Son Dakika: Bitcoin (BTC) 74.000 Doları Kaybetti

Özet

  • Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt: Centcom, İran insansız hava aracını düşürmekle doğru bir karar verdi.
  • Leavitt İran hakkında: Trump her zaman önce diplomasi yolunu izlemek ister.
  • ABD yetkilisi: ABD ordusu, Arap Denizi'nde ABD Donanması'na ait USS Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdü. Bitcoin 74 bin doların altına indi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Trump’ın seçimleri kazanmasından bugüne en düşük seviyelerine gerileyen Bitcoin artık yatırımcıları korkutuyor. Yaklaşık 3 aydır dar aralıkta sıkışıp kalan fiyat Ocak ayının sonunda aşağı kırıldı ve sıkıcı hareketler sona ererken artık korku dolu günler başladı. BTC 73.730 dolara kadar geriledi.

Bitcoin Son Dakika

ABD’nin gemisine yaklaşan İHA’nın F35 eliyle düşürüldüğü son dakikasını paylaşmıştık. Bu gelişmenin ardından ABD borsaları da destekleyici olmadığından Bitcoin fiyatının düşüşünün hızlandırdığını gördük. Daha da kötüsü altcoinlerde kayıplar katlanarak artıyor. SOL Coin 100 doların altına gerilerken ETH 2.200 doları kaybetti. Eğer 2.100 doların da altına inilirse Ether’in 1.800 doları test etmesi olası.

Bu hafta makro cephede önemli veriler gelmeyecek. Tek iyi sürpriz yeni Fed Başkanı Warsh’ın parasal genişlemeye karşı olsa da bugünün ortamında ihtiyaç duyulan şeyin bu olduğunu vurgulayarak önümüzdeki döneme dair boğaları rahatlatması. Trump piyasaları bu denli yıpratmışken İran’ı gerçekten vurabilir müzakerelerin ne sonuç vereceğini yakından takip edeceğiz görüşmeler İstanbul’da yapılacak.

İran müzakerelerin İstanbul yerine Umman’da yapılmasını ve üçüncü ülkelerin buna müdahil olamamasını istiyor. 6 Şubat Cuma günü için planlanan müzakere görüşmesine Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı/başdanışmanı Jared Kushner katılacak. Görüşmenin ana gündemi, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı sonrası olası bir sıcak çatışmayı (savaşı) engellemek ve nükleer program üzerine yeni bir anlaşma zemini aramak olacak.

Trump görüşmelerden sonuç alınacağına ikna olmuş değil ve dışarıdan bakıldığında saldırı öncesinde her şeyi yaptım demek için bunu yapıyor gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
