ayrıca, söz konusu materyaller güncelliğini yitirmiş olup rezervlerimizin mevcut durumunu doğru bir şekilde yansıtmamakta ve ekosistemimizdeki dönüştürücü değişiklikleri hesaba katmamaktadır. Tether, diğer eylemlerinin yanı sıra, ticari kağıt varlıklarını 2022 ortalarında sıfıra indirdi ve önümüzdeki aylarda sıfıra getirmek amacıyla teminatlı kredi portföyünü büyük ölçüde azalttı.”

Bugün hem DeFi hem de merkezi borsalar aracılığıyla USDT ciddi bir satış dalgasıyla karşılaştı. Belgelerin teslim edildiği gün gelen FUD dalgası da zamanlamanın manidar olduğunu gösteriyor.