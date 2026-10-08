Samsung Wallet, ABD’de USDC ile sınır ötesi ödemeleri başlatacak

Samsung, ABD’de uyumlu 82 milyon Galaxy cihazında Samsung Wallet üzerinden Solana tabanlı USDC ile sınır ötesi ödeme desteği sunmaya hazırlanıyor. Solana Foundation tarafından duyurulan iş birliği kapsamında kullanıcılar, ek bir kripto uygulaması indirmeden dijital dolar gönderebilecek.

Özelliğin kapsamı ekim sonunda devreye girecek

Yeni özelliğin Ekim 2026’nın son haftasında kullanıma açılması planlanıyor. Altyapıda Solana blokzinciri çalışacak. Uygulama içine yerleştirilen itibari para giriş ve çıkış kanalları sayesinde kullanıcılar stabilcoin ile yerel para birimleri arasında dönüşüm yapabilecek.

Uygun durumdaki kullanıcılar, uyumlu kripto cüzdanlarına Samsung tarafından alınan bir transfer ücreti olmadan USDC gönderebilecek. Ayrıca 60’tan fazla ülkedeki uygun banka hesaplarına para gönderme seçeneği de sunulacak. Bu seçenekte ise transfer ücreti uygulanacak.

Solana Foundation, Samsung Wallet kullanıcılarının ek bir kripto uygulamasına ihtiyaç duymadan sınır ötesi dijital dolar transferi yapabileceğini açıkladı.

Kimlik doğrulama ve iş ortakları öne çıkıyor

Dağıtım ilk aşamada ABD ile sınırlı olacak. Buna karşın hizmete erişim için uygunluk şartları ve kimlik doğrulama süreçleri uygulanacak. Samsung, saklama ve ödeme altyapısında Coinbase ve Bastion ile de çalışıyor. USDC varlıklarının Coinbase Prime üzerinde tutulacağı açıklandı.

Şirketin stabilcoin alanındaki genişleme planında Sui blokzincirini de entegre ettiği belirtildi. Böylece Samsung, ödeme ve saklama tarafında birden fazla kripto altyapısını aynı çatı altında bir araya getirmiş oldu.

Solana ağındaki büyüme dikkat çekiyor

Gelişme, Solana ağında stabilcoin kullanımının hızlandığı bir dönemde geldi. Solana Foundation verilerine göre ağdaki stabilcoin arzı son 12 ayda yaklaşık yüzde 20 arttı. 2026 başından bu yana Solana üzerindeki stabilcoin işlem hacmi ise 5,25 trilyon doları aştı.

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Solana Foundation verilerine göre Solana üzerindeki stabilcoin arzı son 12 ayda yaklaşık yüzde 20 yükselirken, 2026 yılında işlem hacmi 5,25 trilyon doları geçti.

Samsung’ın kripto adımları yeni değil

Samsung, blokzincir alanındaki çalışmalarına 2019’da Galaxy S10 ile sunulan Samsung Blockchain Keystore ile başlamıştı. Bu teknoloji, özel anahtarların mobil cihazlarda güvenli biçimde saklanmasına imkan tanıyordu. Samsung Blockchain Wallet ise dijital varlık yönetimi ve merkeziyetsiz uygulama kullanımını destekliyordu.

Şirket 2021’de Ledger Nano S ve Nano X gibi donanım cüzdanlarına destek ekleyerek bu alandaki kapasitesini genişletti. O dönemde Samsung’un blokzincir cüzdanı Bitcoin, Ethereum, Tron ve çeşitli token’ları destekliyordu. Samsung ile Coinbase arasındaki yakınlaşma da son dönemde hızlandı.

Temmuz 2025’te Samsung Pay, Coinbase platformuna eklenmiş ve uygun kullanıcıların Samsung’un ödeme hizmeti üzerinden kripto varlık almasına ve işlem hesaplarına para yatırmasına imkan vermişti. Ekim 2025’te ise Samsung Wallet kullanıcılarına Coinbase One abonelik kampanyaları ve başka kripto avantajları sunulmuştu.