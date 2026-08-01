TRON’da kritik destek izlenirken Tron Inc. rezervlerini büyüttü

TRON ağının yerel tokenı TRX, yatırımcıların yön arayışını sürdürdüğü kritik bir destek bölgesinde işlem görüyor. Alıcıların bu seviyeyi koruması halinde yukarı yönlü ivmenin yeniden güç kazanabileceği değerlendirilirken, desteğin kaybedilmesi durumunda satış baskısının artma riski öne çıkıyor.

Fiyatta kritik eşik öne çıktı

TRX, haber sırasında 0,3257 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 483,7 milyon dolar, piyasa değeri ise 30,91 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 24 saatteki yüzde 1,3’lük geri çekilmeye karşın, piyasa katılımcıları fiyat yapısında olası bir toparlanma ihtimalini izliyor.

Kripto para analisti BATMAN, TRX’in yaklaşık iki yıldır fiyat hareketini etkileyen önemli bir destek alanını yeniden test ettiğini belirtiyor. Söz konusu bölge, geçmiş dönemde hem güçlü alım alanı hem de direnç seviyesi olarak çalıştı. Bu nedenle önümüzdeki hareket açısından belirleyici bir eşik olarak görülüyor.

Analist BATMAN, TRX’in uzun süredir takip edilen destek bölgesine yaklaştığını ve bu seviyenin korunmasının yeniden alım ilgisini artırabileceğini vurguluyor.

Alıcıların bu bölgeyi başarılı şekilde savunması halinde 0,37 dolar seviyesi kısa vadeli hedef olarak öne çıkıyor. Buna karşılık desteğin aşağı kırılması, aşağı yönlü risklerin derinleşmesine yol açabilir. Bu nedenle yatırımcılar, fiyatın bu alandaki tepkisini yakından izliyor.

Tron Inc. alımlarını sürdürdü

Kurumsal tarafta ise Tron Inc. rezervlerini büyütmeye devam etti. Şirket, ortalama 0,3300 dolar fiyatla 151.521 adet TRX satın aldı. Bu alımla birlikte şirketin toplam TRX varlığı 707,6 milyon adedin üzerine çıktı.

Tron Inc., Nasdaq’ta işlem gören bir şirket olarak TRX odaklı dijital varlık rezervi oluşturuyor. Şirket yönetimi, uzun vadeli hissedar değerini desteklemek amacıyla Tron DAT varlıklarını artırmayı hedefliyor.

Mini sözlük: DAT, şirketlerin bilançolarında tuttukları dijital varlık hazinesini ifade ediyor. Bu yapı, nakit veya menkul kıymet benzeri rezervlerin yanında kripto varlıkların da kurumsal amaçla elde tutulmasını kapsıyor.

Başlık Veri TRX fiyatı 0,3257 dolar 24 saatlik hacim 483,7 milyon dolar Son alım 151.521 TRX Ortalama alım fiyatı 0,3300 dolar Toplam rezerv 707,6 milyonun üzerinde TRX

Şirketin düzenli alımları, TRON ekosistemine yönelik kurumsal güvenin sürdüğüne işaret ediyor. Blokzincir tabanlı varlıklara ilginin arttığı bir dönemde bu strateji, yatırımcıların şirket cüzdanındaki büyümeyi daha dikkatli izlemesine neden oluyor.

Gözler destek savunmasında

TRX’in kısa vadeli görünümünde belirleyici unsur, mevcut destek seviyesinin ne kadar güçlü korunacağı olacak. Kurumsal birikimin sürmesi olumlu algıyı desteklese de fiyatın yönü, piyasanın bu kritik alana vereceği tepkiyle netleşecek.

Tron Inc., son alımla birlikte TRX rezervlerini 707,6 milyon adedin üzerine taşıdı ve dijital varlık birikimini artırma hedefini korudu.