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Güney Koreli konsorsiyum, dijital yerel para ödemelerini blokzincir üzerinde 1 saniyenin altında tamamladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Güney Koreli bir konsorsiyum, BNK Busan Bank ile dijital yerel para ödemelerini blokzincir üzerinde test etti.
  • ⚡ Sistem, yoğun trafik dahil tüm senaryolarda işlemleri 1 saniyenin altında ve yüzde 100 başarı oranıyla tamamladı.
  • 🧾 Denemede harcama yeri sınırı, son kullanım tarihi ve konuma göre farklı mutabakat kuralları öne çıktı.
  • 🏦 Altyapı, kamu destekleri, dijital kuponlar ve gelecekteki won tabanlı dijital varlıklar için kullanılabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Güney Kore’de faaliyet gösteren bir blokzincir konsorsiyumu, BNK Busan Bank ile birlikte dijital yerel para birimleri için geliştirilen blokzincir tabanlı ödeme ve mutabakat sistemine yönelik kavram kanıtı çalışmasını tamamladı. Deneme, kamu ödemelerini daha modern bir yapıya taşıma hedefi kapsamında atılan son adımlardan biri olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Sistem tam ödeme döngüsünü test etti
2 Kurumlar arasında görev paylaşımı yapıldı
3 Harcama kuralları paranın içine işlendi
4 Daha geniş kullanım alanları gündemde

Sistem tam ödeme döngüsünü test etti

Çalışma, AhnLab Blockchain Company, OpenAsset, Kaia ve Lambda256’nın yer aldığı K STAR tarafından yürütüldü. Test sürecinde dijital yerel paranın ihraç edilmesinden cüzdan bakiyesi yüklemeye, tüketici ödemelerinden iş yeri mutabakatına kadar uzanan tüm ödeme akışı blokzincir tabanlı bir ortamda simüle edildi.

K STAR, sistemin yoğun trafik ve düzensiz işlem yükleri dahil olmak üzere birden fazla çalışma koşulunda test edildiğini açıkladı. Konsorsiyum, işlemlerin tamamının başarıyla sonuçlandığını ve ödeme süresinin 1 saniyenin altında kaldığını bildirdi.

K STAR, sistemin yoğun kullanım anları ve değişken iş yükleri altında yüzde 100 işlem başarı oranına ulaştığını, ödemelerin ise 1 saniyeden kısa sürede tamamlandığını açıkladı.

Kurumlar arasında görev paylaşımı yapıldı

Projede BNK Busan Bank yerel para modelini tasarladı. AhnLab Blockchain Company proje kurgusuna liderlik ederken dijital cüzdan ile mutabakat altyapısını geliştirdi. OpenAsset, stabilcoin ihracı ve varlık tutarlılığı süreçlerini yönetti. Kaia blokzincir ağını sağladı, Lambda256 ise düğüm altyapısı ile işlem izleme görevini üstlendi.

BNK Busan Bank, Güney Kore’nin Busan kentinde faaliyet gösteren bölgesel bir bankacılık kuruluşu olarak biliniyor. Projedeki rolü, yerel ödeme senaryolarının mevcut finansal yapıyla uyumlu biçimde kurgulanmasına odaklandı.

Harcama kuralları paranın içine işlendi

Sistemin dikkat çeken yönlerinden biri, dijital paraya doğrudan kullanım koşulları eklenebilmesi oldu. Denemede fonların yalnızca belirli noktalarda harcanabilmesi, son kullanma tarihi tanımlanması ve konuma göre farklı mutabakat kuralları uygulanması gibi özellikler test edildi.

Mini sözlük: Mutabakat, bir ödemenin taraflar arasında kesin olarak sonuçlandırılması sürecini ifade eder. CBDC ise merkez bankalarının ihraç ettiği dijital para modelidir ve özel sektör tokenlarından farklı olarak resmi para sisteminin parçası kabul edilir.

Deneme, fonların nerede harcanabileceğinin sınırlandırılması, son kullanım tarihi eklenmesi ve konuma göre farklı mutabakat kuralları uygulanması gibi işlevlerin çalıştığını ortaya koydu.

Daha geniş kullanım alanları gündemde

Konsorsiyum, bu altyapının ileride kamu destek programları, dijital kuponlar, merkez bankası dijital para projeleri ve gelecekte çıkarılabilecek Kore wonu sabit değerli dijital varlıklar için kullanılabileceğini belirtiyor.

Güney Kore son yıllarda blokzincir teknolojisini yalnızca kripto para alım satımıyla sınırlamadan günlük ödemelerde değerlendirmeye çalışıyor. Güney Kore Merkez Bankası da kısa süre önce büyük ticari bankalarla birlikte tokenlaştırılmış banka mevduatları ve toptan CBDC modelini test eden Project Han River pilotunu tamamladı.

Teknolojinin daha geniş ölçekte benimsenmesi halinde yerel para programlarının ihraç, takip ve geri ödeme süreçleri kolaylaşabilir. Bu yapı, idari maliyetlerin ve usulsüzlük riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Tüketiciler açısından ise kamu destekleri veya yerel harcama kuponlarının, kullanım kuralları önceden tanımlanmış dijital cüzdanlara doğrudan aktarılması mümkün hale gelebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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