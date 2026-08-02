Dogecoin’de balina alımlarıyla 0,089 dolar seviyesi izleniyor

Dogecoin, teknik görünümünü koruması ve zincir üstü tarafta öne çıkan büyük transferler nedeniyle piyasada yeniden dikkat çekiyor. Alım iştahının güçlenmesi ve mevcut destek bölgesinin korunması halinde, DOGE’de yatırımcı ilgisinin artabileceği ve bunun altcoin piyasasının genelinde toparlanma beklentilerini destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Teknik görünümde kritik eşik öne çıktı

DOGE, haberin hazırlandığı sırada 0,07000 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 373,41 milyon dolar, piyasa değeri ise 10,87 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son dönemdeki fiyat yapısı ile büyük yatırımcı hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, piyasada olası bir yukarı yönlü dönüş senaryosu izleniyor.

Kripto para analisti Scient, Dogecoin’i yaklaşık bir haftadır açık tutulan uzun pozisyonla izlediğini aktarıyor. Analist, fiyatın kısa vadede sınırlı hareket etmesine rağmen teknik yapının bozulmadığını ve DOGE’nin mevcut tabloda daha güçlü altcoin fırsatlarından biri olarak öne çıktığını düşünüyor.

Scient, Dogecoin’de yükseliş beklentisinin korunabilmesi için fiyatın geçersizlik seviyesinin üzerinde kalması gerektiğini, bu bölgenin altına inilmesi halinde mevcut teknik senaryonun zayıflayacağını vurguluyor.

Analiste göre Dogecoin, altcoin piyasasının genel eğilimini ölçmek için yakından izlenen varlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle DOGE’de görülebilecek güçlü bir hareketin, 0,089 dolar seviyesi çevresinde piyasadaki güveni artırabileceği belirtiliyor.

Balina hareketleri piyasayı izlemeye aldı

Zincir üstü verileri paylaşan dogegod, büyük yatırımcıların yaklaşık 1,1 milyar DOGE taşıdığını bildirdi. Bu işlemlerin toplam büyüklüğü yaklaşık 77 milyon dolara ulaştı. Transferlerin hangi amaçla yapıldığı netleşmese de, bu ölçekteki hareketler piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Yüksek tutarlı cüzdan işlemleri, çoğu zaman portföy değişiklikleri, birikim süreci ya da likidite hazırlığı gibi ihtimalleri gündeme getiriyor. Bu yüzden büyük yatırımcı faaliyetleri yalnızca fiyat üzerindeki olası etkisi nedeniyle değil, piyasa duyarlılığına verebileceği yön açısından da önem taşıyor.

Mini sözlük: Balina, piyasada çok yüksek miktarda kripto varlık tutan cüzdanlar veya yatırımcılar için kullanılır. Bu adreslerin yaptığı büyük alım ya da transferler, likidite ve kısa vadeli fiyat beklentileri üzerinde etkili olabildiği için yakından izlenir.

Yaklaşık 1,1 milyar DOGE’lik transfer, büyük yatırımcıların Dogecoin’de yeniden pozisyon aldığı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Temkinli görünüm sürüyor

Büyük yatırımcı birikimi ve artan hacim, Dogecoin için olumlu beklentileri desteklese de kripto para piyasasının genelinde temkinli hava korunuyor. Bu nedenle kritik seviyelerin üzerindeki olası bir kırılmanın kalıcı olup olmayacağı, alım tarafındaki gücün devamına bağlı kalacak.

Piyasada hacmin yükselmesi ve büyük cüzdanlardan gelen alımların sürmesi halinde DOGE’ye yeni katılımcıların yönelmesi mümkün görülüyor. Buna karşılık, mevcut koşullar değişmezse yukarı yönlü denemenin kısa süreli kalması ve yanıltıcı bir kırılmaya dönüşmesi ihtimali de göz ardı edilmiyor.