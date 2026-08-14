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RIPPLE (XRP)

Ethereum, RLUSD arzında XRP Ledger ile başa baş noktaya geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, Ethereum üzerinde 50 milyon yeni RLUSD ihraç etti.
  • 📊 RLUSD dağılımında XRP Ledger %50,18, Ethereum ise %49,82 paya ulaştı.
  • 💸 Son 30 günde XRP Ledger’dan çıkış olurken $XRP ekosistemindeki RLUSD ağırlığı zayıfladı.
  • 🏦 Kurumsal talep ve ERC20 altyapısı, likiditenin Ethereum’a kaymasını hızlandırdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple’ın dolar sabitli varlığı RLUSD, artık yalnızca XRP Ledger ekosistemine dayanmıyor. Son dönemde Ethereum ağına yönelen yeni ihraçlar, RLUSD arz dağılımında iki ağ arasındaki farkı belirgin biçimde daralttı. Bu tablo, Ripple’ın likiditeyi piyasa talebine göre yeniden konumlandırdığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Ethereum’daki yeni ihraç farkı kapattı
2 Kurumsal talepte Ethereum öne çıkıyor

Ethereum’daki yeni ihraç farkı kapattı

Zincir üstü kayıtlara göre Ripple, Ethereum ağı üzerinde 50 milyon adet yeni RLUSD ihraç etti. Bu adımın ardından RLUSD’nin toplam dolaşımdaki arzı 1.629.275.517 dolara yükseldi. Böylece varlığın toplam arzı, şimdiye kadarki iç ihraç sınırına oldukça yaklaştı.

Dağılım verileri iki ağın neredeyse eşitlendiğini gösteriyor. XRP Ledger üzerinde 817.531.386 dolar ile toplam arzın %50,18’i bulunurken, Ethereum tarafında 811.744.131 dolar ile %49,82’lik pay yer alıyor. İki ağ arasındaki fark yalnızca 5,7 milyon dolar seviyesine indi.

RLUSD tutarıPay
XRP Ledger817.531.386 dolar%50,18
Ethereum811.744.131 dolar%49,82

Ethereum ile XRP Ledger arasındaki RLUSD farkı 5,7 milyon dolara kadar geriledi ve son bir aydaki eğilim korunursa denge kısa sürede Ethereum lehine değişebilir.

Son 30 günlük hareketler de bu değişimi destekliyor. XRP Ledger tarafında, yakılan RLUSD miktarı yeni ihraçların 42,3 milyon dolar üzerine çıktı. Ethereum ağında ise aynı dönemde RLUSD bakiyesi 173,4 milyon dolar arttı. Bu veriler, likiditenin bir ağdan diğerine kaydığını ortaya koyuyor.

Kurumsal talepte Ethereum öne çıkıyor

Ethereum, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve stabilcoin işlemlerindeki ağırlığı nedeniyle kurumsal kullanıcılar açısından daha yerleşik bir altyapı sunuyor. ERC20 standardı, bankalar ve büyük ölçekli şirketler için daha tanıdık ve yaygın kullanılan bir çerçeve olmaya devam ediyor. Ripple da RLUSD dağıtımını bu talebe göre şekillendiriyor.

Mini sözlük: ERC20, Ethereum üzerinde token üretimi ve transferi için yaygın biçimde kullanılan teknik standarttır. Cüzdanlar, borsalar ve DeFi uygulamaları bu yapı sayesinde aynı tokenı daha kolay destekleyebilir.

XRP ise daha oynak fiyat yapısı nedeniyle sınır ötesi ödemelerde her kullanım senaryosu için aynı ölçüde uygun görülmeyebilir. Bu nedenle RLUSD gibi sabit fiyatlı bir varlığın, işlem hacminin yoğun olduğu Ethereum’a taşınması daha işlevsel bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Ripple’ın son adımları, RLUSD likiditesinin destekçi beklentilerinden çok piyasa talebine göre yönlendirildiğini gösteriyor.

Ripple, blockchain tabanlı ödeme çözümleri geliştiren ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Şirketin RLUSD hamlesi, XRP Ledger’ın bu varlık üzerindeki baskın konumunu zayıflatırken, Ethereum’un kurumsal ve DeFi odaklı kullanım alanlarında daha fazla pay aldığını ortaya koyuyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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