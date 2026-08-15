XRP, Bitcoin karşısında teknik toparlanma sinyali veriyor

Ripple ekosisteminin ana varlığı olan XRP, ABD doları karşısında değer kaybını sürdürürken fiyatı ağustos 2026 itibarıyla 1 dolar eşiğine yaklaştı. Buna karşın TradingView grafiklerinde izlenen Bollinger Bantları, XRP’nin Bitcoin karşısında farklı bir teknik tablo oluşturduğuna işaret ediyor.

Dolar karşısında baskı sürüyor

XRP/USD grafiğinde görünüm zayıf kalıyor. Önceki döngüde 3,20 doların üzerine çıkan token, sonraki dönemde uzun süreli bir gerileme sürecine girdi. Haftalık ve aylık grafiklerde Bollinger Bantları, fiyatın alt banda yakın seyrettiğini gösteriyor.

1 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde teknik görünümde yeni bir zayıflama alanı açılabilir. Bu senaryoda fiyatın 0,65 dolar ile 0,85 dolar arasındaki uzun vadeli destek bölgesine çekilmesi gündeme gelebilir.

XRP’nin dolar bazlı görünümü zayıf kalırken, Bitcoin paritesindeki teknik işaretler satış baskısının yorulmuş olabileceğini gösteriyor.

Bitcoin paritesinde tarihi dip testi

XRP/BTC paritesinde ise tablo belirgin biçimde ayrışıyor. Aylık grafikte fiyat, son beş yılın sert değer kaybının ardından 0.00001480 BTC seviyesindeki tarihi dip bölgesini yeniden test ediyor. Bu seviye, önceki sert satış dönemlerinde de korunmuş güçlü bir taban olarak öne çıkıyor.

Ripple, sınır ötesi ödeme odaklı bir blokzincir ekosistemi olarak biliniyor ve XRP bu yapının yerel varlığı konumunda bulunuyor. Bu nedenle XRP’nin Bitcoin karşısındaki hareketi, yalnızca fiyat performansı değil, piyasa içi göreli güç açısından da yakından izleniyor.

RSI ve hacim verileri yukarı yönlü alan gösteriyor

Günlük XRP/BTC grafiğinde RSI göstergesi yerel ölçekte olumlu bir sinyal üretmiş durumda. Hacim profili de mevcut fiyatın üzerinde satış emirlerinin sınırlı olduğu bir boşluk alanına işaret ediyor. Bu yapı, Bitcoin’de ivmenin zayıflaması halinde XRP/BTC paritesinde daha hızlı bir toparlanma zemini oluşturabilir.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir teknik göstergedir. Bollinger Bantları ise oynaklık daraldığında olası sert yön hareketlerini izlemek için kullanılan fiyat aralığı göstergesidir.

Parite Öne çıkan seviye Teknik görünüm XRP/USD 1,00 dolar Aşağı yönlü baskı sürüyor XRP/BTC 0.00001480 BTC Tarihi dipte toparlanma sinyali

Teknik hesaplamalara göre olası bir tepki hareketinde ilk hedef, ortalama seviyelere dönüş olabilir. Bu senaryoda XRP’nin Bitcoin karşısında yaklaşık yüzde 28 değer kazanması ihtimal dahilinde görülüyor.

Bitcoin’de yorgunluk işaretleri artarken, XRP/BTC paritesinde sınırlı satış duvarı teknik tepki olasılığını güçlendiriyor.

Buna rağmen XRP’yi dolar ile almak kısa vadede riskli görülüyor. Makroekonomik baskının sürmesi halinde dolar bazlı gerileme devam edebilir. Buna karşılık Bitcoin pozisyonundan çıkan ve piyasa içindeki göreli performansa odaklanan yatırımcılar için XRP/BTC paritesi daha yakından izlenen alanlardan biri haline geliyor.