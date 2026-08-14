Ethereum, RLUSD arzında XRP Ledger ile başa baş noktaya geldi

Ripple’ın dolar sabitli varlığı RLUSD, artık yalnızca XRP Ledger ekosistemine dayanmıyor. Son dönemde Ethereum ağına yönelen yeni ihraçlar, RLUSD arz dağılımında iki ağ arasındaki farkı belirgin biçimde daralttı. Bu tablo, Ripple’ın likiditeyi piyasa talebine göre yeniden konumlandırdığına işaret ediyor.

Ethereum’daki yeni ihraç farkı kapattı

Zincir üstü kayıtlara göre Ripple, Ethereum ağı üzerinde 50 milyon adet yeni RLUSD ihraç etti. Bu adımın ardından RLUSD’nin toplam dolaşımdaki arzı 1.629.275.517 dolara yükseldi. Böylece varlığın toplam arzı, şimdiye kadarki iç ihraç sınırına oldukça yaklaştı.

Dağılım verileri iki ağın neredeyse eşitlendiğini gösteriyor. XRP Ledger üzerinde 817.531.386 dolar ile toplam arzın %50,18’i bulunurken, Ethereum tarafında 811.744.131 dolar ile %49,82’lik pay yer alıyor. İki ağ arasındaki fark yalnızca 5,7 milyon dolar seviyesine indi.

Ağ RLUSD tutarı Pay XRP Ledger 817.531.386 dolar %50,18 Ethereum 811.744.131 dolar %49,82

Ethereum ile XRP Ledger arasındaki RLUSD farkı 5,7 milyon dolara kadar geriledi ve son bir aydaki eğilim korunursa denge kısa sürede Ethereum lehine değişebilir.

Son 30 günlük hareketler de bu değişimi destekliyor. XRP Ledger tarafında, yakılan RLUSD miktarı yeni ihraçların 42,3 milyon dolar üzerine çıktı. Ethereum ağında ise aynı dönemde RLUSD bakiyesi 173,4 milyon dolar arttı. Bu veriler, likiditenin bir ağdan diğerine kaydığını ortaya koyuyor.

Kurumsal talepte Ethereum öne çıkıyor

Ethereum, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve stabilcoin işlemlerindeki ağırlığı nedeniyle kurumsal kullanıcılar açısından daha yerleşik bir altyapı sunuyor. ERC20 standardı, bankalar ve büyük ölçekli şirketler için daha tanıdık ve yaygın kullanılan bir çerçeve olmaya devam ediyor. Ripple da RLUSD dağıtımını bu talebe göre şekillendiriyor.

Mini sözlük: ERC20, Ethereum üzerinde token üretimi ve transferi için yaygın biçimde kullanılan teknik standarttır. Cüzdanlar, borsalar ve DeFi uygulamaları bu yapı sayesinde aynı tokenı daha kolay destekleyebilir.

XRP ise daha oynak fiyat yapısı nedeniyle sınır ötesi ödemelerde her kullanım senaryosu için aynı ölçüde uygun görülmeyebilir. Bu nedenle RLUSD gibi sabit fiyatlı bir varlığın, işlem hacminin yoğun olduğu Ethereum’a taşınması daha işlevsel bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Ripple’ın son adımları, RLUSD likiditesinin destekçi beklentilerinden çok piyasa talebine göre yönlendirildiğini gösteriyor.

Ripple, blockchain tabanlı ödeme çözümleri geliştiren ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Şirketin RLUSD hamlesi, XRP Ledger’ın bu varlık üzerindeki baskın konumunu zayıflatırken, Ethereum’un kurumsal ve DeFi odaklı kullanım alanlarında daha fazla pay aldığını ortaya koyuyor.