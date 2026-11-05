Ekonomi

Fed’den stablecoin çıkışı: Yapay zeka ödemeleri değiştirebilir ama enflasyonu artırıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏦 Barkin, enflasyonun gerilediğini görmediğini ve Fed’in en önemli riskinin enflasyon olduğunu söyledi. Para politikasını nötr seviyeye yakın değerlendirerek kademeli ilerlemeyi destekledi.
  • 🤖 Barkin’e göre yapay zeka yatırımları talebi ve kısa vadeli enflasyon baskısını artırıyor. Şirketler de tarifelerle başlayan maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmak zorunda hissediyor.
  • 💵 Hammack, yapay zeka ajanlarının stablecoin kullanmasının büyük bir değişim yaratacağını belirtti.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Fed yetkilisi Thomas Barkin, enflasyonun merkez bankası açısından en önemli risk olmaya devam ettiğini belirterek para politikasında kademeli ilerlemenin anlamlı olduğunu söyledi. Barkin, yapay zeka yatırımlarının kısa vadede enflasyonist etki yarattığını vurgularken, Beth Hammack yapay zeka ajanlarının stablecoin kullanmasının büyük bir değişim olacağını ifade etti.

İçindekiler
1 Barkin: Enflasyonda düşüş görmüyorum
2 Yapay zeka ve stablecoin mesajları

Barkin: Enflasyonda düşüş görmüyorum

Para politikasının nötr seviyeye yakın olduğunu belirten Barkin, temel meselenin politikanın ilerleme hızı olduğunu söyledi. Enflasyonun hızlanmasını beklemediğini ancak mevcut durumda gerilediğini de görmediğini kaydetti.

Barkin’e göre gümrük tarifeleriyle başlayan son 18 aylık maliyet baskıları geniş bir alana yayılmış durumda. Şirketlerin maliyetlerin yüksek ve artmaya devam ettiğini aktardığını belirten Fed yetkilisi, işletmelerin bu artışları fiyatlara yansıtmak zorunda hissettiğini söyledi.

Ekonomiyi sağlıklı, talebi ise güçlü olarak değerlendiren Barkin, şirketlerin işe alımlarda temkinli davrandığını ancak henüz işten çıkarmalara yönelmediğini belirtti. Güçlü kazançların yatırımları ve mevcut çalışanları koruma eğilimini desteklediğini ekledi.

Yapay zeka ve stablecoin mesajları

Barkin, yapay zekanın güçlü talebin önemli bir parçası olduğunu ve altyapı yatırımlarının kısa vadede enflasyonu artırdığını söyledi. Faizlerin bu yatırımları sınırlayan başlıca unsur olmadığını ancak bir miktar etkisinin bulunacağını belirtti. Mevcut verimlilik artışını ise yapay zekadan çok, pandemi döneminde başlayan iş gücü sıkıntısına uyumla ilişkilendirdi.

Hammack ise yapay zeka ajanlarının stablecoin kullanmasının büyük bir değişim anlamına geleceğini söyledi.

Açıklamalar, güçlü talep ve devam eden maliyet baskılarının Fed’in politika adımlarının hızında belirleyici olabileceğine işaret ediyor. Yapay zeka yatırımları da hem enflasyon etkisi hem de dijital ödemelerde yaratabileceği değişimle öne çıkıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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