VeChain, yapay zeka ajanları için yeni güven sistemi öneriyor

VeChain kurucu ortağı ve CEO’su Sunny Lu, blokzincirin bir sonraki benimsenme dalgasını yapay zeka ajanlarının tetikleyebileceğini söyledi. Lu’ya göre günün her saati kesintisiz çalışan otonom ajanlar, kamu güveninin oluşması için kimlik ve itibar doğrulamasına dayalı yeni bir hesap verebilirlik sistemine ihtiyaç duyacak.

Kimlik ve itibar vurgusu öne çıktı

Sunny Lu bu değerlendirmeyi, VeChain altyapısını kullanan ajan geliştirme platformu VeWorld.ai üzerine konuşurken yaptı. Lu, yapay zeka ajanlarının dijital pasaportlara sahip olduğu ve hem ajanların hem de onları geliştiren kişilerin itibarının izlendiği merkeziyetsiz bir güven sistemi öngörüyor.

Mini sözlük: Otonom ajan, belirli görevleri insan müdahalesi olmadan yerine getirebilen yapay zeka yazılımını ifade eder. Dijital pasaport ise bu ajanların kimlik, yetki ve geçmiş işlem kayıtlarını doğrulamak için kullanılan zincir üstü kayıt yapısını anlatır.

Lu, akıllı sözleşmelerin ajanlar arasındaki ya da ajanlarla insanlar arasındaki işlemlerin sonuçlandırılmasında rol oynayabileceğini belirtti. Bu çerçevede blokzincirin yalnızca veri saklama katmanı değil, aynı zamanda güven ve doğrulama altyapısı olarak konumlandığı görülüyor.

Sunny Lu, 24 saat çalışan yapay zeka ajanlarının toplum nezdinde güven kazanabilmesi için yeni bir hesap verebilirlik sistemine ihtiyaç duyduğunu ve bu yapının kimlik ile itibarı birlikte ele alması gerektiğini vurguluyor.

Yapay zeka ajanları yeni iş modelleri açabilir

Lu, yapay zeka ajanlarının bireylerin uzmanlıklarını gelir üreten hizmetlere dönüştürmesine de yardımcı olabileceğini savunuyor. Bu yaklaşım, yazılım geliştirme imkanlarının yalnızca programcılara değil, mesleki uzmanlığı, yerel bilgisi ya da belirli bir hobi alanında deneyimi olan kişilere de açılabileceği düşüncesine dayanıyor.

Bu fırsatı mobil uygulama mağazalarının yarattığı dönüşüme benzeten Lu, ajan oluşturma araçlarının benzer bir ekonomik alan oluşturabileceğini ifade etti. Böylece kod yazmayan kullanıcılar da kendi bilgi birikimlerini ürün ya da hizmet haline getirebilir.

Lu’nun aktardığı örnekler arasında kızı için geliştirilen bir eğitim ajanı, annesinin günlük düzeni ve iyileşme sürecine destek veren bir ajan ile Milano’daki bir mağaza için satın alma, stok, satış ve operasyonları yöneten sanal çalışan yer alıyor.

Sektörde temkinli yaklaşım da sürüyor

VeChain, blokzincir kullanımını daha önce tedarik zinciri takibi ve özellikle gıda izlenebilirliği projeleriyle genişletmeye çalışmıştı. Şirket, şimdi bu yaklaşımı yapay zeka ajanları için güven altyapısı fikriyle tamamlamayı hedefliyor. VeChain, kurumsal kullanım senaryolarına odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Buna karşılık sektörde daha temkinli bir çizgi izleyen isimler de bulunuyor. Animoca Brands Yönetim Kurulu Başkanı Yat Siu, yapay zeka ajanlarının kripto yatırımcıları adına gün boyu çalıştırılabileceğini ancak kullanıcıların kontrol etmedikleri hizmetlere dayalı stratejiler kurmasının risk yaratabileceğini söylemişti.