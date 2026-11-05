Paraguay’da banka krizi sonrası USDT talebi arttı

Paraguay’da Ueno Bank çevresinde derinleşen finansal kriz, tasarruf sahiplerinin alternatif araçlara yönelmesine neden oldu. Tether CEO’su Paolo Ardoino, ülkede USDT’ye yönelik artan ilgiyi değerlendirirken bu eğilimi “güvenli limana kaçış” olarak tanımladı.

USDT kurunda yükseliş görüldü

Bitcoin destekçisi Samson Mow, Paraguay guaranisi karşısında USDT’nin kısa sürede belirgin değer kazandığını aktardı. Verilere göre USDT, 15 Ekim’de yaklaşık 5.692 guarani seviyesindeyken 4 Kasım itibarıyla 6.000 guaraninin üzerine çıktı. Bu değişim yüzde 5’in üzerinde artışa işaret etti.

Paolo Ardoino, Paraguay’da USDT’ye yönelimin “güvenli limana kaçış” niteliği taşıdığını belirtti.

Mow, bu hareketin yalnızca fiyat değişiminden ibaret olmadığını, bankacılık sistemindeki belirsizlik nedeniyle bireylerin birikimlerini daha kolay korunabileceğini düşündükleri araçlara kaydırmak istemesiyle bağlantılı olduğunu savundu. Aynı dönemde ABD doları da guarani karşısında yükseldiği için hareketin bir bölümü genel döviz baskısıyla da ilişkilendiriliyor.

Bu tür hızlı kur değişimlerini izlemek isteyenler için CryptoAppsy‘de anlık grafikler ve coin’e özel haber akışı aynı ekranda takip edilebiliyor. Özellikle USDT ile yerel para birimi arasındaki farkın kısa sürede açıldığı dönemlerde, fiyat hareketi ile haber akışını birlikte görmek gelişmenin seyrini anlamayı kolaylaştırabiliyor.

Ueno Bank krizi milyonları etkiledi

Krizin merkezinde, Paraguay’ın en büyük dijital kredi kuruluşlarından biri olarak görülen Ueno Bank yer alıyor. Bankanın yaklaşık 3 milyon müşteriye hizmet verdiği tahmin ediliyor; bu sayı ülkenin yetişkin nüfusu içinde kayda değer bir paya karşılık geliyor.

Paraguay Merkez Bankası, 3 Kasım’da kurum hakkında tasfiye ve çözüm sürecini başlattığını duyurdu. Yetkililer, Ueno Bank’ın sermaye yeterlilik oranının asgari sınırın yarısının altına düştüğünü açıkladı. Bu adım, bankanın faaliyetlerini fiilen durdurdu ve çok sayıda müşterinin mevduatına erişimini geçici olarak kesti.

Paraguay Merkez Bankası, sorunun ülke bankacılık sisteminin geneline değil, doğrudan Ueno Bank’a özgü olduğunu vurguladı.

Kriz, yalnızca bireysel mevduatlarla sınırlı kalmadı. Ueno Bank’ta tutulan kamu kaynakları da tartışma konusu oldu. Bunlar arasında Paraguay sosyal güvenlik sistemine ait yüz milyonlarca dolarlık fonların da bulunduğu belirtiliyor.

Soruşturma sürecinde bankayla bağlantılı sekiz kişinin gözaltına alındığı, ayrıca Merkez Bankası Başkanı Carlos Carvallo’nun görevinden ayrıldığı bildirildi. Buna karşın, hesapları dondurulan müşterilerin tasarruflarını stabilcoinlere çevirebilmesi için önce kendi fonlarına yeniden erişim sağlaması gerekecek.