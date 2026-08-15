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RIPPLE (XRP)

XRP, Bitcoin karşısında teknik toparlanma sinyali veriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, ağustos 2026 itibarıyla 1 dolar eşiğine geriledi.
  • 📉 Dolar karşısında baskı sürerken $XRP, Bitcoin karşısında dip bölgesini test ediyor.
  • 📊 RSI ve hacim verileri, XRP/BTC paritesinde teknik tepki alanı oluştuğunu gösteriyor.
  • 🧭 Olası toparlanmada ilk hedef, Bitcoin karşısında yaklaşık yüzde 28 artışa işaret ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple ekosisteminin ana varlığı olan XRP, ABD doları karşısında değer kaybını sürdürürken fiyatı ağustos 2026 itibarıyla 1 dolar eşiğine yaklaştı. Buna karşın TradingView grafiklerinde izlenen Bollinger Bantları, XRP’nin Bitcoin karşısında farklı bir teknik tablo oluşturduğuna işaret ediyor.

İçindekiler
1 Dolar karşısında baskı sürüyor
2 Bitcoin paritesinde tarihi dip testi
3 RSI ve hacim verileri yukarı yönlü alan gösteriyor

Dolar karşısında baskı sürüyor

XRP/USD grafiğinde görünüm zayıf kalıyor. Önceki döngüde 3,20 doların üzerine çıkan token, sonraki dönemde uzun süreli bir gerileme sürecine girdi. Haftalık ve aylık grafiklerde Bollinger Bantları, fiyatın alt banda yakın seyrettiğini gösteriyor.

1 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde teknik görünümde yeni bir zayıflama alanı açılabilir. Bu senaryoda fiyatın 0,65 dolar ile 0,85 dolar arasındaki uzun vadeli destek bölgesine çekilmesi gündeme gelebilir.

XRP’nin dolar bazlı görünümü zayıf kalırken, Bitcoin paritesindeki teknik işaretler satış baskısının yorulmuş olabileceğini gösteriyor.

Bitcoin paritesinde tarihi dip testi

XRP/BTC paritesinde ise tablo belirgin biçimde ayrışıyor. Aylık grafikte fiyat, son beş yılın sert değer kaybının ardından 0.00001480 BTC seviyesindeki tarihi dip bölgesini yeniden test ediyor. Bu seviye, önceki sert satış dönemlerinde de korunmuş güçlü bir taban olarak öne çıkıyor.

Ripple, sınır ötesi ödeme odaklı bir blokzincir ekosistemi olarak biliniyor ve XRP bu yapının yerel varlığı konumunda bulunuyor. Bu nedenle XRP’nin Bitcoin karşısındaki hareketi, yalnızca fiyat performansı değil, piyasa içi göreli güç açısından da yakından izleniyor.

RSI ve hacim verileri yukarı yönlü alan gösteriyor

Günlük XRP/BTC grafiğinde RSI göstergesi yerel ölçekte olumlu bir sinyal üretmiş durumda. Hacim profili de mevcut fiyatın üzerinde satış emirlerinin sınırlı olduğu bir boşluk alanına işaret ediyor. Bu yapı, Bitcoin’de ivmenin zayıflaması halinde XRP/BTC paritesinde daha hızlı bir toparlanma zemini oluşturabilir.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir teknik göstergedir. Bollinger Bantları ise oynaklık daraldığında olası sert yön hareketlerini izlemek için kullanılan fiyat aralığı göstergesidir.

PariteÖne çıkan seviyeTeknik görünüm
XRP/USD1,00 dolarAşağı yönlü baskı sürüyor
XRP/BTC0.00001480 BTCTarihi dipte toparlanma sinyali

Teknik hesaplamalara göre olası bir tepki hareketinde ilk hedef, ortalama seviyelere dönüş olabilir. Bu senaryoda XRP’nin Bitcoin karşısında yaklaşık yüzde 28 değer kazanması ihtimal dahilinde görülüyor.

Bitcoin’de yorgunluk işaretleri artarken, XRP/BTC paritesinde sınırlı satış duvarı teknik tepki olasılığını güçlendiriyor.

Buna rağmen XRP’yi dolar ile almak kısa vadede riskli görülüyor. Makroekonomik baskının sürmesi halinde dolar bazlı gerileme devam edebilir. Buna karşılık Bitcoin pozisyonundan çıkan ve piyasa içindeki göreli performansa odaklanan yatırımcılar için XRP/BTC paritesi daha yakından izlenen alanlardan biri haline geliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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