Analist Dark Defender, XRP’de Elliott dalga sayımında 5 inci fazın başladığını ve $10 hedefinin öne çıktığını belirtiyor

Kripto para piyasasında XRP’ye ilişkin iyimser beklentiler yeniden güç kazandı. Piyasa analisti Dark Defender, varlığın Elliott Dalga döngüsünde uzun süredir beklenen 5 inci dalgaya girdiğini savunurken, bu hareketin düzenleyici bir gelişmeden çok teknik görünümle desteklendiğini öne sürüyor.

Teknik görünüm ön planda

Dark Defender, XRP’de haftalık düzeltmenin tamamlandığını ve bunun yeni bir yukarı yönlü ivmenin önünü açtığını kaydediyor. Analiste göre bu süreç, ABD’de CLARITY Act olarak bilinen düzenleme geçmeden de başlamış durumda. CLARITY Act, ABD’de dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeveyi netleştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı olarak biliniyor.

XRP, CLARITY Act olmadan 5 inci dalgayı başlatıyor. Haftalık düzeltme de tamamlandı. Sırada çift haneli seviyeler var.

Analistin değerlendirmesi, XRP’deki yükseliş beklentisinin düzenleyici başlıklardan ziyade fiyat yapısı ve teknik sinyallerle şekillendiğine işaret ediyor. Piyasada bazı yatırımcılar olası bir yasal netliği güçlü bir katalizör olarak görse de, Dark Defender fiyatlamanın bir bölümünün şimdiden gerçekleştiği görüşünü taşıyor.

Elliott Dalga sayımında 5 inci faz beklentisi

Elliott Dalga teorisinde 5 inci dalga genellikle bir döngünün son yükseliş ayağı olarak kabul ediliyor ve zaman zaman en sert kazançların görüldüğü bölüm olabiliyor. Dark Defender da bu çerçevede XRP için çift haneli fiyat ihtimalini gündeme getirirken, 10 dolar bölgesini nihai tepe değil, önemli bir eşik olarak değerlendiriyor.

CoinCodex verilerine göre XRP haberin hazırlandığı sırada 1.12 dolardan işlem görüyor. Bu seviyeden 10 dolara olası bir hareket, yaklaşık yüzde 800lük artış anlamına geliyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat $1.12 İlk önemli yukarı hedef $2 Öne çıkan ana eşik $10 $1.12’den $10’a teorik artış Yaklaşık %800

Formasyon ve piyasa koşulları

XRP aynı zamanda simetrik üçgen formasyonu içinde sıkışmayı sürdürüyor. Teknik analizde bu yapı, çoğu zaman yaklaşan sert fiyat hareketleriyle ilişkilendiriliyor. İşlem aralığının daralmasıyla birlikte 2 dolar seviyesi, alıcıların yeniden kontrol sağlaması halinde ilk büyük yukarı hedef olarak öne çıkıyor.

Analist, XRP’nin uzun vadeli teknik yapısının güçlü kaldığını ve yükseliş senaryosunun yalnızca düzenleyici başlıklara bağlı olmadığını düşünüyor.

Bununla birlikte 10 dolar gibi iddialı bir hedefin gerçekleşmesi için alım iştahının sürmesi, genel piyasa eğiliminin destek vermesi, likidite koşullarının elverişli kalması ve düzenleyici cephede olumsuz bir tablo oluşmaması gerekecek. Bu nedenle mevcut görünüm teknik olarak olumlu değerlendirilse de, sürecin daha geniş piyasa dinamikleriyle birlikte şekillenmesi bekleniyor.

Dark Defender’ın son değerlendirmesi, XRP çevresinde bir süredir güçlenen yükseliş anlatısını destekleyen son yorumlardan biri oldu. Analistin dalga sayımı doğru çıkarsa, XRP mevcut piyasa döngüsünün en güçlü yükseliş evrelerinden birine girebilir.