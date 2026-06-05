Bitcoin’de 2,6 milyar dolarlık sıkışma ihtimali büyüdü! Piyasada dengeler nasıl değişebilir?

Bitcoin fiyatının cuma günü 61.100 dolara kadar gerilemesi, kaldıraçlı uzun pozisyonlarda 335 milyon dolarlık tasfiyeye yol açtı. Ancak son düşüşün ardından piyasa yapısı bu kez aşağı yönlü baskının sınırlanabileceğine işaret ediyor. Verilere göre 63.000 dolar ile 66.000 dolar aralığında biriken kısa pozisyonlar, fiyatın toparlanması halinde yaklaşık 2,6 milyar dolarlık sıkışma riskini gündeme taşıdı.

Kısa pozisyonlarda birikim öne çıktı

Başlıca borsalardaki tahmini tasfiye verilerine göre Bitcoin’in 62.000 dolardan 57.000 dolara inmesi halinde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ek tasfiye oluşabilir. Buna karşılık fiyatın 66.000 dolara yükselmesi durumunda risk altında kalacak kısa pozisyonların büyüklüğü 2,6 milyar dolara ulaşıyor. Bu tablo, son dönemde zayıflayan alıcı iştahının ani bir toparlanmayla yeniden güç kazanabileceğine işaret ediyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinde peş peşe gelen net çıkışlar da piyasadaki baskının önemli unsurlarından biri olarak öne çıktı. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri 13 gün süren çıkış serisi boyunca ciddi fon kaybı yaşadı. Perşembe günü kaydedilen 3 milyon dolarlık sınırlı net giriş ise 15 günlük satış dalgasının ardından geçici bir soluklanma olarak değerlendirildi.

Piyasa verileri, 66.000 dolara doğru olası bir hareketin 2,6 milyar dolarlık kısa pozisyonu baskı altına sokabileceğini, buna karşılık 57.000 dolara düşüşte tahmini tasfiye miktarının 1,2 milyar dolarda kaldığını gösteriyor.

Negatif fonlama oranı dikkat çekti

Bitcoin sürekli vadeli işlemlerinde yıllıklandırılmış fonlama oranının eksi yüzde 2 seviyesine gerilemesi de piyasanın yakından izlediği göstergeler arasında yer aldı. Genellikle nötr kabul edilen aralık yüzde 6 ile yüzde 12 arasında bulunurken, mevcut negatif oran kısa pozisyonların daha baskın hale geldiğini ortaya koyuyor. Bu durum aynı zamanda yükseliş beklentisi taşıyan yatırımcıların kaldıraçlarını önemli ölçüde azalttığını ve aşağı yönlü kırılganlığın zayıfladığını düşündürüyor.

Mini sözlük: Fonlama oranı, sürekli vadeli işlem piyasalarında uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için kullanılan periyodik ödeme mekanizmasıdır. Oranın negatife dönmesi, çoğu durumda kısa pozisyon talebinin arttığını gösterir.

Bununla birlikte analistler, kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların kaldıraç seviyelerini düşük tuttuğu bir senaryoda olası sıkışmanın etkisinin sınırlı kalabileceğini belirtiyor. Bu nedenle yalnızca açık pozisyon büyüklüğü değil, bu pozisyonların ne kadar agresif açıldığı da belirleyici olacak.

Teknoloji hisseleri ve likidite baskısı

Bitcoin’in son dönemde Nasdaq 100 endeksine kıyasla belirgin şekilde zayıf kaldığı görülürken, teknoloji cephesindeki satışlar da risk iştahını etkiledi. Broadcom hissesi perşembe günü yüzde 12,6 düşerken şirketin piyasa değerinden 280 milyar dolar silindi. Şirketin 2026’nın ikinci yarısına ilişkin yapay zeka çipi satış tahminini aşağı çekmesi, yatırımcıların daha temkinli davranmasına neden oldu.

Yapay zeka bağlantılı diğer büyük hisselerde de benzer bir baskı izlendi. Micron yüzde 7,8, Arm ise yüzde 4,5 geriledi. SpaceX, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin beklenen halka arzları öncesinde yatırımcıların nakit artırma eğilimine yönelmiş olabileceği, bunun da kripto varlıklar dahil farklı piyasalardan likidite çektiği değerlendiriliyor.

ParaFi Capital ortağı ve Bitwise danışmanı Jeff Park, yapay zeka temasının piyasada yoğun bir sermaye çekimi yarattığını savundu. Park’a göre bu ilginin zamanla zayıflaması halinde sermaye yeniden Bitcoin’e dönebilir. Öte yandan spot Bitcoin ETF girişlerinin yeniden hız kazanması veya Strategy hisseleri etrafındaki 32 BTC satışına ilişkin kaygıların hafiflemesi durumunda, mevcut kısa pozisyon yoğunluğu fiyat hareketlerini daha sert hale getirebilir.