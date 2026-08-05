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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de aktif adresler artarken kritik direnç izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin'de kritik direnç kırılmadığı için piyasada temkinli duruş sürüyor.
  • 📊 $DOGE için haftalık aktif adres sayısı 38 binden 44 bine çıktı.
  • 📈 Ağ verilerindeki yüzde 16 artış, yatırımcı ilgisinin güçlendiğine işaret ediyor.
  • 🧭 İşlem hacmi desteklerse direnç kırılımı, fiyat yönü için belirleyici olacak.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin fiyatı kısa vadede zayıf görünümünü korurken, işlemciler kalıcı bir toparlanma beklentisi için direnç bölgesinin yukarı kırılmasını bekliyor. Buna karşın ağ üzerindeki hareketlilikte görülen artış, yatırımcı ilgisinin güçlendiğine işaret ediyor ve uygun piyasa koşulları sürerse orta vadeli görünümü destekliyor.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde temkinli bekleyiş öne çıkıyor
2 Ağ verileri yatırımcı ilgisinde artışa işaret ediyor
3 Direnç kırılırsa alıcı ilgisi güçlenebilir

Fiyat görünümünde temkinli bekleyiş öne çıkıyor

DOGE, haberin yazıldığı sırada 0,06969 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 409,4 milyon dolar, piyasa değeri ise 10,82 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir izlense de fiyat yapısı, piyasanın henüz net bir yön değişimini teyit etmediğini gösteriyor.

Kripto para analisti Stefan, Dogecoin’in belirgin bir düşüş yapısı içinde işlem görmeye devam ettiğini değerlendiriyor. Grafikte daha düşük dipler ve daha düşük tepeler oluşması, satıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret ediyor. Bu nedenle bazı analistler, yeni uzun pozisyonlar için erken davranılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Analistler, direnç seviyesinin yukarı yönlü ve güçlü hacimle aşılmadığı sürece Dogecoin’de kalıcı bir dönüşten söz etmenin erken olacağını vurguluyor.

Piyasada zaman zaman tepki alımları görülse de genel eğilim henüz güç kazanmış değil. İşlemciler, olası bir dönüş senaryosunun geçerlilik kazanması için direnç üstünde net bir kırılma görmek istiyor. Bu teyit gelmeden alıcı tarafındaki güvenin sınırlı kaldığı görülüyor.

Ağ verileri yatırımcı ilgisinde artışa işaret ediyor

Ali Charts tarafından paylaşılan zincir üstü veriler ise Dogecoin ağında hareketliliğin arttığını ortaya koyuyor. Haftalık aktif DOGE adres sayısı 38 binden 44 bine çıkarak yüzde 16 yükseldi. Bu artış, meme coin kategorisinde yer alan varlığa yönelik kullanıcı ilgisinin yeniden canlandığını düşündürüyor. Dogecoin, geniş kullanıcı tabanı ve düşük işlem maliyetiyle öne çıkan bir kripto para olarak biliniyor.

Haftalık aktif adreslerdeki yüzde 16’lık artış, ağ katılımının güçlendiğini ve yatırımcı ilgisinin yeniden toparlanabileceğini gösteriyor.

Aktif adres sayısındaki yükseliş genellikle ağın canlılığı açısından olumlu bir gösterge kabul ediliyor. Bununla birlikte, yalnızca zincir üstü verilerdeki iyileşme fiyatın hemen yükseleceği anlamına gelmiyor. Kullanıcı etkileşimindeki artış ve piyasa duyarlılığındaki toparlanma birlikte devam ederse, Dogecoin için daha yapıcı bir tablo oluşabilir.

GöstergeÖnceSonra
Haftalık aktif adres38.00044.000
Değişim oranı%16 artış

Direnç kırılırsa alıcı ilgisi güçlenebilir

Dogecoin fiyatı şu aşamada nötr sayılabilecek bir bölgede hareket etse de kripto para piyasasının genelinde daha olumlu bir hava oluşmaya başladı. Şartların elverişli kalması ve işlem hacminin artması halinde DOGE’nin direnç seviyesini test etmesi beklenebilir.

Direncin artan hacim eşliğinde aşılması durumunda alıcıların ivmesi güçlenebilir ve piyasaya yeni katılım gelebilir. Buna karşılık bu bölge yukarı geçilemezse düşüş eğiliminin sürmesi olasılığı masada kalacak. Bu nedenle kısa vadede fiyat kadar işlem hacmi ve aktif adres verileri de yakından izleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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