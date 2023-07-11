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Müşterilerini dolandıran ve fonları kullanarak iflas eden FTX’in müşteri bilgi talep ekranı aktifleştirildi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğine damga vuran FTX çöküşü kripto paraların devasa kayıplar yaşamasına neden olmuştu. Hacim bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası FTX’in iflas süreci devam ediyor.

FTX Mağdurlarının Yapması Gerekenler

İflas komitesi mağdurların varlıklarını görüp gelecekte bakiye iadelerini talep edebilecekleri ekranın açıldığını duyurdu. Aşağıdaki Tweette yer alan adrese giren kullanıcılar öncelikle açılan adrese mail ve şifreleriyle giriş yapmalı. Ardından hesap için kimlik doğrulaması yapmalısınız. KYC işlemlerinin ardından ekstra bir işlem yapmanız gerekmiyor.

İflas komitesi gerekirse mağdurlardan alacak kanıtı sunmasını isteyebilir. Kasım ayında yapılması beklenen duruşmanın ardından süreç beklendiği gibi işlerse 2024 yılı ilk yarısında eldeki varlıkların önemli bölümü mağdurlara dağıtılabilir. Yaklaşık 8 milyar dolarlık varlık toplayan iflas komitesi alacakları tahsil için çabalamaya devam ediyor.

FTX ve Alameda’nın milyarlarca dolarlık kurumsal borcu da bulunuyor. Bunların bir kısmı mahkemeye öncelikli iade için başvurdu. Eğer istediklerini alırlarsa bireysel müşterilerin zararının çok daha az bir kısmı karşılanabilir.

FTT Token Neden Yükseliyor?

İflas etmiş daha da önemlisi müşterilerini dolandırdığı ortaya çıkmış borsanın yerel tokeni olan FTT yeniden yükselişe geçti. Spekülatif traderlar gelecekte borsanın yeniden aktifleştirileceğine dair dedikoduların ortasında müşteri bilgi talep ekranının açılmasıyla alımlarını artırdı. Fiyat yaklaşık yüzde 25 oranında arttı.

Ancak yatırımcıların FTT Token’in iflas etmiş bir borsaya ait olduğunu unutmaması gerekiyor. Daha da önemlisi eldeki varlıklar halen alacakları karşılamıyor ve borsanın yeniden faaliyete geçirilmesi de ciddi soru işaretlerini beraberinde getirecek. İnsanlar ikinci kez mağdur olma ihtimallerini göze alarak onlarca alternatif varken FTX’i kullanacak mı? FTX iflas komitesinin borsayı yeniden başlatmak için yapacağı harcamalar müşteri bakiyelerinden karşılanacak, peki mahkeme bunu kabul edecek mi? Tüm bunlar FTT Tokenin gelecekte sıfıra gitme ihtimalinin sanıldığından yüksek olduğunu gösteriyor.