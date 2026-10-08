Yunanistan kripto kazançlarına %10 vergi getirmeye hazırlanıyor

Yunanistan, kripto varlıklardan elde edilen kazançlara yönelik yeni bir vergi düzenlemesi hazırlıyor. Kamuoyu görüşüne açılan taslak metne göre, kripto kazançları için %10 oranında sermaye kazancı vergisi uygulanması planlanıyor. Düzenlemenin kasım ayında parlamentoya sunulması bekleniyor.

500 euroya kadar muafiyet öngörülüyor

Taslak düzenleme, yıllık 500 euroya kadar olan kripto kazançlarını vergiden muaf tutuyor. Buna göre bu eşiğin üzerindeki kazançlar için %10 vergi alınacak. 500 euro yaklaşık 560 dolara karşılık geliyor.

Reuters, Yunanistan’daki kripto piyasasının büyüklüğünü net biçimde ölçmenin zor olduğuna işaret etti. Bunun başlıca nedeni, yatırımcıların önemli bir bölümünün ülke dışındaki platformları kullanması. Yunan yetkililer de bu aşamada söz konusu verginin ne kadar gelir yaratacağına ilişkin bir tahmin paylaşmadı.

Yıllık 500 euroya kadar kripto kazancının vergiden muaf tutulması, küçük ölçekli yatırımcılar için sınırlı bir koruma alanı oluşturuyor.

Avrupa’daki benzer uygulamalardan daha düşük

Taslakta yer alan %10’luk oran, Avrupa Birliği içindeki bazı ülkelere kıyasla daha düşük bir seviyede bulunuyor. Almanya, Fransa ve İtalya’da kriptoya yönelik sermaye kazancı vergisinin %25’in üzerinde olduğu ya da bu seviyelerde planlandığı belirtiliyor.

Kripto varlıklara ilişkin vergi yaklaşımı, giderek geleneksel finansal araçlara daha fazla benzetiliyor. Hisse senetleri gibi varlıklarda uygulanan sermaye kazancı vergisi modelinin dijital varlıklara da uyarlanması, kriptonun ana akım yatırım portföylerindeki ağırlığının arttığına işaret ediyor.

Piyasa takibi ve düzenleme gündemi öne çıkıyor

Vergi ve düzenleme başlıklarının piyasalar üzerindeki etkisi yakından izlenirken, yatırımcıların yalnızca fiyat hareketlerini değil, mevzuat değişikliklerini de anlık takip etmesi önem taşıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Yunanistan’ın planladığı %10’luk vergi oranı, Avrupa’daki birçok örneğe kıyasla daha sınırlı bir yük anlamına geliyor.

Taslağın yasalaşması halinde Yunanistan, kripto kazançlarını açık bir çerçeveye bağlayan Avrupa ülkeleri arasına katılacak. Düzenlemenin nihai şekli ise parlamentodaki görüşmelerin ardından netleşecek.