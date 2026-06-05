Ethereum 24 saatte %5,89 düşerek 1.680 dolara geriledi, 1.600 ve 1.400 dolar seviyeleri gündeme geldi

Ethereum fiyatı, önemli destek bölgelerini koruyamamasının ardından zayıf seyrini sürdürdü. Varlık, son 24 saatte %5,89 gerileyerek yaklaşık 1.680 dolar seviyesinde işlem gördü. Analistler, 1.825 dolar desteğinin kaybedilmesinin kısa vadeli görünümü bozduğunu, bu nedenle 1.600 ve 1.400 dolar aralığının yeniden gündeme geldiğini aktardı.

Destek kaybısı aşağı yönlü riskleri artırdı

Teknik açıdan en dikkat çeken kırılma, daha önce güçlü bir taban olarak izlenen 1.825 dolar seviyesinin altına inilmesi oldu. Piyasada bu bölgenin kaybı, kısa vadeli yapının aşağı yönlü değiştiğine işaret eden gelişme olarak değerlendirildi. Buna göre eski destek artık direnç bölgesi olarak öne çıkarken, alıcıların ilk güçlü tepkiyi 1.600 dolar çevresinde vermesi bekleniyor.

Analist Ali Charts, 3 günlük grafikte Ethereum’un 1.825 doların altına indiğini gösterirken, bir sonraki önemli seviyelerin 1.603 ve 1.409 dolar civarında bulunduğunu paylaştı.

Bu görünüm, fiyatın doğrudan 1.400 dolara ineceği anlamına gelmiyor. Ancak alım ilgisinin zayıf kalması halinde daha düşük likidite bölgelerinin test edilmesi olasılığı masada kalıyor. Özellikle 1.600 dolar seviyesinin de korunamaması durumunda 1.400 dolar bölgesi daha güçlü bir senaryo haline gelebilir.

Seviye Teknik anlamı 1.825 dolar Kaybedilen eski destek, yeni direnç 1.603 dolar Yakın izlenen sonraki destek bölgesi 1.409 dolar Daha derin geri çekilmede öne çıkan alan

RSI göstergesi aşırı satım bölgesine indi

Fiyat baskısı sürerken, momentum göstergeleri piyasada aşırı satım koşullarına işaret etti. Günlük RSI verisinin bir grafikte 18,45, başka bir çalışmada ise 22,53 civarında görülmesi, Ethereum için olağan dışı derecede zayıf bir tablo ortaya koydu.

Mini sözlük: RSI, yani göreceli güç endeksi, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genelde 30 seviyesinin altı aşırı satım, 70 seviyesinin üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Max Crypto tarafından paylaşılan değerlendirmede, Ethereum’un günlük RSI seviyesinin son yedi yılı aşkın dönemin en sert aşırı satım alanına indiği belirtildi.

Paylaşılan grafiklerde mevcut tablo, pandemi dönemi çöküşü ve FTX sonrası sert satışlarla karşılaştırıldı. Bu tür dönemler yoğun baskıya işaret etse de, bazı yatırımcılar açısından satıcıların güç kaybetmeye başladığı alanlar olarak da izleniyor.

Daha geniş görünümde zayıflık sürerken staking verileri ayrıştı

Daha geniş zaman dilimlerinde Ethereum’un yükselen kanal yapısını aşağı kırdığı ve bunun daha büyük ölçekli zayıflığı teyit ettiği aktarıldı. Bazı grafiklerde hareket, olası bir ABC düzeltme yapısının parçası olarak ele alınırken, olası alım bölgesinin 1.400 ile 1.600 dolar aralığında bulunduğu gösterildi.

Buna karşın ağ içi veriler farklı bir tablo ortaya koydu. BSCN tarafından aktarılan verilere göre yaklaşık 3,10 milyon ETH, yani yaklaşık 5,45 milyar dolar değerindeki varlık, ağa stake edilmek üzere bekliyor. Buna karşılık unstake edilmek üzere bekleyen miktar 49.738 ETH seviyesinde kaldı.

Bu fark, uzun vadeli yatırımcıların ağdan hızlı biçimde çıkmadığına işaret ediyor. Kısa vadede fiyat görünümü baskı altında olsa da, staking girişlerinin çıkışlardan belirgin biçimde yüksek seyretmesi, daha uzun vadeli güvenin tamamen kaybolmadığını gösteren unsurlar arasında sayılıyor.

Kısa vadede gözler 1.600 dolar seviyesinde

Mevcut görünümde Ethereum için kısa vadeli tablo kırılganlığını koruyor. Fiyat 1.825 doların altında ve 1.750 dolar seviyesinin de gerisinde kaldığı sürece, 1.600 ve 1.400 dolar hedefleri teknik olarak geçerliliğini sürdürüyor. Buna karşılık 1.600 dolar çevresinde alıcıların güçlü bir savunma yapması halinde, 1.750 ile 1.825 dolar bandına doğru tepki yükselişi görülebilir.