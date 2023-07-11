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Kral kripto para birimi geçtiğimiz yıl sonu yaptığı dibin ardından bu yıl hızla toparlandı ve fiyat artışı yüzde 100’e ulaştı. Ancak altcoinlerin çoğu için aynı şeyi söylemek zor. Hatta birçok kripto para SEC’in Haziran başında hücuma kalkmasıyla geçtiğimiz yılki dip seviyelerine hatta daha da aşağılarına indi.

Kripto Para Ne Zaman Alınır?

Şu anda, bir dizi faktör önümüzdeki aylarda fiyatların yeniden keskin bir şekilde yükseldiğini görebileceğimizi söylüyor. Bir Bitcoin ETF‘sinin onaylanması sadece Bitcoin fiyatını değil, aynı zamanda diğer kripto para birimlerinin fiyatlarını da patlatabilir. Önümüzdeki haftalarda büyük artışların tetikleyicisi olabilir.

Ayrıca 2019 yılıyla karşılaştırdığımızda 2023’ün birçok benzer yönü bulunuyor. Bu minvalde 2019 yılında olduğu gibi 2023 üçüncü çeyreğinde de yıl bitmeden altcoinlerin etkileyici bir yükseliş görme ihtimali var. Diğer taraftan Fed’in ay sonu yapılacak toplantıda faiz artışını pas geçmesi hatta tavan ilanı yapması yükseliş anlatısını daha da destekleyebilir.

O halde yatırımcıların önünde iki yol var. Eğer ayı piyasalarının diplerini değerlendirmedilerse bugünkü fiyatlardan alım yapıp daha büyük bir yükseliş dalgasını bekleyebilirler. Bu oldukça riskli ve altcoinlerin daha derin dipler yapmayacağını kimse söyleyemez. İkinci yol ise BTC fiyatının 35.000 dolar üstünde yaptığı kapanışlarda 40.000 doları hedeflediği senaryoya hazırlanmaktır. İkinci yoldan Aralık ayında bahsederken eşik seviye 28.000 dolar üstü haftalık kapanışlardı ve bugün aynı şeyi 35.000 dolar için konuşuyoruz. Bu da umut verici.

Peki hangi altcoinler alınabilir? Bu yıl olası ralli ortamında hangi altcoinler daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip?

Cardano (ADA)

Cardano‘nun ADA token’ı Haziran ayının başında yaşanan çöküşte ağır kayıplar yaşadı. Ancak son aylarda teknik açıdan çok şey yaşandı. Üstelik yakında Hydra da geliyor. Ağdaki aktifliğin, uygulamaların sayısının artması fiyatın da hızla toparlanmasına yardımcı olabilir. Yatırımcılar 0,3 ve 0,35 doların ardından yeniden 0,5 ve 1 dolar bölgelerine fiyatın ulaştığını görebilir.

Elbette ADA Coin’in emtia olarak sınıflandırılması bir risk fakat halen Cardano potansiyelini gösterebilmiş değil.

Tron (TRX)

TRX token Haziran ayının başındaki çöküşten ağır darbe aldı. Bununla birlikte, fiyat son zamanlarda Haziran ayının başındaki kayıplardan çok iyi bir şekilde toparlanabildi. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda yeniden güçlü artışlar için potansiyel var.

Ethereum (ETH)

Olası yükseliş ortamında uzun süredir baskılanan fiyat hızla 2.500 dolar bölgesine sıçrayabilir. Üstelik azalmaya devam eden dolaşım arzı yakımların enflasyonu negatife çevirdiğini gösteriyor. Eğer arz artarken ETH bir talep patlaması görürse bu durum 1.000 dolarlı fiyatları değerlendiren yatırımcılara ciddi kazanç fırsatları sunabilir.