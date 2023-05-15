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Kripto para dünyasının en büyük stablecoini USDT ve onun kaderi kriptonun geleceği etkileyecek. USDT hakkındaki FUD’ların piyasaları nasıl olumsuz etkilediğini hatırlayın. Bugünse bambaşka bir Tether var son aldıkları kararlar piyasaları pozitif etkileyebilir. Hatta stablecoin anlatısının değişmesine bile neden olabilir.

USDT Son Dakika

Biraz önce Tether şirketinden yapılan son dakika duyurusuna göre şirket USDT için önemli adımlar atıyor. Tether, banka iflasları riskini azaltmak için ilk çeyrekte banka mevduatlarını 5,3 milyar dolardan 481 milyon dolara düşürdü. Tether ayrıca varlık rezervlerine ilk kez altın ve Bitcoin ekleyerek toplam rezervlerinin %4 ve %1,8’ini (yaklaşık 3,2 milyar $ ve 1,45 milyar dolar) oluşturdu.

Tether geçtiğimiz günlerde 2023 ilk çeyrek tasdik raporunu yayınladı. Eski SEC yetkilisinin suçlamalarından sadece günler sonra yapılan bu rapor paylaşımı manidardı.

Bugünkü duyuruda şirket karlarıyla ilgili şunlar yazıyordu;

“Tether 1. çeyrekte 1,48 milyar dolarlık rekor bir net kâr elde etti. Bu da rezerv fazlasını 2,44 milyar dolarla bir başka rekor seviyeye taşıdı. Tether’in kârlı olması nedeniyle her çeyrekte büyümeye devam etmesi muhtemel olan bu tampon, Tether’in her türlü dalgalanmayı kolaylıkla absorbe etmesine olanak tanıdığı için kullanıcılara daha fazla güven veriyor.”

Tether (USDT) Geleceği

Tether, önceki taahhütleri doğrultusunda teminatlı kredilerini tasfiye etmeye devam ediyor. Bu krediler hem net olarak hem de Tether’in rezervlerinin yüzdesi olarak %8,7’den %6,5’e düştü. Şirketin devam aahhüdü, teminatlı kredileri sıfıra indirmektir. Bununla birlikte, Tether’in aşırı teminatlandırma ve marj çağrılarındaki etkinliği sayesinde, sektör krizi ve yüksek volatilite dönemlerinde bile güçlü kalmaya devam ettiğini iddia ediyor.

Tether, 2022 yılı boyunca ticari kağıt varlıklarını sıfıra indirdi ve Tether’in rezervleri için ABD Hazine tahvilleri satın almaya başladı. Birinci çeyrek itibariyle, Tether’in doğrudan hazine varlıkları, toplam rezervlerin %64’ünden fazlasını temsil eden 53 milyar doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aslında, dünyadaki tüm ülkeleri sahip oldukları ABD Hazine tahvillerine göre sıralayacak olsaydınız, Tether Meksika’nın hemen altında yer alacaktı. Bu hazine tahvilleri, Nakit ve Nakit Eşdeğeri kategorisinde yer alan diğer rezervlerle (örneğin gecelik Repo, Vadeli Repo, Para piyasası fonları, Nakit ve Banka mevduatları) birlikte neredeyse %85 gibi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bu durum USDT’nin 1 dolara sabitliği açısında son derece önemli bir gelişmedi. Altın ve BTC konusunda yaptıkları açıklama da son derece önemliydi.

“Tether ilk kez 1. Çeyrek beyanı ile birlikte Altın ve Bitcoin varlıkları için kategoriler eklemiştir. Bu varlıklar, Altın için toplam rezervlerin %4’ünü ve Bitcoin için %1,8’ini temsil etmektedir. Bu, Tether’in stabilcoin şeffaflığı konusunda sektör lideri olmaya devam etme taahhüdünün bir parçasıdır. Tether’in yakın zamanda açıkladığı kârları ve rezervlerini artırmak için yaptığı tam tahsisat, Tether’in token istikrarına olan bağlılığını göstermekte ve onu finansal kurumlar arasında oldukça olumlu bir şekilde konumlandırmaktadır.”

Yine de bir grup uzman bu tasdik raporlarının gerçek denetim raporlarıyla aynı şey olmadığını iddia ediyor. Onlara göre yatırımcılar Tether’e güvenmek zorunda ve ellerinde güveni destekleyici anlık kapsamlı denetim raporları yok. Bu diğer kripto şirketleri için de önemli bir sorum. Mali tabloların sık aralıklarla denetlenmiyor oluşu yatırımcıların tasdik raporlarına ve on-chain teyitlerine güvenmesini zorunlu hale getiriyor.

Aşağıdaki videoda kıdemli SEC Yöneticilerinden birinin Tether hakkındaki yorumlarını bulabilirsiniz. Bu yorumlar ilk çeyrek raporundan sadece saatler önce Stark tarafından paylaşılmıştı ve önemli detaylar içeriyor.