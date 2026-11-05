XRP, Bitcoin karşısında kısa vadeli altın kesişim sinyali verdi

XRP, Bitcoin karşısında kısa vadeli görünümde yeni bir altın kesişim oluşturdu. Teknik göstergedeki bu değişim, piyasanın XRP’de ek yükseliş ihtimalini yeniden değerlendirmesine yol açtı. Söz konusu sinyal, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşuyor.

XRP/BTC paritesinde teknik sinyal oluştu

Bu kez XRP/BTC paritesinin 3 saatlik grafiğinde 50 periyotluk hareketli ortalama, 200 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bu yapı, kısa vadeli ivmenin güç kazandığına ve eğilimde yön değişimi ihtimalinin arttığına işaret edebilir. Yine de bu tür teknik işaretler tek başına kalıcı yükseliş anlamına gelmiyor; yatırımcılar fiyat hareketinin bu tabloyu destekleyip desteklemeyeceğini izliyor.

XRP’nin Bitcoin karşısındaki performansı da bu görünümü destekleyen veriler arasında yer aldı. Son 24 saatte XRP yüzde 2,19 yükselirken Bitcoin yüzde 1,74 artış gösterdi. Bu fark, XRP’nin kısa vadede görece daha güçlü bir görünüm sergilediğini ortaya koydu.

Kripto analisti Ali, 1,60 dolara doğru bir hareket izlediğini, bu seviyenin aşılması halinde 2,10 doların gündeme gelebileceğini aktarıyor.

Borsalardan çıkan XRP miktarı arttı

Piyasadaki diğer önemli gelişme ise borsa çıkışlarında görüldü. Ali’nin paylaştığı verilere göre bugün TSİ ile 04.00 civarında borsalardan yaklaşık 13,24 milyon XRP çekildi. Borsalardaki varlığın azalması, kısa vadede satış için hazır bekleyen arzın daralabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte büyük cüzdanların da alım yaptığı görüldü. Son bir haftada büyük yatırımcıların toplam varlıklarına yaklaşık 60 milyon XRP eklediği belirtildi. Borsa çıkışlarıyla büyük cüzdan birikiminin aynı dönemde hız kazanması, piyasadaki arz koşullarını daha yakından izlenen başlıklardan biri haline getirdi.

Ayrıca XRP Binance Kıtlık Endeksi 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gösterge, Binance üzerindeki işlem görebilir XRP arzının önceki dönemlere kıyasla azaldığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Binance Kıtlık Endeksi, belirli bir varlığın Binance üzerindeki erişilebilir arzındaki daralmayı izleyen bir göstergedir. Endeksin yükselmesi, alım satıma hazır miktarın azaldığını ve likidite koşullarının sıkılaşabileceğini gösterebilir.

XRPL tarafında RLUSD ile yeni ortaklık

Ayrı bir gelişmede t54 Labs, yapay zeka model token fatura uzlaştırmasını XRP Ledger ağına taşımak için Altair ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu adımla Altair, XRPL AI Hub üzerinde x402 merchant olarak konumlandı ve günlük fatura kaynağında ödemeleri RLUSD ile kabul etmeye başladı.

XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. RLUSD ise Ripple’ın dolar referanslı stabilcoin ürünü olarak öne çıkıyor. Son ortaklık, XRPL üzerinde gerçek kullanım senaryolarını genişletmeye dönük girişimlerden biri olarak kayda geçti.

Yaklaşık 13,24 milyon XRP’nin borsalardan çekilmesi ve büyük cüzdanların son bir haftada 60 milyon XRP toplaması, piyasada arz tarafındaki daralmayı öne çıkardı.