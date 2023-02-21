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Kripto para piyasaları bugün fazlasıyla hareketli ve nükleer savaş endişesiyle Bitcoin bir miktar düştü. Daha ne olabilir derken yaşanan kaosun büyüye büyüye nükleer savaşa kadar gelmesi, son 2 yılda neler yaşadığımızı daha iyi anlatıyor. Neyse ki Putin daha fazla ileri gitmedi ve şimdilik kripto endüstrisinin en büyük sorunu SEC gibi görünüyor.

BUSD Haberleri

Son Reuters raporuna göre Paxos hali hazırda SEC ile yapıcı görüşmelerine devam ediyor. Paxos’un düzenleyici kurumdan bir Wells Bildirimi aldığını açıklamasının üzerinde 1 hafta geçti ve yapıcı görüşmelere dair bilgi son derece önemli. Kripto para şirketlerinin hep bir ağızdan isyan ettiği son hamle SEC’i haksız çıkarabilir. Çünkü stablecoinlerin menkul kıymet olarak sınıflandırılması tüm endüstriye saçma geliyor.

Reuters’a göre, İcra Kurulu Başkanı Charles Cascarilla hafta sonu şirkete verdiği demeçte, Stablecoin ihraççısı Paxos’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Wells Bildirimi, SEC tarafından belirli faaliyetlerin federal menkul kıymetler yasasını ihlal edebileceğini iddia etmek için kullanılan bir araçtır ve SEC’in dava açma niyetinde olduğunu gösterebilir.

Kripto FUD Bitti Mi?

Şimdilik tek iyi şey görüşmelerin “yapıcı” şekilde devam ettiğine dair sızıntıdır. Paxos, kendisini denetleyen eyalet düzenleyicisi New York Finansal Hizmetler Departmanı’ndan bir bildirim aldıktan sonra Binance USD (BUSD) ihracını durduracağını zaten açıklamıştı. BUSD hayatımızdan çıkacak olsa da ABD’li düzenleyicilerin Paxos ile devam ettirdiği müzakere son derece önemlidir. Buna göre eğer düzenleyici kurum yasal rehberlik sağlarsa Paxos veya farklı bir ABD’li şirket BUSD benzeri stablecoinleri daha rahat biçimde ihraç edebilir. Bu durum kripto paraların da rahat nefes almasını sağlayacaktır.

SEC henüz kripto paraları ilgilendiren yasal çerçeve oluşmamış olsa da Genesis’ten Paxos’a kadar çok sayıda şirket ve şahsa kripto odaklı davalar açtı. Kraken borsasının stake hizmetlerini durdurmasını sağladı ve 30 milyon dolarlık ceza kesti.