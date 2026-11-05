Fed’den stablecoin çıkışı: Yapay zeka ödemeleri değiştirebilir ama enflasyonu artırıyor

Fed yetkilisi Thomas Barkin, enflasyonun merkez bankası açısından en önemli risk olmaya devam ettiğini belirterek para politikasında kademeli ilerlemenin anlamlı olduğunu söyledi. Barkin, yapay zeka yatırımlarının kısa vadede enflasyonist etki yarattığını vurgularken, Beth Hammack yapay zeka ajanlarının stablecoin kullanmasının büyük bir değişim olacağını ifade etti.

Barkin: Enflasyonda düşüş görmüyorum

Para politikasının nötr seviyeye yakın olduğunu belirten Barkin, temel meselenin politikanın ilerleme hızı olduğunu söyledi. Enflasyonun hızlanmasını beklemediğini ancak mevcut durumda gerilediğini de görmediğini kaydetti.

Barkin’e göre gümrük tarifeleriyle başlayan son 18 aylık maliyet baskıları geniş bir alana yayılmış durumda. Şirketlerin maliyetlerin yüksek ve artmaya devam ettiğini aktardığını belirten Fed yetkilisi, işletmelerin bu artışları fiyatlara yansıtmak zorunda hissettiğini söyledi.

Ekonomiyi sağlıklı, talebi ise güçlü olarak değerlendiren Barkin, şirketlerin işe alımlarda temkinli davrandığını ancak henüz işten çıkarmalara yönelmediğini belirtti. Güçlü kazançların yatırımları ve mevcut çalışanları koruma eğilimini desteklediğini ekledi.

Yapay zeka ve stablecoin mesajları

Barkin, yapay zekanın güçlü talebin önemli bir parçası olduğunu ve altyapı yatırımlarının kısa vadede enflasyonu artırdığını söyledi. Faizlerin bu yatırımları sınırlayan başlıca unsur olmadığını ancak bir miktar etkisinin bulunacağını belirtti. Mevcut verimlilik artışını ise yapay zekadan çok, pandemi döneminde başlayan iş gücü sıkıntısına uyumla ilişkilendirdi.

Hammack ise yapay zeka ajanlarının stablecoin kullanmasının büyük bir değişim anlamına geleceğini söyledi.

Açıklamalar, güçlü talep ve devam eden maliyet baskılarının Fed’in politika adımlarının hızında belirleyici olabileceğine işaret ediyor. Yapay zeka yatırımları da hem enflasyon etkisi hem de dijital ödemelerde yaratabileceği değişimle öne çıkıyor.