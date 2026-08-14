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BITCOIN (BTC)

Ross Gerber, Michael Saylor nedeniyle Bitcoin’i ciddiye almadığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ross Gerber, Michael Saylor nedeniyle Bitcoin’i artık ciddiye almadığını açıkladı.
  • 📉 Gerber, Strategy’nin borçlanarak alım yapmasını ve son satışlarını eleştirdi.
  • 🪙 Gerber, $BTC konusunda daha önce de Saylor’ın piyasada olumsuz etki yarattığını savundu.
  • 📅 Mart 2025’te Gerber’in Bitcoin varlıklarının büyük bölümünü satıp bir kısmını altına aktardığı bildirildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Amerikalı yatırımcı Ross Gerber, Bitcoin’e artık eskisi kadar ciddi yaklaşmadığını ve bu tutumunda Strategy kurucu ortağı Michael Saylor’ın etkili olduğunu söyledi. Tesla hisselerine verdiği güçlü destek ve uzun yıllara yayılan kripto para ilgisiyle bilinen Gerber, X hesabında yaptığı paylaşımda Saylor’ın tutumunun Bitcoin algısını zedelediğini savundu.

İçindekiler
1 Gerber ile Saylor arasındaki gerilim öne çıktı
2 Önceki aylarda da sert eleştiriler yöneltti
3 Gerber’in Bitcoin geçmişi daha eskiye uzanıyor

Gerber ile Saylor arasındaki gerilim öne çıktı

Gerber, son paylaşımında “Saylor, Bitcoin’den soğumama yol açtı. Artık onu ciddiye almak zorlaştı” görüşünü dile getirdi. Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutan yazılım ve kurumsal analiz şirketi olarak biliniyor. Şirket, son yıllarda borçlanma ve sermaye piyasası işlemleriyle ek Bitcoin alımları yapmasıyla öne çıkmıştı.

Saylor’ın tavrının Bitcoin’i ciddiye almayı zorlaştırdığını söyleyen Ross Gerber, şirketin yaptıklarıyla verilen mesajın birbiriyle çeliştiğini savundu.

Gerber, özellikle Strategy’nin daha fazla BTC almak için kullandığı finansman yöntemlerini uzun süredir eleştiriyor. Son dönemde şirketin Bitcoin satmaya başlaması da bu eleştirileri daha sert hale getirdi. Gerber, 4 Ağustos tarihli paylaşımında, “Saylor’ın aksine ben Bitcoin’imi hiç satmadım” ifadesini kullandı.

Bununla da yetinmeyen yatırımcı, şirketin yaklaşımını sorguladı ve yüksekten alıp düşükten satmanın nasıl bir kurumsal strateji olarak sunulabildiğini eleştirdi. Gerber, yapının çözülmeye başladığını ve bunun giderek daha görünür hale geldiğini ileri sürdü.

Önceki aylarda da sert eleştiriler yöneltti

Gerber, temmuz ayında yaptığı başka bir paylaşımda, yıllardır desteklenen bir varlığın aynı isimler tarafından zayıflatıldığını düşündüğünü yazdı. Haziran sonunda ise Strategy’nin iş modelini hedef aldı ve düşük seviyelerden satış yapılmasının çaresizlik işareti olup olmadığını sordu.

Gerber, Saylor’ın bir yandan Bitcoin’i elde tutma söylemini sürdürürken diğer yandan piyasada satış baskısı yarattığını, bunun da spekülatif pozisyonlarda tasfiye döngüsünü beslediğini öne sürdü.

Haziran ayındaki başka bir değerlendirmesinde Gerber, Bitcoin’in zayıf performansını da Saylor’ın piyasa üzerindeki etkisiyle ilişkilendirdi. Büyük oyuncuların açgözlü davrandığını savunan yatırımcı, bunun fiyat üzerinde olumsuz bir döngü oluşturduğunu iddia etti.

Gerber’in Bitcoin geçmişi daha eskiye uzanıyor

Gerber’in Bitcoin ile ilişkisi en az 2018’e kadar gidiyor. Aralık 2018’de kripto varlıklarını satmadığını ve satmayı düşünmediğini yazmıştı. 2021’de verdiği bir röportajda ise yaklaşık yedi yıldır Bitcoin ve Ethereum’u takip ettiğini söylemişti. Bu ifade, kripto para piyasasıyla ilgisinin 2014 civarına uzandığına işaret ediyor.

Gerber daha önce Bitcoin’i enflasyona karşı korunma aracı ve dijital altın olarak gördüğünü de söylemişti. Ancak Business Insider, Mart 2025’te yayımladığı haberinde yatırımcının Bitcoin varlıklarının büyük bölümünü sattığını ve elde ettiği gelirin bir kısmını altına yönlendirdiğini yazdı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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