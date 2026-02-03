Son Dakika: Bitcoin (BTC) 74.000 Doları Kaybetti

Trump’ın seçimleri kazanmasından bugüne en düşük seviyelerine gerileyen Bitcoin artık yatırımcıları korkutuyor. Yaklaşık 3 aydır dar aralıkta sıkışıp kalan fiyat Ocak ayının sonunda aşağı kırıldı ve sıkıcı hareketler sona ererken artık korku dolu günler başladı. BTC 73.730 dolara kadar geriledi.

Bitcoin Son Dakika

ABD’nin gemisine yaklaşan İHA’nın F35 eliyle düşürüldüğü son dakikasını paylaşmıştık. Bu gelişmenin ardından ABD borsaları da destekleyici olmadığından Bitcoin fiyatının düşüşünün hızlandırdığını gördük. Daha da kötüsü altcoinlerde kayıplar katlanarak artıyor. SOL Coin 100 doların altına gerilerken ETH 2.200 doları kaybetti. Eğer 2.100 doların da altına inilirse Ether’in 1.800 doları test etmesi olası.

Bu hafta makro cephede önemli veriler gelmeyecek. Tek iyi sürpriz yeni Fed Başkanı Warsh’ın parasal genişlemeye karşı olsa da bugünün ortamında ihtiyaç duyulan şeyin bu olduğunu vurgulayarak önümüzdeki döneme dair boğaları rahatlatması. Trump piyasaları bu denli yıpratmışken İran’ı gerçekten vurabilir müzakerelerin ne sonuç vereceğini yakından takip edeceğiz görüşmeler İstanbul’da yapılacak.

İran müzakerelerin İstanbul yerine Umman’da yapılmasını ve üçüncü ülkelerin buna müdahil olamamasını istiyor. 6 Şubat Cuma günü için planlanan müzakere görüşmesine Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı/başdanışmanı Jared Kushner katılacak. Görüşmenin ana gündemi, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı sonrası olası bir sıcak çatışmayı (savaşı) engellemek ve nükleer program üzerine yeni bir anlaşma zemini aramak olacak.

Trump görüşmelerden sonuç alınacağına ikna olmuş değil ve dışarıdan bakıldığında saldırı öncesinde her şeyi yaptım demek için bunu yapıyor gibi görünüyor.