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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saat içerisinde düşüşüne hız kattı ve 25.000 doların da altına geriledi. BTC aslında geçtiğimiz haftalarda nispeten yatay bir gidişata sahip olsa da beklenmeyen gelişmeler durumu bir anda değiştirdi. Elde edilen verilere göre genel olarak kripto para sektöründeki hacimler de BTC fiyatı ile paralel, düşüş odaklı ilerliyor.

Kripto Para Ticari Hacimleri Düşüyor

Önde gelen blockchain veri şirketlerinden Kaiko tarafından aktarılan bilgilere göre, kripto para sektöründeki genel ticari hacim, yılın en düşük seviyelerine çekildi. İkinci çeyrek verilerini değerlendiren Kaiko, ilginç sonuçlar ortaya koydu. 2023’ün ikinci çeyreğinin günlük ortalama ticari hacminin top 10 token için 10 milyar dolar olduğu aktarılıyor. Bu verilde stabil coinlerin olmadığı da vurgulanıyor. Yılın ilk çeyreğinde ise aynı verinin 18 milyar dolarlık ortalamaya sahip olduğu belirtiliyor.

Kripto para sektöründeki ticari hacim azalmasının en büyük sebebi, düzenlemelerle ilgili adımlar olabilir. Binance ve Coinbase kripto para borsalarına açılan davalar ve birçok kripto paranın menkul kıymet olarak yaftalanması, her şeyi değiştirmiş gibi gözüküyor. Dünyanın en büyük iki kripto para borsaları olarak görülen ikiliye açılan davalar sonrası özellikle Binance US ciddi kan kaybı yaşamıştı. Bütün bu belirsizlik ortamı yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye itiyor olabilir.

ETH ve BNB Vites Artırdı

Kripto paraların bireysel performanslarına bakıldığında ise Bitcoin’in Mart ayı sonundaki performansından bu yana %20 düşüş yaşadığı görülüyor. ETH, ticari hacim payını %5 artırarak aslında BTC’den rol çalmayı başarmış. Binance’in BNB’si ise hacmini pay olarak %2 artırarak son dönemdeki toplam payını %7’ye çıkardı. Bunun en büyük sebebi ise BNB satışları ve kaçış alternatifleri olabilir.

BNB’nin sebebi bariz olsa da ETH bazında görülen bu artış kesinlikle DeFi odaklı bir durum olabilir. Merkeziyetsiz platformlara akın eden kullanıcıların bunu ETH aracılığıyla yapması, Ethereum’un rakiplerine karşı olan üstünlüğünü perçinledi. ETH için ise kullanıcı sayısı ve uygulama çeşitliliği devamlı artıyor ve tablo pozitif duruyor.